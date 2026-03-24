Obagi NU-GEN™: Giải pháp trẻ hóa da từ cấp độ tế bào

Kỷ nguyên mới của trẻ hóa da cấp độ tế bào cùng NU-GEN™ từ Obagi Medical (Ảnh: Obagi).

Xu hướng dịch chuyển từ chống lão hóa đến trẻ hóa sinh học

Obagi Medical trình làng serum NU-GEN™ - giải pháp trẻ hóa da cấp độ tế bào. Việt Nam là thị trường đầu tiên trên thế giới được Obagi lựa chọn để ra mắt sản phẩm này, ngay sau khi gây ấn tượng tại Hội nghị Da liễu Thế giới (IMCAS) diễn ra tại Paris.

Không gian sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới của Obagi, thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia và bác sĩ da liễu hàng đầu trong ngành (Ảnh: Obagi).

Công nghệ NAD+ độc quyền

Điểm cốt lõi tạo nên sức mạnh của NU-GEN™ chính là công nghệ tái tạo NAD+ độc quyền từ Hoa Kỳ. Trong khoa học sinh học, NAD+ là một coenzyme thiết yếu để tạo ra năng lượng ATP - đơn vị năng lượng giúp tế bào hoạt động và tự sửa chữa.

Tuy nhiên, lượng NAD+ tự nhiên sẽ sụt giảm nghiêm trọng theo tuổi tác, dẫn đến tình trạng da xỉn màu, nếp nhăn và mất độ đàn hồi. Khác với các phương pháp truyền thống vốn khó thẩm thấu do kích thước phân tử NAD+ lớn, Obagi đã thành công trong việc tích hợp phức hợp ba hoạt chất đột phá bao gồm NAD+ độ hòa tan cao tác động trực tiếp vào ty thể, cùng hai tiền chất trực tiếp là NMN và NAM để hỗ trợ chuỗi sản xuất năng lượng liên tục.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết khoa học, NU-GEN™ minh chứng sức mạnh qua những con số lâm sàng ấn tượng. Các thử nghiệm trên chính làn da người Việt cho thấy sản phẩm giúp cải thiện trên 51% độ đồng đều màu da, 49% độ rạng rỡ và 45% kết cấu bề mặt da mịn màng. Các chỉ số về độ săn chắc và đàn hồi cũng ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt, đồng thời giảm đáng kể tình trạng thâm nám, nếp nhăn và rãnh cười. Sản phẩm được chứng minh giúp lấy lại tuổi sinh học, cho làn da trông trẻ ra sau một thời gian sử dụng đều đặn.

Ông Ryan Trần, Giám đốc Waldencast Vietnam, khẳng định NU-GEN™ là sự kết tinh từ di sản khoa học 40 năm của Obagi. Không chỉ dừng lại ở hiệu quả bề mặt, sản phẩm mang đến giải pháp đột phá giúp tái thiết và duy trì cấu trúc tế bào khỏe mạnh từ sâu bên trong.

TS.BS Nguyễn Ngọc Trai - Giảng viên Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ tại sự kiện ra mắt sản phẩm (Ảnh: Obagi).

Dưới góc nhìn chuyên môn, các chuyên gia đầu ngành như TS.BS Nguyễn Ngọc Trai đánh giá cao khả năng kích hoạt trục sinh học "NAD+, NMN và NAM" của NU-GEN™ trong việc bù đắp năng lượng và kéo dài tuổi thọ tế bào.

Những thử nghiệm lâm sàng trực tiếp trên làn da Việt không chỉ chứng minh hiệu quả trẻ hóa vượt trội và độ tương thích cao, mà còn định vị sản phẩm là lựa chọn phục hồi tối ưu sau các liệu trình xâm lấn. Với nền tảng y khoa đột phá, NU-GEN™ được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm tiên phong kỷ nguyên trẻ hóa cấp độ tế bào trong năm 2026.

Bà Trần Sở Quân - Founder BAAS+ Skincenter tại sự kiện ra mắt sản phẩm (Ảnh: Obagi).

Sự kiện ra mắt quy tụ đông đảo hơn 300 chuyên gia da liễu uy tín cùng những gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp.

Buổi ra mắt thu hút sự tham gia của nhiều KOL và các chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp (Ảnh: Obagi).

“Obagi là thương hiệu chăm sóc da đến từ Mỹ với hơn 35 năm tiên phong chuyển hóa làn da. Với hàng thập kỷ nghiên cứu lâm sàng, áp dụng công nghệ sản xuất tân tiến và nguyên liệu, chúng tôi tự hào mang lại kết quả rõ rệt cho nhiều vấn đề về da”, đại diện nhà phân phối chia sẻ.