O'Muse Oh So Glowy Brightening: Bí quyết dưỡng trắng da từ Hàn Quốc

Dân trí Sở hữu làn da trắng, đẹp và bền vững luôn là ước mơ của nhiều chị em phụ nữ hiện nay. Vậy tại sao bạn không tham khảo ngay bí quyết dưỡng trắng da lành tính từ các thành phần tự nhiên đến từ thương hiệu O'Muse Hàn Quốc.

Làn da thâm sạm - nỗi ám ảnh của nhiều phụ nữ Việt

Làn da thâm, tối màu luôn là nỗi ám ảnh của nhiều phụ nữ Việt. Nguyên nhân chính của tình trạng này là sự xuất hiện của sắc tố da melanin. Các yếu tố như tuổi tác, sự thay đổi nội tiết tố, bề mặt da khô, thiếu ẩm, lớp sừng cũ không được loại bỏ, ánh nắng mặt trời chính là tác nhân gây ra sự xuất hiện của hắc tố melanin.

O'Muse Oh So Glowy Brightening: Giải pháp dưỡng trắng toàn diện dành cho làn da

Bộ đôi nước hoa hồng và kem dưỡng trắng lành tính O'Muse Oh So Glowy Brightening.

Hiểu được những mong muốn về làn da trắng mịn, bền vững, an toàn cho da, O'Muse đã ra mắt thị trường bộ đôi sản phẩm dưỡng trắng gồm nước hoa hồng cân bằng da và kem dưỡng trắng, cấp ẩm Oh So Glowy Brightening Toner.

Bộ đôi sản phẩm không chỉ giúp làm trắng chuyên sâu mà có tác dụng cấp ẩm cho da, làm mờ các nếp nhăn giúp làn da trở nên căng mịn và rạng rỡ.

5 tác dụng dưỡng da vượt trội.

Đặc biệt, bộ đôi sản phẩm dưỡng trắng Oh So Glowy đã được các chuyên gia Hàn Quốc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Liposome giúp đem lại hiệu quả ưu việt cho làn da.

Liposome là công nghệ tạo ra các phân tử có kích thước siêu nhỏ, giúp sản phẩm có thẩm thấu nhanh. Đặc biệt, công nghệ này giúp vận chuyển các dưỡng chất và cải thiện da từ bên trong.

Ứng dụng công nghệ Liposome đem lại hiệu quả dưỡng da ưu việt.

Dưỡng chất tự nhiên nâng niu làn da thuần khiết

Bảng thành phần giàu dưỡng chất thiên nhiên lành tính là điều khiến bộ đôi sản phẩm dưỡng trắng Oh So Glowy trở nên đặc biệt. O'Muse luôn hướng đến tiêu chí an toàn và hiệu quả cải thiện làn da rõ rệt.

Với các chiết xuất từ nhân sâm Hàn Quốc, hoa sơn trà Nhật Bản, trà xanh, nấm cục đen giúp da được dưỡng sáng dịu nhẹ, không gây tác động tiêu cực trên da.

Đặc biệt, bộ sản phẩm được kết hợp với các hoạt chất tự nhiên như Vitamin B3, Beta Glucan giúp tạo màng giữ nước, cấp ẩm liên tục cho làn da mềm mịn.

Ngoài ra, thương hiệu O'Muse cam kết bộ sản phẩm dưỡng trắng Oh So Glowy không chứa cồn, hương liệu và paraben. Do đó, sản phẩm phù hợp với tất cả các loại da, kể cả làn da nhạy cảm.

Dòng sản phẩm O'Muse Oh So Glowy Brightening được sản xuất với kết cấu kem mỏng nhẹ cho làn da thông thoáng. Khi thoa sản phẩm lên da bạn sẽ cảm nhận được sự tươi mát, sảng khoái. Kết cấu này cũng sẽ giúp kiểm soát được lượng dầu tốt hơn.

Hiện tại, bộ sản phẩm O'Muse Oh So Glowy Brightening Toner & Cream đang được phân phối chính thức bởi Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ ECOHALO Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm với mức ưu đãi lên tới 1.000.000 đồng Tại đây

Trường Thịnh