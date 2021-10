Phát hiện cơ sở bán thuốc hỗ trợ phòng, chống Covid-19 không rõ nguồn gốc

Dân trí Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam vừa một cơ sở kinh doanh đang bán thuốc hỗ trợ phòng, chống Covid-19 và không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến số thuốc trên.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 28/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nam phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Hà Nam tiến hành kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh sản phẩm phục vụ trẻ em Baby Family ở phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, do N.T.T. (SN 1985) làm chủ đang bán thuốc nhãn hiệu "ABIDOL".

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 272 hộp thuốc nhãn hiệu "ABIDOL" không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an Hà Nam).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 272 hộp thuốc nhãn hiệu "ABIDOL", chủ cơ sở cho biết là thuốc hỗ trợ phòng, chống Covid-19 và không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến số thuốc trên.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số thuốc trên để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Văn