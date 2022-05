Phẫu thuật thành công cặp song sinh dính bụng

Hình ảnh 2 bé sơ sinh dính bụng nhau qua ảnh chụp khám sàng lọc (Ảnh bệnh viện sản nhi tỉnh Lào Cai).

Bác sỹ chuyên khoa cấp 2 Hoàng Thị Nguyệt, giám đốc bệnh viện sản nhi tỉnh Lào Cai thông tin cho biết, bệnh nhân 28 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, được khám và chẩn đoán song thai 39 tuần 5 ngày dính nhau phần bụng, 2 ngôi mông chuyển dạ và được chỉ định phẫu thuật lấy thai.

Trong quá trình mang thai, thai phụ khỏe, chỉ đi siêu âm tại phòng khám tư nhân. Đến khi thai được 33 tuần phát hiện sứt môi, hở hàm ếch, hai thai dính liền thành bụng.

Kết quả siêu âm chẩn đoán hình ảnh cho thấy hai bé dính nhau ở phần bụng, một bé sứt môi, hở hàm ếch. Đây là trường hợp song thai cùng trứng, có cùng bánh nhau và chung dây rốn.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã tiến hành ca phẫu thuật lấy thai, hai bé được đưa ra khỏi cơ thể mẹ thành công.

Hiện nay sức khỏe của người mẹ ổn định, cả hai bé đang nằm tại Khoa Hồi sức sơ sinh (Bệnh viện sản nhi tỉnh Lào Cai) và sẽ được tiếp tục siêu âm chẩn đoán, theo dõi sức khỏe để can thiệp kịp thời.

Nhân ca phẫu thuật, Bệnh viện sản nhi tỉnh Lào Cai khuyến cáo, tất cả các mẹ bầu cần được theo dõi, khám thai định kỳ, tại cơ sở y tế chuyên khoa, siêu âm và sàng lọc trước sinh, đặc biệt là với các thai phụ đa thai.

Siêu âm, sàng lọc trước sinh phát hiện thai nghén bất thường và giúp chẩn đoán các bệnh do rối loạn di truyền, từ đó có biện pháp can thiệp và điều trị kịp thời, hạn chế những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra, giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Trước đó, ngày 05/5, Bệnh viện sản nhi tỉnh Lào Cai đã phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ T.T.P. ( 31 tuổi) mang thai 38 tuần bị rau cài răng lược. Đây là một trong những trường hợp khó trong sản khoa và có nhiều nguy cơ tai biến trong phẫu thuật có thể dẫn đến tử vong.