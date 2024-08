Sản phẩm hỗ trợ tính bền cho thành mạch máu Elastin & Nattokinase

Sự quan trọng của thành mạch máu với sức khỏe con người

Hệ thống mạch máu của cơ thể người bao gồm động mạch, tĩnh mạch và mao mạch với cấu trúc:

Thành động mạch, tĩnh mạch bao gồm các lớp áo ngoài, giữa và trong. Lớp áo ngoài có chứa thành phần các mô liên kết, lớp áo giữa bao gồm các sợi cơ trơn và sợi chung co giãn có tính đàn hồi, và lớp áo trong có cấu tạo từ các tế bào nội mô mạch máu.

Thành mao mạch với các lớp tế bào nội mô, nhằm hỗ trợ cho việc trao đổi chất giữa máu và cơ quan trong cơ thể đạt hiệu quả tốt.

Mạch máu ngoài chức năng vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng tới khắp cơ thể, còn vận chuyển CO2 về lại tim để đào thải ra ngoài. Mạch máu có vai trò nòng cốt đối với việc điều hòa huyết áp của cơ thể, liên quan tới sức khỏe tim mạch. Mọi hoạt động trao đổi chất và tuần hoàn của cơ thể con người đều phụ thuộc vào sức truyền tải của mạch máu.

Vì vậy, thành mạch vững giúp cơ thể dẻo dai, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra liền mạch, là đường ống liên kết tất cả các cơ quan trong cơ thể phục vụ hoạt động sống của con người.

Sơ đồ cấu tạo các mạch máu.

Mạch máu của cơ thể, bao gồm động mạch, tĩnh mạch và mao mạch có vai trò quan trọng, không thể thay thế. Mạch máu dù lớn hay nhỏ đều có thể xuất hiện vấn đề bất thường bất cứ lúc nào, nhất là khi độ tuổi càng cao sẽ dễ dẫn đến các nguy cơ bệnh lý như: tai biến, nhồi máu cơ tim, mỡ máu, xơ vữa mạch...

Do đó, để hệ thống mạch máu khỏe mạnh hơn, ngoài việc duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, mỗi người có thể nuôi dưỡng thành mạch vững chắc bằng cách bổ sung dưỡng chất giúp bền thành mạch, trong đó có thể kể đến Elastin và Nattokinase.

Cách bổ sung Elastin và Nattokinase

Tại Nhật Bản - quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới sở hữu nhiều nghiên cứu y dược học góp phần nâng cao sức khỏe nhân loại - dòng sản phẩm chứa Elastin và Nattokinase được biết đến phổ biến là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Elastin Plus & Nattokinase của Công ty Dược phẩm Hokoen.

Sản phẩm hỗ trợ tăng tính bền thành mạch máu, hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Thành lập từ năm 1950 tại Kagawa Nhật Bản, trải qua gần 75 năm thành lập, hãng dược phẩm Hokoen đã nỗ lực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bởi các chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu.

Đến nay, thương hiệu không chỉ được tin dùng tại Nhật Bản mà còn nằm trong top đầu lựa chọn ở thị trường quốc tế. Sản phẩm Elastin Plus & Nattokinase được Hokoen phát triển với mục đích giúp nhiều người sống khỏe, tăng sự dẻo dai cho cơ thể.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Elastin Plus & Nattokinase.

3 thành phần chủ yếu của Elastin Plus & Nattokinase là Elastin, chiết xuất từ khuẩn natto (Nattokinase), chiết xuất bạch quả… có công dụng hỗ trợ tính bền cho thành mạch máu, hỗ trợ cải thiện và tăng cường sức khỏe cho người dùng.

Nhà máy sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP.

Công dụng của Elastin

Elastin là thành phần có trong các cơ quan nội tạng cần đàn hồi và trong các bộ phận cần co giãn như gân (cơ), tim, phổi… Với tính chất dẻo dai và linh hoạt, elastin sẽ đảm nhận vai trò tăng độ co giãn và phục hồi mạch máu. So với collagen, elastin linh hoạt hơn khoảng 1.000 lần. Đây là thành phần nòng cốt trong việc bổ sung tính đàn hồi cho thành mạch, giúp bảo toàn đường dây kết nối giữa các mô, các bộ phận trong não bộ cũng như các bộ phận khác trong cơ thể.

Elastin còn tác động lên các tế bào, giúp hỗ trợ sự tái tạo tại những điểm dễ bị tổn thương nhất, với mạch máu là bộ phận nhạy cảm dễ nhận tác động xấu, kích thước nhỏ và đi sâu len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, thiếu đi elastin là thiếu sự kết dính cần thiết giúp "đường ống" được thông thoáng và dẻo dai.

Elastin cũng như collagen không có khả năng tự tái tạo, đạt đỉnh từ độ tuổi 25 và sẽ mất dần đi từ độ tuổi này. Đến 40 tuổi thì tốc độ tiêu biến, bị tổn thương ngày càng nhanh chóng và việc elastin âm thầm biến mất khiến tốc độ lão hóa mạch máu tăng cao, gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như xơ cứng động mạch, nhồi máu cơ tim, huyết khối não…

Do đó, Hokoen cho ra mắt sản phẩm Elastin & Nattokinase giúp người sử dụng bổ sung lượng Elastin thiếu hụt qua nhiều năm liền, hỗ trợ tăng tính bền cho thành mạch máu.

Các đại diện của Công ty Dược phẩm Gico và Công ty Dược phẩm Hokoen.

Elastin Plus & Nattokinase hiện đã có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua đại diện phân phối là Công ty Dược phẩm Gimedi (Gimedi Pharma). Mang trên mình sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, Gimedi Pharma cho biết, đơn vị mong muốn giúp người Việt chủ động chăm sóc và nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình, góp phần tạo nên một nền tảng sức khỏe .

Cùng với sản phẩm Elastin Plus & Nattokinase, Gimedi Pharma đồng thời là đại diện phân phối một số sản phẩm chủ lực của Hokoen như Super Glucosamine DX được nghiên cứu và từ nguyên liệu thiên nhiên, hỗ trợ làm trơn ổ khớp, giúp hỗ trợ giảm đau khớp, giúp hỗ trợ khớp vận động linh hoạt.

Thông tin chi tiết xem tại: https://gimedi.vn/ và https://gicovietnam.com/?s=elastin&po

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Elastin Plus & Nattokinase có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 339/2024/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp 5/3/2024.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Glucosamine DX có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1368/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp 18/7/2023.

Các thực phẩm trên không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.