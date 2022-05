Ra mắt sản phẩm T25 Collagen- kết tinh giữa trầm hương và collagen cao cấp

Sản phẩm T25 Collagen là sự kết hợp giữa collagen nguyên chất nhập khẩu CHLB Đức và tinh dầu trầm hương đắt đỏ, quý hiếm, giúp chị em phụ nữ có lựa chọn tối ưu chăm sóc sức khỏe và làn da từ sâu bên trong.

Tham dự chương trình có Ông Lê Văn Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã phát biểu khai mạc chương trình. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của Đại tá bác sĩ, tiến sĩ khoa học, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan - nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc, trang thiết bị y tế, Cục Quân Y - Bộ Quốc Phòng.

T25 Collagen được lấy từ tinh dầu trầm hương tại các vùng nguyên liệu do chính Công ty TTT phát triển, có nguồn gốc an toàn tự nhiên nhờ phương pháp đầu tư vào cây Dó Bầu để cấy tạo ra trầm hương sạch, bằng công nghệ đục hộc và kích thích sinh học độc quyền của công ty cho mùi hương chuẩn tự nhiên và trầm khối.

Sau hơn 30 năm nghiên cứu, phương pháp tạo trầm hương của công ty TTT đã được thử nghiệm và thành công trên phạm vi cả nước, tiêu biểu là vườn trầm tại các tỉnh như: Bắc Giang, Yên Bái, Bình Dương, Bình Phước, Buôn Mê Thuột…

Trầm hương được mệnh danh là vàng lỏng thiên nhiên, quý hiếm và đắt đỏ do phải mất ít nhất 10 năm để trầm tích tụ. Tinh túy từ thiên nhiên mang đến công dụng phong phú của trầm hương.. Không chỉ được sử dụng nhiều trong tâm linh - phong thủy, trầm hương còn có công dụng tuyệt vời trong sức khỏe và làm đẹp.

Với mùi hương đặc trưng độc bản, tinh dầu trầm hương kích thích sự luân chuyển của khí và máu, điều hòa nhịp tim, bổ thận khí, tạo giấc ngủ sâu, mang lại cảm giác thư thái giảm căng thẳng. Bên cạnh đó, với tác dụng miễn dịch cao, tinh dầu trầm hương còn có thể ngăn ngừa sự phát triển của ung thư, giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Trong làm đẹp, tinh dầu trầm hương có công dụng ngăn ngừa lão hóa, làm mờ đi nhanh chóng các vết thâm nám và phục hồi các vết thương sẹo do mụn.

Dưỡng chất tuyệt vời bảo vệ làn da

Với các công dụng tuyệt vời từ tinh dầu trầm hương trong lĩnh vực sức khỏe làm đẹp, cùng với niềm đam mê trong lĩnh vực tìm hiểu nghiên cứu Trầm hương, Công ty TTT đã cho ra mắt T25 Collagen - dòng sản phẩm độc quyền duy nhất trên thị trường có đầy đủ hội tụ của trầm hương collagen và các dưỡng chất hàng đầu cho việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của làn da.

Collagen chiếm đến 25% tổng lượng protein của cơ thể và 70% cấu trúc da. Nó có tác dụng giúp liên kết các mô tế bào trong cơ thể và kích thích quá trình trao đổi chất. Với việc cung cấp lượng collagen cần thiết cho cơ thể, T25 Collagen có những tác dụng rất tốt đối với sức khỏe và làn da. Thành phần chính của T25 Collagen là Collagen hảo hạng được chiết xuất từ bò, nhập khẩu từ Đức chứa 100% tinh chất collagen ở dạng sữa có màu trắng vàng, không tạo mùi vị, dễ hấp thu, không gây dị ứng và không chứa tạp chất, giúp chị em hấp thu tối đa khi sử dụng.

Tinh dầu trầm hương đặc biệt chỉ có ở T25 Collagen có tác dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa và giảm mờ thâm nám. Dầu trầm giúp bảo vệ da trước sự tấn công của vi khuẩn. Nó có tác dụng rất tốt trong việc se khít lỗ chân lông và giảm thiểu mụn trứng cá. Đặc biệt với những vùng da bị chảy xệ, tinh dầu trầm có tác dụng giúp co lại và cải thiện tính đàn hồi, giúp da căng mịn tự nhiên.

Bên cạnh đó, do có tác dụng chữa viêm nên tinh dầu trầm giúp lành vết thương, hạn chế để lại sẹo. Các vết thâm, đốm do rạn da, do mụn hoặc eczema cũng được tinh dầu trầm hương khắc phục, làm mờ đi một cách hiệu quả.

Ngoài ra, T25 Collagen giúp tăng cường, bảo vệ sức khỏe cơ thể và làn da một cách tự nhiên với chiết xuất đông trùng hạ thảo giúp bồi bổ, trẻ hóa cơ thể. Làn da sẽ căng tràn sức sống nhờ được cung cấp năng lượng từ bên trong.

T25 Collagen còn đặc biệt tốt với các chị em có hiện tượng nếp nhăn trên da, hoặc các hội chứng tiền mãn kinh nhờ có thành phần chiết xuất cây trinh nữ. Đây là loại thảo dược có hiệu quả cao trong việc hỗ trợ cân bằng hormone ở nữ giới, giúp giải quyết các triệu chứng tiền mãn kinh, hỗ trợ điều trị u xơ tử cung và u xơ tuyến vú, giúp cân bằng hormone và hạn chế lão hóa da.

T25 Collagen là sản phẩm tiên phong trong việc kết hợp công dụng tuyệt vời của trầm hương với các dưỡng chất hàng đầu, giúp quý khách hàng có thể cảm nhận sự khác biệt, da căng bóng, nếp nhăn giảm đi rõ rệt khi sử dụng sản phẩm chỉ sau 20 ngày. Hiện nay, sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc và đại lý ở các tỉnh.

Quý khách hàng, đại lý có nhu cầu tìm hiểu chi tiết, phân phối hoặc sử dụng sản phẩm vui lòng liên hệ trực tiếp:

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm TTT

Địa chỉ: Số 67 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://duocphamtramhuongttt.com/

Hotline: 0981507897

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.