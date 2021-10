Những tác hại khôn lường khi sử dụng khẩu trang y tế không đạt chuẩn

Dân trí Việc sử dụng khẩu trang để phòng ngừa dịch Covid-19 và các bệnh đường hô hấp khác là cần thiết. Song, nếu vô tình sử dụng phải những chiếc khẩu trang kém chất lượng thì vừa không có hiệu quả bảo vệ lại gây ra nhiều tác hại cho người sử dụng.

Nhức đầu, khó thở, đau tai khi phải đeo khẩu trang trong thời gian dài

Để đảm bảo tính năng bảo vệ, khẩu trang y tế cần đáp ứng một số tiêu chuẩn về cấu tạo, bao gồm lớp ngoài cùng kháng giọt bắn; lớp trong có chức năng lọc bụi, vi khuẩn; lớp trong cùng mềm mại. Do cấu tạo đa lớp nên nếu các nhà sản xuất không chú trọng vào việc tối ưu độ dày cho từng lớp của khẩu trang sẽ dẫn đến tình trạng khẩu trang quá dày, có trở lực hô hấp cao gây đau đầu khó thở khi phải sử dụng trong thời gian dài.

Theo tiêu chuẩn EN 14683:2019 - tiêu chuẩn châu Âu dành cho khẩu trang y tế thì khẩu trang cần có trở lực hô hấp nhỏ hơn 60 Pa/cm2 đối với Type IIR và nhỏ hơn 40 Pa/cm2 đối với Type I và Type II. Việc đeo khẩu trang quá dày, bí sẽ khiến người dùng có xu hướng dùng tay kéo khẩu trang xuống khỏi mũi, điều này dẫn đến tình trạng tăng nguy cơ nhiễm bệnh do các vi khuẩn, virus có thể xâm nhập qua mũi. Người già, trẻ nhỏ và những người gặp khó khăn trong việc hô hấp như viêm xoang cần đặc biệt chú trọng việc lựa chọn những chiếc khẩu trang thoáng khí để việc đeo khẩu trang không trở thành gánh nặng.

Yêu cầu kỹ thuật đối với khẩu trang y tế theo tiêu chuẩn châu Âu EN 14683:2019.

Một chi tiết nhỏ nhưng cũng khiến người dùng bị khó chịu đeo khẩu trang chính là chiếc quai tai. Những sản phẩm khẩu trang tốt thường sẽ có quai tai dạng bản dẹt và có độ co giãn cao để tránh tình trạng gây đau tai.

Da bị kích ứng, dẫn đến tình trạng tấy đỏ và nổi mụn

Khẩu trang y tế giả, kém chất lượng thường sử dụng những nguyên vật liệu như: bông, vải, lớp lọc rẻ tiền, v.v. do đó có thể gây ra dị ứng, mẩn đỏ da vùng mũi, miệng. Ngoài ra, việc đeo khẩu trang trong thời gian dài cũng dẫn đến tình trạng Maskne - tình trạng nổi mụn trứng cá với các đốm sần, mụn mủ xuất hiện ở vùng cằm và dọc hai bên hàm. Theo lý giải của các chuyên gia, việc hít thở trong khi đeo khẩu trang sinh ra nhiệt và độ ẩm, dẫn đến sự tăng tiết bã nhờn. Trong môi trường tương đối kín và nóng ẩm như vậy, vi khuẩn dễ dàng sinh sôi khiến cho làn da dễ nổi mụn hơn, đặc biệt là những người có làn da nhạy cảm.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của người sử dụng chính là lớp trong cùng của khẩu trang. Lớp này cần có tính thấm nước nhẹ để hút hơi ẩm từ hơi thở, mồ hôi của người đeo, giúp vùng da quanh mũi và miệng không bị bí, từ đó hạn chế các nguy cơ nổi mụn. Những chiếc khẩu trang cao cấp sẽ được thiết kế để lớp trong cùng mỏng, nhẹ và êm dịu với làn da. Trái lại, lớp trong cùng của khẩu trang kém chất lượng sẽ thô dày, xù xì, tạo cảm giác khó chịu khi đeo.

Khu vực xung quanh cằm và miệng bị nổi mụn do đeo khẩu trang kém chất lượng .

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc bệnh liên quan đến hô hấp

Khẩu trang là sản xuất tiếp xúc trực tiếp với hệ hô hấp do đó cần phải đảm bảo được độ sạch. Các sản phẩm khẩu trang kém chất lượng được sản xuất trong môi trường không đảm bảo, công nhân không được trang bị các đồ bảo hộ trong quá trình sản xuất sẽ rất dễ để bụi và vi khuẩn bám lại trên khẩu trang, gây phơi nhiễm từ bên trong. Ngoài ra, việc sử dụng những nguyên liệu rẻ tiền như bông, vải, v.v. không chỉ gây ra dị ứng mà còn tạo cơ hội cho bụi bông, bụi vải xâm nhập vào hệ hô dẫn đến nguy cơ suy hô hấp.

Do vậy, khẩu trang cần được sản xuất từ các loại nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng trong những nhà máy uy tín, có quy trình bài bản, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe dành cho những các nhà máy sản xuất thiết bị y tế như Tiêu chuẩn Phòng sạch 100.000 (Cleanroom 100.000); chứng nhận đăng ký với Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) về sản xuất các sản phẩm khẩu trang; chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001:2015, ISO 13485:2016.

Công nhân sản xuất phải mặc đồ bảo hộ bao gồm: quần áo, găng tay, khẩu trang để bảo đảm độ sạch bên trong nhà máy.

Hình ảnh tại một cơ sở sản xuất khẩu trang nhỏ lẻ, kém chất lượng.

Kết luận: Nhiều người dùng cho rằng khẩu trang y tế nào cũng như nhau nên chưa dành nhiều thời gian để tìm hiểu. Song đây là sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da mặt, mũi và miệng nên cần chú ý đọc kỹ thông tin bởi chưa tính đến hiệu quả trong việc bảo vệ thì sử dụng sản phẩm kém chất lượng có thể gây ra tình trạng viêm da hay các bệnh về đường hô hấp. Kết hợp đeo khẩu trang có khả năng bảo vệ cao, dễ chịu khi sử dụng, cùng với việc tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ tạo ra "lá chắn thép" giúp bảo vệ toàn dân trước cuộc chiến chống Covid-19.

Trường Thịnh