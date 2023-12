Khi nào sử dụng corticoid chữa nghẹt mũi

Nghẹt mũi là triệu chứng thường gặp ở các bệnh về đường hô hấp trên bao gồm: cảm lạnh, viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang cấp tính và mãn tính, bất thường trong cấu trúc mũi xoang (polyp mũi, lệch vách ngăn, u,...).

Trường hợp nghẹt mũi do các bệnh lý cấp tính như cảm lạnh, viêm đường hô hấp trên do siêu vi, viêm mũi xoang cấp,... thông thường sẽ sử dụng thuốc co mạch tại chỗ.

Tuy nhiên khi nghẹt mũi do các bệnh lý mạn tính hoặc có nhiễm khuẩn, thuốc co mạch có thể được sử dụng kết hợp với các thành phần khác như corticoid, kháng sinh, kháng histamin,... để tăng hiệu quả điều trị.

Dù sử dụng thuốc điều trị nào cho chứng nghẹt mũi thì người bệnh cũng cần tuân thủ về liều dùng cũng như tần suất sử dụng theo hướng dẫn.

Nhiều hiểm họa khi lạm dụng corticoid chữa nghẹt mũi.

Hệ quả khi tự ý sử dụng thuốc chứa corticoid

Corticoid là một loại thuốc có tác dụng giảm viêm, phù nề, được sử dụng trong nhiều bệnh lý khác nhau, bao gồm cả nghẹt mũi.

Corticoid được sử dụng có hiệu quả khi nghẹt mũi trong trường hợp được chỉ định từ bác sĩ với liều dùng phù hợp. Tuy nhiên, nhiều người lại tự ý sử dụng kéo dài với liều lượng lớn, điều này có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm như suy tuyến thượng thận.

Điển hình là hội chứng Cushing. Dấu hiệu đặc trưng của hội chứng này là người và mặt béo, tay chân thon gọn. Đồng thời da bị mỏng, rạn và đỏ lên. Người bệnh cũng gặp phải tình trạng rậm lông, hay chảy máu cam, giảm thị lực, mắt trũng.

Mặc dù đã được cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, nhưng vẫn có nhiều trường hợp phải nhập viện do lạm dụng corticoid xịt mũi.

Thuốc co mạch thế hệ mới Jazxylo - Giải pháp trị nghẹt mũi không chứa corticoid

Thông thường, thuốc co mạch là nhóm thuốc được chỉ định trong thời gian ngắn để giảm nhanh tình trạng nghẹt mũi cho người bệnh. Do có tác dụng co mạch nên lưu lượng máu qua mũi giảm đồng thời cải thiện tình trạng sung huyết mũi. Nhờ đó mà đường thở được thông thoáng hơn, giảm nghẹt mũi.

Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm kết hợp cả chất co mạch với corticoid và kháng sinh. Do đó người bệnh cần cảnh giác hơn khi mua thuốc để chữa nghẹt mũi. Các thuốc trên chỉ được sử dụng khi có chỉ định từ bác sĩ và dùng trong trường hợp nghẹt mũi mức độ trung bình đến nặng có kèm theo viêm, nhiễm khuẩn.

Jazxylo giải pháp chữa nghẹt mũi không corticoid.

Jazxylo là thuốc co mạch điều trị nghẹt mũi chứa duy nhất một hoạt chất co mạch Xylometazolin. Đây là hoạt chất thế hệ mới có tác dụng nhanh sau 5 phút sử dụng và kéo dài đến 10 giờ.

Thời gian tác dụng kéo dài của Xylometazolin được xem là bước đột phá trong nhóm thuốc co mạch điều trị nghẹt mũi. Việc sử dụng liều nhỏ, ít lần trong ngày cũng giúp hạn chế tối đa lượng thuốc xuống đường tiêu hóa. Vì vậy Jazxylo được xem là an toàn hơn so với hoạt chất khác trong cùng nhóm.

Jazxylo là thuốc co mạch đã được Bộ Y tế cấp phép chỉ định cho trẻ từ 3 tháng tuổi. Tuy nhiên, để thuốc không gây ảnh hưởng đến niêm mạc mũi và mạch máu, bạn nên hỏi qua ý kiến bác sĩ trước khi dùng, dùng thuốc tối đa 3 ngày và sử dụng theo chỉ định.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc điều trị, vệ sinh mũi bằng nước muối ưu trương cũng giúp cải thiện tình trạng nghẹt mũi. Dung dịch nước muối ưu trương giúp hút nước ra khỏi niêm mạc bị viêm, từ đó giúp giảm phù nề và cải thiện tình trạng nghẹt mũi.

Dung dịch xịt mũi ưu trương dưỡng ẩm SalineSea giúp giảm nghẹt mũi, khô mũi.

Việc tự ý sử dụng thuốc chứa corticoid chữa nghẹt mũi có thể gây ra hậu quả nặng nề. Do đó, người bệnh cần thận trọng khi sử dụng các thuốc điều trị này và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ.

