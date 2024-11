Phẫu thuật hàm mặt giúp tái sinh cuộc sống cho hơn 20 bệnh nhân khó khăn

Hành trình nhân ái bền bỉ suốt 8 năm

Quỹ từ thiện Facing the World (FTW) được thành lập từ 2002 tại Anh, quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật tạo hình song song với hoạt động đào tạo, nâng cao chuyên môn cho các bác sĩ ở các quốc gia đang phát triển. Cho đến nay, sau hơn 20 năm hoạt động, Facing The World đã thăm khám, chữa trị cho hàng nghìn trẻ em dị tật đến từ 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, quy trình phẫu thuật an toàn, chăm sóc hậu phẫu tiêu chuẩn…, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trở thành người đồng hành tin cậy trong nhiều năm qua của tổ chức Facing the World. Chương trình "Chắp cánh ước mơ" do Bệnh viện Hồng Ngọc cùng phối hợp tổ chức với Facing The World đã thực hiện thăm khám sàng lọc miễn phí cho hơn 1.000 bệnh nhân, 300 ca phẫu thuật thành công với 10 nhóm bệnh lý khác nhau.

"Chắp cánh ước mơ 2024" diễn ra từ ngày 11/11 - 25/11, sau hơn hai tháng thông báo và nhận hồ sơ đăng ký, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã xác định được hơn 20 trường hợp dị tật, biến dạng hàm mặt đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật trong đợt này, trong đó có nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi.

Đã có hơn 20 hồ sơ bệnh nhân dị tật, biến dạng hàm mặt khó khăn đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật trong chương trình.

Các bệnh nhân đều có hoàn cảnh khá khó khăn, đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước như Hà Giang, Nghệ An, Bắc Giang, Lào Cai,... Tất cả trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình được Bệnh viện Hồng Ngọc hỗ trợ hoàn toàn hoặc một phần chi phí để giảm nhẹ gánh nặng và nỗi lo về kinh tế.

TS.BS Atheer Ujam - Đại diện tổ chức Facing The World trực tiếp thăm khám cho các bệnh nhân trong chương trình.

Đại diện đoàn chuyên gia Facing the World là TS.BS Atheer Ujam - chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật hàm mặt chia sẻ: "Tôi rất đồng cảm với khó khăn về cả sức khỏe và tâm lý mà bệnh nhân dị tật, biến dạng hàm mặt phải trải qua. Tôi cũng rất vui và hạnh phúc khi được cùng các bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc giúp họ có được một diện mạo mới để tự tin hơn vào cuộc sống. Hy vọng 'Chắp cánh ước mơ' sẽ được đồng hành mang lại cơ hội thay đổi diện mạo và cuộc đời cho thật nhiều bệnh nhân khó khăn hơn nữa".

Những ca phẫu thuật đặc biệt - "Thay diện mạo, đổi cuộc đời"

Trực tiếp thăm khám, sàng lọc cho các bệnh nhân trong chương trình là TS.BS Atheer Ujam - đại diện Facing The World, cùng những bác sĩ giỏi đầu ngành trong lĩnh vực hàm mặt, nha khoa và thẩm mỹ tại Bệnh viện Hồng Ngọc.

Các bệnh nhân dị tật được thăm khám với TS.BS Atheer và những bác sĩ giỏi đầu ngành trong lĩnh vực hàm mặt, nha khoa và thẩm mỹ tại Bệnh viện Hồng Ngọc.

Trong chương trình lần này, có khá nhiều ca bệnh nhân đặc biệt, thuộc các trường hợp khó. Các bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc và Facing The World đã liên tục có các buổi hội chẩn liên khoa kéo dài nhiều tiếng đồng hồ để đưa ra phác đồ và phương án phẫu thuật phù hợp, hiệu quả cho bệnh nhân.

Bệnh nhân P.K.C (15 tuổi), mắc dị tật thiếu xương ô răng bên phải, liệt một bên cơ mặt phải, hàm trên phải nhỏ hơn hàm bên trái, hàm lép; di chứng nói không rõ, ăn uống khó do không nhai được hàm bên phải. Em khao khát được cải thiện khuôn mặt cân đối, khớp cắn đều để có thể tự tin trong cuộc sống.

Sau cuộc phẫu thuật tạo hình kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, bệnh nhân tỉnh táo, trong ngày đầu tiên đã có thể ăn uống các đồ lỏng như: sữa, nước, cháo… và được xuất viện sau 2 ngày điều trị.

Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc cùng TS.BS Atheer Ujam thăm khám bệnh nhân K.C sau phẫu thuật.

Bệnh nhân Đ.H.V (37 tuổi), một trường hợp đặc biệt gặp tình trạng hội chứng Treacher Collins - bệnh di truyền hiếm gặp ảnh hưởng đến sự phát triển của hộp sọ và xương mặt, răng lộn xộn. Sau quá trình phẫu thuật tạo hình, bệnh nhân phục hồi tốt, tỉnh táo, giao tiếp tốt và được xuất viện sau 2 ngày điều trị. Trước đây, bệnh nhân chưa từng đi thăm khám hay can thiệp phẫu thuật và phép màu đến để biến ước mơ thành sự thực khi bệnh nhân biết đến chương trình Chắp cánh ước mơ 2024.

TS.BS ATheer cùng đội ngũ các bác sĩ hàm mặt, nha khoa và thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc thăm khám, hội chẩn cho trường hợp bệnh nhân khó.

"Chắp cánh ước mơ" - Chương trình phẫu thuật từ thiện dành cho bệnh nhân dị tật, biến dạng hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức bởi sự phối hợp, hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và tổ chức Facing the World đã trở thành hoạt động y tế thường niên ý nghĩa. Hành trình "Chắp cánh ước mơ" suốt 8 năm qua đã, đang và sẽ tiếp tục thắp sáng ước mơ của những bệnh nhân nghèo mắc dị tật tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình hoặc gửi thông tin đăng ký, liên hệ chương trình "Chắp cánh ước mơ" - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, số 8 Châu Văn Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline 093 223 2017.