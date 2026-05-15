Nutricare tổ chức hội nghị về dinh dưỡng cho trẻ sinh mổ, quy tụ loạt chuyên gia đầu ngành

Sự kiện diễn ra lần lượt tại Hưng Yên, TPHCM và Đà Nẵng, quy tụ bác sĩ nhi khoa, chuyên gia dinh dưỡng đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam, cùng gần 2.000 đối tác chiến lược của Nutricare trên toàn quốc.

Không chỉ là dịp kết nối, hội nghị còn là diễn đàn mở giúp các đối tác của Nutricare có cơ hội lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia dinh dưỡng về những nghiên cứu mới nhất liên quan đến sự phát triển của trẻ nhỏ, đặc biệt là nhóm trẻ sinh mổ.

Thông qua những nội dung hữu ích, chương trình mang đến góc nhìn toàn diện về nhu cầu dinh dưỡng đặc thù cũng như những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao sức khỏe cho trẻ sinh mổ trong những năm đầu đời.

Trẻ sinh mổ và thách thức khởi đầu khác biệt

Một trong những nội dung trọng tâm được các chuyên gia nhấn mạnh tại hội nghị là sự khác biệt về hệ miễn dịch và hệ vi sinh đường ruột giữa trẻ sinh thường và trẻ sinh mổ.

Trẻ sinh mổ thường không được tiếp xúc với “áo giáp vi sinh” có lợi từ mẹ trong quá trình sinh do không có cơ hội tiếp xúc với hệ vi khuẩn có lợi qua ống dẫn sinh của mẹ. Các trẻ sinh mổ lỡ mất nhịp sinh lý quan trọng này, dẫn đến thiếu hụt hệ vi sinh, có thể chậm trễ trong phát triển hệ miễn dịch.

TS.BS.CKII Nguyễn Thị Thu Hậu - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Sự suy giảm vi khuẩn có lợi trong cơ thể trẻ có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa, dị ứng, chàm và hen suyễn. Về lâu dài, nếu không được can thiệp kịp thời, rủi ro mất sự cân bằng vi sinh có nguy cơ để lại “di chứng” hệ thống, trẻ dễ gặp các vấn đề rối loạn miễn dịch dài hạn, béo phì, tiểu đường tuýp 1.

Bổ sung dinh dưỡng ứng dụng thành tựu khoa học, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh và đề kháng cho trẻ sinh mổ

Để phục hồi hệ vi sinh cho trẻ sinh mổ, sữa mẹ luôn là nguồn “dinh dưỡng vàng”, có chứa HMOs, kháng thể và lợi khuẩn tự nhiên giúp phục hồi hệ vi sinh cho trẻ một cách tốt nhất.

Khi mẹ sinh mổ chậm hoặc thiếu sữa, trẻ cần các giải pháp bổ sung được thiết kế chuẩn khoa học để phục hồi tiêu hóa nhằm tái tạo môi trường đường ruột, bù đắp hệ vi sinh thiếu hụt, đồng thời tăng cường trang bị vũ khí miễn dịch.

Các nghiên cứu khoa học được trình bày tại hội nghị cho thấy, hệ vi sinh đường ruột đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập nền tảng miễn dịch, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng và bảo vệ cơ thể trẻ trước các tác nhân gây bệnh.

TS.BS.CKII Nguyễn Thị Thu Hậu - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 2 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ sung các thành phần dinh dưỡng ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến nhằm hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh và tăng cường sức đề kháng cho trẻ sinh mổ.

Nổi bật là 6-HMOs - dưỡng chất quý có cấu trúc tương đồng với HMO trong sữa mẹ, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa, miễn dịch khỏe mạnh, phù hợp cho trẻ sinh mổ.

Trong khi đó, lợi khuẩn Postbiotic, cụ thể là Lactococcus lactis strain Plasma (LC-Plasma) được TS.BS Yusuke Ushida - Giám đốc Viện Khoa học Sức khỏe, Tập đoàn Dinh dưỡng Kirin Nhật Bản đánh giá là một trong những công nghệ đột phá mới tăng cường đề kháng cho trẻ nhỏ.

Lợi khuẩn Postbiotic LC-Plasma có độ ổn định cao, có thể bảo quản ở nhiệt độ thường, khi đi vào cơ thể sẽ kích hoạt tế bào pDC - là tế bào “thủ lĩnh” của hệ miễn dịch, từ đó kích hoạt toàn diện các tế bào miễn dịch để chống lại tác nhân gây bệnh.

TS.BS Yusuke Ushida - Giám đốc Viện Khoa học Sức khỏe, Tập đoàn Dinh dưỡng Kirin Nhật Bản chia sẻ về vai trò của lợi khuẩn Postbiotic trong dinh dưỡng trẻ nhỏ (Ảnh: BTC).

Đại diện Nutricare, ông Nguyễn Đức Minh - Tổng giám đốc chia sẻ: “Thấu hiểu những thách thức đặc thù của trẻ sinh mổ, chúng tôi tập trung nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học hiện đại. Phức hợp các dưỡng chất 6-HMOs, Lactoferrin, Colostrum và lợi khuẩn Postbiotic được xem là chìa khóa giúp bù đắp những thiếu hụt tự nhiên, hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đời”.

Quy trình sản xuất hiện đại cùng hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của Nutricare cũng là yếu tố đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Minh - Tổng giám đốc Nutricare phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Kiên định hành trình kiến tạo dinh dưỡng y học, lấy khoa học làm nền tảng và người tiêu dùng làm trung tâm, Nutricare đang từng bước hiện thực hóa sứ mệnh đồng hành cùng các thế hệ người Việt Nam khỏe mạnh thể chất và hạnh phúc tinh thần.