Scargel Plus - can thiệp hiệu quả lúc "sẹo còn ướt"

Sẹo ướt là giai đoạn vết thương hở chưa lành hẳn sau những tổn thương gây ra trên da như tai nạn, bỏng, côn trùng cắn… Vào thời điểm này, vết thương đang trong quá trình sưng viêm và dần chuyển qua giai đoạn tăng sinh, kéo mài và lên da non. Bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu và ngứa thường xuyên, thậm chí còn có cảm giác đau. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên cố gắng gỡ những vết mài ấy ra, vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình lành sẹo.

Hiểu rõ quá trình hình thành và lành sẹo, Scargel Plus của nhãn hàng DottorPrimo đến từ Ý ra đời với mục đích xử lý hiệu quả những vết sẹo "khó chiều" và trả lại cho bạn vẻ rạng ngời tự tin. Sản phẩm đa công dụng cho tất cả các tình trạng sẹo và đặc biệt can thiệp sớm ở giai đoạn vết thương vừa khép miệng - sẹo ướt - giúp hỗ trợ tái tạo vết thương và giảm thiểu sự hình thành sẹo.

Scargel Plus - bí quyết can thiệp sẹo ướt nhanh chóng

Công nghệ độc quyền Neozone 4000 - bí quyết làm nên sự khác biệt của sẹo ướt

Đây là công nghệ độc quyền được bào chế dựa trên phản ứng giữa ozone dạng khí và liên kết đôi trong chuỗi axit oleic cùng linoleic của dầu thực vật, bằng cách sục khí ozone vào dầu hướng dương liên tục để tạo ra hỗn hợp Neozone 4000. Công nghệ được bảo hộ thương hiệu độc quyền tại châu Âu với tên gọi ozone hóa dầu hướng dương cùng chứng nhận hữu cơ ICEA - ECO BIO ORGANIC (Tổ chức hữu cơ của Ý). Sở hữu công nghệ độc quyền Neozone 4000, Dottorprimo Scargel Plus là gel mờ sẹo giúp can thiệp sớm ở giai đoạn vết thương vừa khép miệng (sẹo ướt) - thời điểm vết thương hở chưa lành chính là khi các hoạt chất thẩm thấu, đẩy nhanh quá trình đóng vảy và lên da non, giúp tái tạo vết thương nhanh chóng.

Sở hữu các thành phần tự nhiên hỗ trợ sẹo tối ưu

Các thành phần có trong Scargel Plus lành tính, hỗ trợ tối ưu việc điều trị sẹo, giúp dưỡng ẩm vùng da bị chấn thương, giảm đi rõ rệt cảm giác khó chịu do sẹo gây ra.

Chiết xuất hành tây: Cân bằng lượng collagen trên da bằng cách ngăn ngừa sản xuất Collagen - yếu tố gây ra những vết sẹo trên da nhằm ức chế sự hình thành sẹo. Ngược lại, đối với những dạng sẹo lõm, thành phần này có thể cung cấp collagen làm đầy vị trí tổn thương đó, tăng độ đàn hồi cho da. Ngoài ra, hành tây còn có tác dụng kháng viêm, giúp vết thương mau lành.

Chiết xuất nha đam: Đẩy mạnh phản ứng miễn dịch, cung cấp đề kháng cho da, tăng cường sản xuất collagen và elastin

- Allantoin: Giúp giữ ẩm da, làm dịu da, tẩy tế bào chết giúp sẹo trơn láng, mềm mịn.

- Collagen thủy phân và hyaluronic acid: Chứa lượng dưỡng chất tập trung rất cao, tăng hiệu quả lên nhiều lần trong điều trị sẹo.

Scargel Plus ra đời từ DottorPrimo - thương hiệu uy tín của Ý

Scargel Plus là sản phẩm của thương hiệu DottorPrimo, được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty TNHH Intershop.

DottorPrimo được sản xuất từ nhà máy Cosmoproject, một công ty sản xuất mỹ phẩm hàng đầu tại châu Âu với cơ sở sản xuất tối tân cùng đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm. Dottorprimo Scargel Plus nói riêng và những sản phẩm chăm sóc da liễu khác nói chung của nhãn hàng đều đạt chứng nhận da liễu an toàn châu Âu với chất lượng hiệu quả và phù hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Hiện tại, DottorPrimo đang sở hữu 10 sản phẩm chăm sóc da liễu chuyên biệt như sau:

Scargel Plus - gel bôi mờ sẹo, giảm thiểu sự hình thành sẹo, mờ sẹo, mờ thâm, giảm ngứa.

Skin Repair - kem bôi dưỡng da, cung cấp dưỡng chất cho da, giảm tình trạng da khô.

Emergel - sữa tắm làm sạch toàn cơ thể, cấp ẩm, tăng độ mịn màng. Sản phẩm dùng được cho da nhạy cảm.

Emergency 400 - kem bôi làm dịu các vùng da bị ảnh hưởng bởi các tác nhân của môi trường, mang lại làn da mịn màng và khỏe mạnh.

Emergency Oil - dầu thoa da, cấp ẩm, dịu vùng da bị môi trường bên ngoài tác động.

Emergyn - dung dịch vệ sinh vùng kín cho cả nam và nữ, thích hợp cho mọi loại da.

Emergyn 10 - dưỡng da vùng kín, giúp làn da vùng kín khỏe mạnh, giảm khô, tạo sự thoải mái.

Emergency H - kem thoa da, hỗ trợ làm dịu da khi bị nóng, ngứa, rát và nứt hậu môn.

Thermal Cloud - xịt khoáng cấp ẩm tức thì, tạo lớp màng ngăn ngừa vi khuẩn, dưỡng da sáng mịn, giúp trẻ hóa làn da.

Hydramilk - sữa rửa mặt, tẩy trang, dưỡng ẩm giúp làm sạch sâu, kiểm soát dầu, dưỡng ẩm da.

Scargel Plus là sản phẩm của thương hiệu DottorPrimo, được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Intershop. Hiện, Scargel Plus đã có mặt tại các hệ thống nhà thuốc, bệnh viện và sàn thương mại điện tử.

