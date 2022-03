Nước dừa giúp bù nước cho người sốt do Covid-19

Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế, ca nhiễm Covid tại Việt Nam đang có xu hướng tăng vì vậy tiêm vaccine là biện pháp chủ động, hiệu quả trong kiểm soát dịch bệnh. Các tỉnh/thành phố trong cả nước đang đẩy nhanh tiến độ tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19 và tiêm mũi 3 tăng cường cho người dân. Tác dụng phụ sau tiêm Covid-19 tác động đến mỗi người theo những cách khác nhau từ nhẹ đến trung bình và thường gặp nhất là: Sốt, mệt mỏi, đau cơ,...

Bác sĩ Ngô Đức Hùng, Trung tâm cấp cứu A9 thuộc Bệnh viện Bạch Mai, một trong những y bác sĩ luôn có mặt tại nhiều điểm nóng của dịch bệnh Covid-19 chia sẻ: "Sốt dẫn đến mất nước, uống nước vào vẫn chưa đủ vì nước bình thường không có muối và các chất điện giải. Do đó, lời khuyên bổ sung Oresol được khuyến cáo mỗi khi mất nước (do sốt, tiêu chảy… ) là vì nó có đủ nước và điện giải nhưng lại khó uống. Bạn cũng có thể tự pha nước điện giải nhưng nếu pha không đúng tỉ lệ sẽ gây mất cân bằng cơ thể, lợi bất cập hại, tốn thời gian. Do đó, nước dừa là thứ nước siêu sạch và hấp dẫn nhất mỗi khi mất nước".

Theo bác sĩ, thành phần của dừa tươi có nhiều muối (Na), có Kali (K), có Magiê (Mg), là thứ nước uống tự nhiên có chứa một phần các chất điện giải cần thiết cho cơ thể, hấp thu luôn vào trong máu, bù đắp cho lượng nước và điện giải còn thiếu".

Vì vậy, bên cạnh việc bổ sung nước hoặc uống oresol để giảm sốt thì chất điện giải trong nước dừa cũng là giải pháp giúp điều chỉnh cân bằng chất lỏng, ngăn ngừa mất nước và đảm bảo chức năng cơ thích hợp, từ đó bù khoáng, bù nước khi sốt, mệt mỏi, cung cấp năng lượng giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục sau khi tiêm vaccine.

Cung cấp chất điện giải tự nhiên giúp bù nước cho bệnh nhân nhiễm Covid

Hiện, số ca mắc Covid-19 ở nước ta đang tăng lên hằng ngày và việc cơ thể sau nhiễm gặp phải các triệu chứng sốt, mệt mỏi, tiêu chảy,... là điều thường thấy. Theo Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà của Bộ Y tế, nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng cho người nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà cần đầy đủ và cân đối các nhóm chất dinh dưỡng để duy trì thể trạng, thể chất bình thường, ngăn ngừa biến chứng, giúp người bệnh nhanh hồi phục. Như vậy, chế độ dinh dưỡng và nước là vô cùng quan trọng với người mắc Covid-19. Người nhiễm Covid-19 cần uống nhiều nước (40-45ml/kg cân nặng/ngày). Nên uống nước ấm và rải rác trong ngày, tránh tình trạng chỉ uống khi thấy khát. Nên uống nước lọc, nước ép hoa quả. Không uống các loại nước gây kích thích thần kinh như trà, cà phê…

Đặc biệt, trong trường hợp có sốt thì để đỡ mệt, hạ sốt nhanh chóng một cách an toàn thì ngoài uống Oresol, nước dừa với hàm lượng khoáng chất tự nhiên dồi dào, đặc biệt là kali cũng là thức uống tốt giúp bù nước, bù điện giải của cơ thể bị mất đi khi bài tiết qua mồ hôi là vô cùng hữu hiệu.

