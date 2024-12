Những lầm tưởng khiến gàu khó trị

5 sự thật bất ngờ cần phải biết về gàu

Gàu không phải do da đầu khô gây ra: Trên thực tế, gàu khác với da đầu khô. Gàu là do sự phát triển của nấm men P.ovale ăn chất dầu nhờn trên da đầu và tiết ra chất gây bong tróc, kích ứng da đầu. Trong khi đó, da đầu khô chỉ đơn giản là do hiện tượng hydrat hóa khi da đầu thiếu ẩm.

Gàu phát triển theo mùa: Bạn có thể bị gàu nhiều hơn vào mùa hè và mùa đông. Bởi đó là thời điểm thời tiết hanh khô nhất trong năm khiến da đầu tiết nhiều dầu hơn.

Tập thể dục giúp giảm gàu: Các bài tập thể dục hằng ngày giúp tăng tuần hoàn máu tới da đầu và tóc, từ đó giảm nguy cơ bị gàu và nhiễm nấm da đầu. Tuy nhiên, hãy nhớ gội đầu sạch sẽ sau mỗi buổi tập để tránh da đầu tích tụ nấm, vi khuẩn và bụi bẩn.

Gội đầu ít hay nhiều đều có thể gây ra gàu: Gội đầu thường xuyên có thể là nguyên nhân gây gàu. Nghe tưởng chừng vô lý nhưng nếu bạn thường xuyên gội đầu với tần suất 1 lần/ngày, sử dụng dầu gội không phù hợp sẽ làm mất hàng rào bảo vệ tự nhiên của da đầu, từ đó gây ra gàu.

Gội đầu quá thường xuyên có thể sinh ra gàu (Ảnh: iStock).

Không thể trị dứt điểm gàu: Đây là sự thật bởi nguyên nhân gây gàu là nấm P.ovale cư trú trên da đầu và dễ dàng phát triển. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát và ngăn gàu quay trở lại bằng cách sử dụng dầu gội trị gàu với tần suất duy trì 1 lần/tuần.

Bị gàu nên dùng dầu gội trị gàu nào hiệu quả?

Để loại bỏ gàu, bạn nên sử dụng dầu gội trị gàu có khả năng tiêu diệt nấm. Bên cạnh đó, khi lựa chọn dầu gội bạn cũng cần lưu ý đến đặc điểm gàu và tình trạng tóc, da đầu. Chẳng hạn:

Tóc bị gàu khô: Da đầu khô, ngứa, bong tróc da thành những vụn trắng nhỏ li ti (thường gọi là gàu khô), tóc khô và xơ rối hơn.

Cách chọn: Nên chọn dầu gội trị gàu dạng thảo dược chứa các thành phần như bồ kết, hương nhu, cỏ mần trầu, núc nác, cỏ ngũ sắc... Tinh chất saponin có trong các thảo dược có tác dụng diệt nấm, kháng khuẩn, tiêu viêm giúp kiểm soát và cải thiện gàu hiệu quả. Dầu gội dược liệu còn có thể chứa thành phần Pro Vitamin B5 có khả năng cân bằng độ ẩm, phục hồi da đầu khô, ngăn chặn tình trạng bong tróc và ngứa ngáy.

Da đầu mất độ ẩm gây bong tróc các mảng gàu khô (Ảnh: iStock).

Tóc bị gàu mảng: Gàu mảng có kích thước lớn hơn, dày hơn, thường có màu trắng đục, đôi khi hơi ngả màu vàng.

Cách chọn: Ưu tiên chọn dầu gội chứa ketoconazol hoặc kẽm pyrithione để làm sạch vảy gàu và diệt nấm gây gàu.

Tóc bị gàu nhờn: Vảy da dày màu vàng nhờn dính chặt lên bề mặt da và sợi tóc gây ngứa, viêm đỏ da đầu và rụng tóc.

Cách chọn: Nên chọn dầu gội chứa hoạt chất kháng nấm như ketoconazole để ngăn chặn sự phát triển của nấm P.ovale. Nếu gàu, ngứa nhiều gây khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt nên chọn mua dầu gội chứa ketoconazol kết hợp clobetasol để giảm viêm ngứa nhanh chóng, tránh gây viêm mủ da đầu.

Khi đã lựa chọn được dầu gội trị gàu phù hợp, bạn có thể sử dụng đúng cách theo hướng dẫn: thoa dầu gội lên da đầu, chân tóc và mát xa nhẹ nhàng trong ít nhất 5 phút để các hoạt chất có thời gian phát huy tác dụng (tránh thoa lên ngọn tóc gây khô xơ); hạn chế gãi mạnh, sấy nóng.

Tóc bị gàu là dấu hiệu da đầu bị suy yếu hàng rào bảo vệ, nếu không loại bỏ gàu có thể gây rụng tóc kéo dài hoặc hói đầu. Do đó, nếu áp dụng biện pháp trị gàu tại nhà không hiệu quả, bạn nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Dầu gội sạch gàu Jasunny được ưa chuộng tại nhà thuốc (Ảnh: Meracine).

