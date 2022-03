Saikeigen Gold - ứng dụng Đông trùng hạ thảo cải thiện bệnh xương khớp, đẩy lùi bệnh xương khớp hiệu quả

Tinh túy Đông trùng hạ thảo - giải pháp bổ xương khớp mới

Theo y học cổ truyền Đông trùng hạ thảo có tác dụng ích thận, bổ tinh tủy. Thận là cơ quan chủ quản về xương khớp, thận khỏe thì xương khớp cũng khỏe theo. Đây là yếu tố quyết định gốc rễ của vấn đề xương khớp.

Tác dụng của Đông Trùng Hạ Thảo đối với xương khớp.

Khoa học hiện đại ngày nay đã tìm thấy trong Đông trùng hạ thảo nhiều tinh chất quý, tác dụng tốt đối với xương khớp như Adenosine, polysaccharide, D-manitol… mang tới khả năng hỗ trợ chống viêm giảm đau hiệu quả. Giúp người dùng bổ sung được các dưỡng chất cần thiết cho xương khi chứa tới 17 các loại vitamin, axit amin khác nhau bổ sung đến xương khớp giúp hỗ trợ làm chậm và chống lại quá trình thoái hóa.

Viên xương khớp Saikeigen Gold được sản xuất từ loại Đông trùng hạ thảo vốn mệnh danh là "vàng ròng trong tuyết Sapa" - EliphaCordyceps. Đây là loại Đông trùng hạ thảo đặc biệt có chủng nấm từ Nhật Bản, thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước mã số DA.CT 592.23.2018 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và nghiệm thu, được nuôi trồng bán tự nhiên tại Sapa, Đông trùng hạ thảo EliphaCordyceps đã cho ra nguồn dược chất cao hơn 2-3 lần so với các loại khác có trên thị trường.

Saikeigen Gold được sản xuất từ loại đông trùng hạ thảo Sapa - EliphaCordyceps từ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Nhà nước.

Kết hợp các dược chất tạo tác động 3 gọng kiềng

Không chỉ có Đông trùng hạ thảo, Saikegen Gold còn kết hợp nhiều dược quý như măng cụt, nhựa cây nhũ hương, Glucosamin, Canxi từ cá tuyết và Collagen thủy phân. Nhờ đó, sản phẩm Saikeigen Gold đạt hiệu quả vượt trội cơ chế tác động kiềng 3 chân vững chắc:

Saikeigen Gold đem đến tác động kiềng 3 chân vững chắc bảo vệ xương khớp.

Cơ chế giảm đau tiêu viêm: Saikeigen Gold có khả năng ngăn cản sự xâm nhập của các tế bào đến ổ viêm, từ đó hỗ trợ giảm triệu chứng đau nhức xương khớp, khô khớp do viêm, thoái hóa khớp. Đặc biệt là khả năng ức chế chọn lọc thụ thể COX-2 nên không gây tác dụng phụ trên đường tiêu hóa.

Cơ chế ngăn ngừa thoái hóa: Sản phẩm cung cấp các dưỡng chất cần thiết nhất để nuôi dưỡng và duy trì sự dẻo dai cho sụn khớp. Đồng thời, hỗ trợ tái tạo tế bào sụn khớp, tạo nên một lớp sụn vững chắc, bảo vệ các đầu xương an toàn. Bên cạnh đó, Saikeigen Gold ức chế enzym MMP-3 giúp hỗ trợ ngăn ngừa quá trình thoái hóa sụn khớp tiến triển.

Cơ chế tái tạo sụn khớp: Sụn khớp muốn khỏe mạnh cần dưỡng chất để nuôi dưỡng, Saikeigen Gold mang tới nguồn dưỡng chất dồi dào như canxi có trong cá tuyết, Glucosamine, collagen thủy phân. Các hoạt chất này bổ sung dưỡng chất giúp các cử động xương khớp trở nên linh hoạt hơn.

Các dược liệu và tinh chất có trong Saikeigen Gold đều có nguồn gốc từ tự nhiên, nên khi sử dụng rất an tâm và không cần lo lắng về tác dụng phụ, an toàn với dạ dày và các cơ quan khác. Sản phẩm giúp người bệnh vượt qua những khó khăn về vận động do bệnh xương khớp gây nên, chủ động xây dựng một cuộc sống năng động, tự tin chinh phục mọi thử thách để vươn tới đỉnh cao.

Saikeigen Gold được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, tuân thủ các kiểm định an toàn thực phẩm, được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo và lưu hành trên toàn quốc. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn FDA của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

Xương khớp Saikeigen Gold sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Y tế Medici. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm tại Saikeigengold.com hoặc liên hệ tổng đài 0937.096.622 để được tư vấn miễn phí, tỉ mỉ từ chuyên gia.