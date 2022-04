Cũng có nhiều bệnh nhân đến với khám các triệu chứng hô hấp và tâm lý như lo lắng, mất ngủ, mệt mỏi, hụt hơi, đánh trống ngực... Qua đó, các bác sĩ đã phát hiện một số trường hợp có xơ phổi, viêm phổi kẽ do Covid-19, tim to, rối loạn nhịp tim... Nhiều trường hợp dương tính kéo dài khiến nhiều bệnh nhân không thể trở lại làm việc và các hoạt động gắng sức như bình thường. Do đó việc kiểm tra sức khỏe hậu Covid-19 có vai trò rất quan trọng.

Ai nên đi khám hậu Covid-19?

Theo Thạc sĩ - BS Nguyễn Huy Nhật, chuyên khoa Hô Hấp, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Đà Nẵng, một số nhóm F0 sau khi khỏi bệnh, có kết quả âm tính cần lưu ý đi khám hậu Covid-19 như:

- Người có bệnh nền như tăng huyết áp, mạch vành, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa...

- Người trên 60 tuổi, bởi họ có nguy cơ có nhiều bệnh đồng mắc chưa khởi phát nhưng sau khi mắc Covid-19 có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn.

Những đối tượng F0 khỏi bệnh nên đi khám hậu Covid-19

- Người từng phải nhập viện khi mắc Covid-19 bị suy hô hấp, phải can thiệp thở oxy trở lên, sốt cao phải nhập viện.

Không phải F0 nào khỏi bệnh đến khám hậu Covid-19 cũng phải xét nghiệm, chụp chiếu mà các bác sĩ sẽ căn cứ vào triệu chứng lâm sàng hiện tại, tuổi tác, bệnh lý nền và tiến trình điều trị dương tính trước đó.

Nhiều trẻ em khám hậu Covid-19 nhưng không cần chụp chiếu, lấy máu xét nghiệm vì các em chỉ mắc ở mức độ rất nhẹ, thời gian mắc ngắn, khám lâm sàng không thấy dấu hiệu khó thở, ho trong khi năng lượng hoạt động các em vẫn rất tốt. Sau khi cân nhắc lợi ích - nguy cơ thì bác sĩ cho rằng không cần phải lấy máu xét nghiệm hay chụp chiếu, chỉ dặn bố mẹ theo dõi sát, nếu trẻ có triệu chứng sẽ tái khám và làm xét nghiệm liên quan triệu chứng.

Sau khỏi Covid-19 khoảng bao lâu thì nên đi khám?

Nếu không có triệu chứng quá đặc biệt, sau một tháng kết thúc cách ly thì nên tái khám. Trường hợp có triệu chứng hậu Covid-19 thì nên đi sớm hơn để phát hiện sớm.

Các bài tập thở hiệu quả sau Covid-19:

Những F0 khỏi bệnh gặp vấn đề hô hấp như khó thở, hụt hơi, thở ngắn... có thể thực hành các bài tập thở hiệu quả như dưới đây để cải thiện sức khỏe:

Bài 1: Mím môi, thở bằng cơ hoành giúp hồi phục chức năng hô hấp tốt, ổn định tâm lý bệnh nhân. Kỹ thuật của bài tập này tương đồng kỹ thuật trong tập yoga và khí công (hít vào phình bụng lên, thở ra chúm môi hóp bụng lại). Bài tập này giúp bệnh nhân tăng dung lượng hô hấp, đòi hỏi tập trung tâm trí vào nhịp thở từ đó giúp trấn an lo lắng.

Bài 2: Tập thở chủ động theo chu kỳ 4 bước. Ngoài các bước hít thở bình thường, hít thở sâu sử dụng cơ hoành; bước 3 bệnh nhân cần kết hợp chúm môi thở ra hết sức 2-3 lần giúp thông thoáng đường thở, phế quản; bước 4: kết hợp ho chủ động, khạc đờm…. Bài tập này giúp đối phó tình trạng gắng sức khi bệnh nhân phải leo cầu thang, việc nặng; khai thông đường thở, tống bớt đờm hay dịch cản trở trong đường hô hấp.