Nữ sinh vỡ gan, nguy kịch vì xe đạp… đứt thắng

Tai nạn hi hữu trên xảy đến với Nguyễn Thị B. (12 tuổi, ngụ tại tỉnh Trà Vinh). Ngày 9/11, bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông tin từ BS Nguyễn Lâm Vĩnh Phúc cho hay, bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh chuyển đến trong tình trạng choáng mất máu, suy hô hấp, huyết áp không đo được, suy gan rối loạn đông máu nặng sau khi phẫu thuật cắt gan trái.

Chỉ vì xe cũ, đứt thắng cô học trò đã bị tai nạn, nguy kịch

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Th. (mẹ bệnh nhân) cho biết: “Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, hơn 2 năm trước cô giáo thấy bé phải đi bộ đến trường nên thương tình tặng chiếc xe đạp. Thời gian gần đây xe hay hư hỏng nhưng tôi không có tiền sửa chữa cho con. Hôm đó, bé đang trên đường đi học về, khi đổ dốc cầu thì bị đứt thắng, lao vào gốc cột của quán cà phê bên đường ngất xỉu được người dân đưa đi cấp cứu”.

Sau 3 ngày được hồi sức, điều trị nội khoa tích cực, truyền dịch, truyền máu, sử dụng kháng sinh, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng, tri giác lơ mơ, suy gan… tiên lượng dè dặt. Hiện, bác sĩ đang theo dõi sát chức năng gan thận, điều chỉnh rối loạn đông máu.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng, ngoài những tình huống tai nạn do người điều khiển phương tiên không làm chủ tốc độ, tai nạn giao thông xảy ra còn do phương tiện bị hư hỏng. Để tránh nguy hiểm do tai nạn giao thông, phụ huynh đưa con đi học bằng xe gắn máy cần đội nón bảo hiểm cho trẻ, những trẻ tự đến trường bằng phương tiện cá nhân, phụ huynh phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để tránh tai nạn cho con trẻ khi phương tiện hư hỏng đột xuất.

Vân Sơn