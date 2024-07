Nước pha sữa cho trẻ nhỏ như thế nào là sạch và an toàn?

Vai trò của nguồn nước với sức khỏe của trẻ trong những năm tháng đầu đời như thế nào?

- Trẻ nhỏ uống sữa rất nhiều nên cần nhiều nước để pha sữa mỗi ngày. Trong khi đó, hệ tiêu hóa của trẻ ở những năm đầu đời còn non nớt, chưa hoàn thiện nên nguồn nước cần phải sạch và an toàn.

Nếu nước pha sữa có chứa tạp chất, cặn bẩn hay các thành phần độc hại phổ biến khác mà mắt thường không thấy (chất hữu cơ, ion kim loại nặng, asen…) thì có nguy cơ bị đau bụng, tiêu chảy, ngộ độc… Và về lâu dài cũng có thể làm chậm phát triển thể chất, trí tuệ của trẻ.

Nước pha sữa cho trẻ cần sạch và an toàn để đảm bảo sự phát triển của trẻ (Ảnh: ShutterStock).

Làm sao biết nguồn nước đang dùng có an toàn hay không?

- Bằng mắt thường, ba mẹ có thể quan sát màu sắc, mùi vị, và độ lắng cặn của nước. Nếu nước có màu đục, ngả vàng, mùi hôi tanh, hoặc có cặn lắng đọng… thì đó là dấu hiệu của nguồn nước ô nhiễm, không an toàn.

Nhưng nước trong chưa chắc đã sạch và an toàn, bởi trong nước vẫn có thể chứa vi khuẩn, kim loại nặng, asen mắt thường không thể thấy được… vô cùng nguy hại, mà chỉ khi quan sát dưới kính hiển vi mới thấy hoặc đi xét nghiệm mới biết.

Vậy có phải chỉ cần đun sôi nước là đã đủ an toàn để cho trẻ uống?

- Trước hết tôi phải khẳng định đây là một quan điểm sai lầm. Thực tế nước đun sôi chưa chắc đã sạch và an toàn. Nhiệt độ của nước đun sôi, ở mức 100⁰C, chỉ đủ để diệt một số vi khuẩn nhất định, nhưng không thể ức chế các loại vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh hay là các chất hóa học, ion kim loại nặng.

Bên cạnh đó, nước sau khi đun sôi, nếu để lâu ở nhiệt độ phòng sẽ có nguy cơ tái nhiễm vi khuẩn từ không khí. Lúc này, nếu cha mẹ dùng để pha sữa hay cho trẻ uống trực tiếp thì đều có thể gây ra rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy… như tôi đã nói ở trên.

Giải pháp nào có thể loại bỏ được các chất độc hại trong nước?

Máy lọc nước RO có khả năng mang đến nguồn nước tinh khiết, an toàn.

Máy lọc nước RO tức là máy có màng thẩm thấu ngược RO sẽ giúp bạn hóa giải nỗi lo về nguồn nước không an toàn. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại máy lọc nước trên thị trường đều có chất lượng và hiệu quả tương đương. Khi có ý định mua máy lọc nước, bạn nên chú ý đến công nghệ lõi lọc, các chứng nhận về chất lượng nước sau lọc, công nghệ kiểm soát chất lượng nước. Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu thêm về sự uy tín của thương hiệu, chính sách bảo hành...

Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về các tiêu chí lựa chọn máy lọc nước chất lượng, an toàn cho các gia đình có trẻ nhỏ?

- Là một chuyên gia và cũng là 1 người dùng thực tế, tôi thấy một chiếc máy lọc nước chất lượng và an toàn phải đáp ứng được 3 tiêu chí:

Thứ nhất, có hệ lõi lọc công nghệ cao Smax. Đây là công nghệ lọc nước hiện đại, sở hữu cụm lõi lọc thô Smax Pro V, màng RO sản xuất tại Mỹ và cụm lõi chức năng nguyên khối HP6. Điểm ấn tượng nhất ở công nghệ Smax là gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ, loại bỏ nhiều tạp chất, cặn bẩn, chất hóa học, chất hữu cơ, vi khuẩn, ion kim loại nặng… Đồng thời, nước sau lọc được bổ sung thêm khoáng chất, Hydro-ion kiềm tốt cho sức khỏe.

Công nghệ lọc Smax được ứng dụng tại nhiều dòng máy lọc nước hiện đại.

Thứ hai, chất lượng nước sau lọc phải được kiểm định bởi các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Y tế. Hiện nay, QCVN 6-1:2010/BYT do Viện sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế là chứng nhận cao nhất về nước uống trực tiếp tại Việt Nam. Máy lọc nước có chứng nhận này sẽ an toàn với sức khỏe người dùng, cả trẻ nhỏ lẫn người lớn.

Thứ ba, máy lọc nước cần có công nghệ AioTec hiện đại giúp kiểm soát chất lượng nước toàn diện qua điện thoại mỗi ngày. Công nghệ này cho phép bạn chủ động theo dõi độ tinh khiết của nước, tình trạng lõi lọc, đăng ký bảo hành bảo dưỡng… Ngay cả khi không ở nhà vẫn an tâm toàn diện.

Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm lựa chọn và sử dụng máy lọc nước cho gia đình mình?

- Hiện tại gia đình tôi đang sử dụng máy lọc nước của hãng Karofi - một chuyên gia lọc nước, thấu hiểu - chuyên sâu. Máy có công nghệ lọc Smax, đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT do Viện sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế chứng nhận, đồng thời có thể kiểm soát toàn diện chất lượng nước từ xa trên điện thoại bằng công nghệ AioTec. Bên cạnh đó, còn có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

Nước sau lọc từ máy lọc nước Karofi đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y tế.

Bác sĩ có hài lòng với máy lọc nước Karofi không?

- Tôi rất hài lòng với chất lượng và độ an toàn mà máy lọc nước Karofi mang lại cho gia đình tôi. Cả nhà có nước sạch uống tại vòi không cần đun sôi, trẻ nhỏ pha sữa an toàn và nhanh chóng, an tâm sống khỏe.