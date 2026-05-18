Nội soi tiêu hóa Endocyto 520x: Vượt trội trong chẩn đoán sớm ung thư tiêu hóa

Đổi mới công nghệ nội soi để giảm tỷ lệ bỏ sót tổn thương ác tính tại Việt Nam

Bệnh lý tiêu hóa là nhóm bệnh phổ biến tại Việt Nam, trong đó ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày thuộc nhóm có số ca mắc cao.

Theo GLOBOCAN 2022, ung thư đại trực tràng đứng thứ 4 và ung thư dạ dày đứng thứ 5 về số ca mắc mới ở cả hai giới. Đây là những bệnh lý có hiệu quả điều trị phụ thuộc lớn vào thời điểm phát hiện, đặc biệt ở giai đoạn sớm thì khả năng can thiệp và tiên lượng thường thuận lợi hơn.

Nội soi tiêu hóa đóng vai trò quan trọng giúp các bác sĩ đưa ra quyết định tầm soát chính xác các vùng niêm mạc bất thường. Vì thế, nguy cơ bỏ sót bất thường trong nội soi tiêu hóa vẫn là vấn đề được giới chuyên môn quan tâm.

Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS Vũ Văn Khiên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Chuyên gia Tiêu hóa tại TCI, cho biết: “Tỷ lệ bỏ sót không nhỏ: Ung thư tiêu hóa trên dao động 6-11,3%, trong khi polyp đại trực tràng có thể bị bỏ sót 20-47%. Nguyên nhân thường đến từ tổn thương nhỏ, vị trí khuất, chất lượng chuẩn bị chưa tốt và cả yếu tố kinh nghiệm của bác sĩ”.

Theo các chuyên gia, công nghệ nội soi cần liên tục được cải tiến nhằm tăng cường khả năng quan sát, tránh bỏ sót và phát hiện sớm tổn thương.

Trước khi xuất hiện nội soi siêu phóng đại cấp độ tế bào, nhiều công nghệ hình ảnh đã được ứng dụng như Nội soi NBI (Narrow Band Imaging - ánh sáng dải tần hẹp) giúp làm nổi bật hệ vi mạch và bề mặt niêm mạc, hỗ trợ phát hiện sớm ung thư sớm qua hình ảnh mạch máu bề mặt.

Việc ứng dụng các công nghệ này cho thấy nội soi hiện đại ngày càng hướng tới mục tiêu giảm nguy cơ bỏ sót bất thường.

Endocyto 520x - Công cụ hỗ trợ đắc lực phát hiện sớm ung thư ống tiêu hóa

Endocyto 520x là công nghệ nội soi tiêu hóa do Olympus (Nhật Bản) phát triển. Hiện nay, công nghệ Endocyto 520x đã có mặt tại Việt Nam và đang được triển khai tại Thu Cúc TCI - Đơn vị tiên phong đưa hệ thống này vào ứng dụng thực tế trong nước.

Sở hữu mức phóng đại 520 lần, Endocyto 520x khẳng định ưu thế vượt trội trong việc nhận diện sớm các tổn thương tiền ung thư thông qua hình thái tế bào và mạch máu bất thường. Công nghệ này đóng vai trò quan trọng giúp bác sĩ xác định chính xác ranh giới và vùng nghi ngờ.

Nhờ đó, thay vì sinh thiết diện rộng, bác sĩ có thể định hướng lấy mẫu trúng đích, giúp nâng cao tối đa giá trị chẩn đoán mô bệnh học và hạn chế tình trạng phải sinh thiết nhiều lần cho người bệnh.

Bên cạnh khả năng siêu phóng đại, Endocyto 520x còn tích hợp nhiều công nghệ hình ảnh như TXI giúp tăng cường kết cấu, màu sắc và độ sáng niêm mạc để hỗ trợ nhận diện tổn thương nhỏ hoặc thay đổi màu sắc kín đáo. EDOF mở rộng độ sâu trường ảnh, giúp hình ảnh rõ nét ở cả vùng gần và xa trong cùng khung quan sát.

Nội soi NBI (Narrow Band Imaging - ánh sáng dải tần hẹp) hỗ trợ đánh giá vi mạch và cấu trúc bề mặt niêm mạc. RDI hỗ trợ nhận diện mạch máu sâu hơn, có ý nghĩa trong can thiệp nội soi và kiểm soát chảy máu. Hình ảnh 4K giúp quan sát chi tiết niêm mạc, trong khi AI thời gian thực hỗ trợ nhận diện polyp hoặc cảnh báo vùng nghi ngờ, góp phần giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương.

Trong bối cảnh nhu cầu phát hiện sớm ung thư tiêu hóa ngày càng tăng, hiệu quả nội soi hiện đại được quyết định bởi nhiều yếu tố song hành, từ công nghệ hình ảnh, kinh nghiệm bác sĩ, quy trình kiểm soát chất lượng đến điều kiện thăm khám đồng bộ.

Việc Endocyto 520x được triển khai tại Thu Cúc TCI trên nền tảng đội ngũ chuyên gia tiêu hóa giàu kinh nghiệm và hệ thống trung tâm nội soi được đầu tư bài bản cho thấy định hướng phát triển theo chiều sâu, không chỉ chú trọng thiết bị mà còn hướng tới nâng cao chất lượng chẩn đoán, hiệu quả thăm khám và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ nội soi chất lượng cao cho cộng đồng tại Việt Nam.