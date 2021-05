Ra mắt hỗn dịch thảo dược OCAM - Công nghệ chiết lạnh chân không

Dân trí Các nhà khoa học thuộc Cổ phần Dược Khoa đã ứng dụng thành công công nghệ chiết lạnh chân không hiện đại trong bào chế hỗn dịch thảo dược OCAM cho người viêm loét dạ dày - tá tràng.

Hỗn dịch thảo dược OCAM thế hệ mới là sản phẩm kế thừa của bột cốm thảo dược OCAM được sản xuất năm 2018. Sản phẩm thế hệ mới được giữ nguyên về thành phần và hàm lượng nhưng thay đổi về phương pháp bào chế và quy cách đóng gói, giúp gia tăng hiệu quả hỗ trợ với bệnh viêm loét dạ dày tá tràng cũng như tăng trải nghiệm sử dụng sản phẩm cho người bệnh.

Toàn cảnh hội thảo ra mắt sản phẩm Hỗn dịch thảo dược OCAM thế hệ mới

Từ những tinh túy của thảo dược tự nhiên...

Hỗn dịch thảo dược OCAM là sản phẩm được bào chế từ 12 thành phần chọn lọc 100% thiên nhiên như: Ô tặc cốt, Chè dây, Cam thảo, Bạch thược, Hậu phác, Ô mai, Bạch linh, Đẳng sâm, Sắn dây, Can khương, Trần bì, Nghệ (Curcumin). Trong đó, Chè dây và ô tặc cốt là 2 loại thảo dược đã được ứng dụng trong hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày - tá tràng từ bao đời nay. Riêng curcumin trong nghệ vàng được bào chế dưới dạng phân tử Nano làm tăng mạnh tác dụng chống viêm. Các hạt Nano curcumin với kích thước siêu nhỏ giúp tăng hiệu quả hòa tan lên gấp 7500 lần so với bột nghệ thông thường, hiệu quả hấp thụ lên 80 lần. Thành phần của Hỗn dịch thảo dược OCAM được các chuyên gia đánh giá cao về tính ứng dụng và hiệu quả cho người bệnh.

… Đến sự kết hợp công nghệ của tương lai

Theo PGS.TS Trần Văn Ơn, hỗn dịch thảo dược OCAM là sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thảo dược, các thảo dược này khi kết hợp với nhau đem lại nhiều ưu điểm trong việc chuyển hóa hoạt chất và hỗ trợ giải quyết các vấn đề về viêm loét dạ dày - tá tràng. Bên cạnh những đặc điểm nổi bật về thành phần điều chế, hỗn dịch thảo dược OCAM là bước đột phá lớn khi ứng dụng công nghệ chiết lạnh chân không hiện đại vào quy trình bào chế. Có thể nói, hỗn dịch thảo dược OCAM là bước đột phá trong việc kết hợp y học cổ truyền và công nghệ hiện đại.

PGS.TS Trần Văn Ơn chia sẻ về công nghệ chiết lạnh chân không trong bào chế Hỗn dịch thảo dược OCAM

Thay vì bào chế bằng phương pháp sấy nóng, sấy lạnh, phơi khô, sắc thủ công hoặc bằng máy có thể làm bốc hơi, thủy phân, biến đổi chất. Nguồn nguyên liệu không được sơ chế sạch sẽ có thể để lại dư âm từ thuốc trừ sâu, nấm mốc, vi khuẩn. Công nghệ chiết lạnh chân không sẽ chiết xuất tối đa các hoạt chất quý trong thảo dược ở nhiệt độ thích hợp, giúp giữ được mùi và màu ban đầu của chiết xuất. Môi trường chân không giúp các phân tử không bị phân hủy, hoạt chất giữ được hoạt tính vốn có, gốc tinh dầu không bị bay hơi, tối ưu nồng độ các chất.

Hỗn dịch thảo dược OCAM - Sự kế thừa tinh hoa của thế hệ tiền nhiệm

Sau 3 năm có mặt trên thị trường, bột cốm thảo dược OCAM đã có rất nhiều phản hồi tốt, nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao từ đông đảo người bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng và giới chuyên gia trên khắp cả nước. Mặc dù gặt hái nhiều thành quả tốt, Công ty Cổ phần Dược Khoa vẫn không quên trọng trách mang đến những sản phẩm có hiệu quả tốt hơn không chỉ về sức khỏe mà còn về sự tiện lợi, giá cả sao cho phù hợp nhất với người bệnh, giúp người bệnh có những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm.

Người bệnh trải nghiệm Hỗn dịch thảo dược OCAM thế hệ mới

Việc quyết định chuyển đổi từ dạng bột cốm thảo dược sang hỗn dịch thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao về tính hiệu quả của sản phẩm. Trước đây, dưới dạng bột cốm, người bệnh khi dùng phải thực hiện đầy đủ quy trình chuẩn bị dụng cụ, pha chế, chai lọ lỉnh kỉnh. Dưới dạng hỗn dịch mới, trước tiên, sản phẩm cải thiện được sự tiện lợi khi người bệnh chỉ cần mang theo mình duy nhất 1 gói sản phẩm cho 1 lần dùng, thao tác bóc và sử dụng đơn giản, không cần pha chế, chuẩn bị cầu kỳ, thuận tiện cho người hay phải đi công tác hoặc không có nhiều thời gian.

Tiếp theo, sản phẩm phù hợp cho các bệnh nhân khó nuốt hoặc trẻ em, mùi hương thảo dược dễ chịu giúp người bệnh thoải mái sử dụng hơn. Hỗn dịch sau khi đi xuống dạ dày sẽ ngay lập tức phủ kín những vết viêm loét, tạo thành một lớp màng nhầy ngăn cách các vết loét với acid dịch vị. Từ đó nhanh chóng cải thiện các triệu chứng như ợ hơi, ợ chua, đau rát.

Hỗn dịch thảo dược OCAM đem lại sự tiện lợi và hiệu quả tốt nhất cho người bệnh

Viêm loét dạ dày - tá tràng nói chung hay những bệnh lý liên quan đến dạ dày như nhiễm khuẩn HP, trào ngược dạ dày đang có tỷ lệ mắc bệnh rất cao tại Việt Nam. Sở dĩ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thói quen sinh hoạt của mỗi người. Bệnh đặc trưng bởi các biểu hiện như: đau âm ỉ phần ruột non, vùng thượng vị, đầy hơi, không tiêu, buồn nôn, ợ hơi, ợ chua,... Những cơn đau kéo dài nếu không có sự can thiệp kịp thời sẽ dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, làm ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt, giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí là đe dọa đến tính mạng bởi sự hình thành tế bào ung thư.

