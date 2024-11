Những điều cần biết khi quan hệ tình dục trong thời kỳ mang thai

Có quan niệm rằng việc này có thể gây hại cho thai nhi hoặc sức khỏe người mẹ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nếu được thực hiện đúng cách và phù hợp, việc quan hệ trong giai đoạn này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và tâm lý của cả hai vợ chồng.

Quan hệ khi có thai có an toàn không?

Khi mang thai, sự an toàn của thai nhi luôn được bố mẹ đặt lên hàng đầu. Khi nội tiết tố thay đổi, nhiều mẹ bầu có nhu cầu về "chuyện ấy", nhưng lại luôn băn khoăn "Liệu quan hệ có ảnh hưởng tới em bé hay không?".

Theo ThS. BS Nguyễn Thị Hương Linh - Trưởng khoa Sản, Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City: "Về cơ bản, thai nhi nằm trong tử cung, được bao bọc bởi nước ối và màng ối vững chắc, dương vật của người chồng không thể chạm được tới thai nhi và tinh dịch cũng không thể vào tử cung nhờ một nút nhầy ngay cổ tử cung. Do đó, thai nhi không thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động ân ái nhẹ nhàng".

Quan hệ tình dục khi mang thai sẽ không ảnh hưởng tới thai nhi nếu sản phụ không có các yếu tố nguy cơ (Ảnh: Shutterstock).

Thực tế, việc quan hệ khi đang mang thai không chỉ giúp mẹ bầu giải tỏa nhu cầu mà còn mang lại nhiều lợi ích.

Giảm căng thẳng: Việc đạt hưng phấn khi quan hệ trong thai kỳ sẽ giúp mẹ sản sinh adrenaline - một hoạt chất giúp mẹ thư giãn, giải tỏa tâm lý.

Cải thiện giấc ngủ: Quan hệ khi mang thai có thể giúp cơ thể các mẹ sản sinh 2 loại hormones là oxytocin và endorphins - có tác dụng giúp cải thiện tâm trạng, đẩy nhanh tuần hoàn máu, đặc biệt là cân bằng sự trao đổi chất. Từ đó, giúp mẹ bầu ngủ sâu và ngon hơn.

Thúc đẩy lưu thông máu: Nhu cầu máu trong giai đoạn thai kỳ cần được tăng gấp đôi để đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của cả mẹ và bé yêu trong bụng. Các hormones được giải phóng trong quá trình quan hệ sẽ giúp thúc đẩy lưu thông máu, đảm bảo cung cấp đủ oxy và các chất dinh dưỡng thiết yếu cho mẹ và bé.

Giảm đau hiệu quả: Bên cạnh thiếu ngủ, các cơn đau đầu, đau lưng, đau chuột rút,... là những gì mẹ bầu có thể phải đối mặt. Hormones oxytocin và endorphins được sản sinh khi quan hệ, một lần nữa, sẽ giúp mẹ giảm đau tự nhiên mà không phải dùng thuốc.

Giảm huyết áp: Trong tinh trùng của người chồng có thành phần HLQ-G, đây là một loại protein giúp giảm huyết áp ở phụ nữ có thai rất tốt. Với mẹ bầu thường bị tăng huyết áp ở các giai đoạn trong thai kỳ, thì việc quan hệ đều đặn khi mang thai là một phương pháp hiệu quả.

Tuy nhiên, việc quan hệ tình dục khi mang thai không phải khi nào cũng an toàn, nhất là đối với những trường hợp sản phụ thuộc các trường hợp dễ bị sinh non, sảy thai hay có sự cảnh báo từ bác sĩ. Các trường hợp mẹ bầu cần hạn chế:

- Đã từng bị sảy thai hoặc điều trị dọa sảy trong 3 tháng đầu.

- Tiền sử sinh non trước đấy.

- Hở eo cổ tử cung.

- Mang thai từ 2 bé trở lên.

- Có triệu chứng của tiền sản giật như phù, cao huyết áp.

- Cổ tử cung ngắn.

- Vỡ ối.

- Thai phụ hoặc bạn tình mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, giang mai, lậu, Herpes,...

- Nhau bám thấp hoặc nhau tiền đạo.

- Có các dấu hiệu bất thường như ra máu âm đạo, đau quặn bụng từng cơn,...

Những điều cần lưu ý để cuộc vui trọn vẹn, bé yêu an toàn

Để đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và bé, mẹ bầu cần lưu ý những điều sau:

Sử dụng biện pháp an toàn: Các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể ảnh hưởng không tốt đến thai nhi như gây nhiễm trùng nước ối, nhiễm trùng bào thai, sinh non, sảy thai… Các bác sĩ cũng khuyến nghị nên hạn chế xuất tinh trực tiếp trong tam cá nguyệt thứ 3. Do vậy việc sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục là cần thiết.

Tư thế khi quan hệ: Vì kích thước cơ thể thai phụ thay đổi nhiều, đặc biệt trong các tháng cuối thai kỳ, do đó việc áp dụng tư thế quan hệ phù hợp sẽ giúp giảm thiểu những khó khăn trong sinh hoạt tình dục. Các tư thể có thể áp dụng như: tư thế cái muỗng, tư thế phụ nữ ngồi trên, tư thế nam đứng - thai phụ nằm…

Thăm khám định kỳ, sàng lọc các yếu tố nguy cơ: Việc chủ động theo dõi thai kỳ định kỳ sẽ giúp mẹ bầu phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe mẹ và bé do quan hệ tình dục gây ra.

Khám thai định kỳ sẽ giúp mẹ bầu phát hiện sớm các bất thường.

