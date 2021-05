Nhiệt miệng, nóng trong mùa hè - Chữa trị kịp thời, ngăn tái phát

Dân trí Nhiệt miệng (hay loét miệng) là một tổn thương khoang miệng rất thường gặp ở nhiều người, ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp. Nhiều người bệnh than phiền, họ thường xuyên bị nhiệt miệng không rõ nguyên nhân.

Làm thế nào để ngăn ngừa nhiệt miệng hiệu quả, phòng tái phát. Chia sẻ kinh nghiệm từ chị Đỗ Trần Xuân Hà - 31 tuổi (Quảng Nam) sẽ phần nào giúp bạn tìm ra phương pháp ngăn ngừa bệnh nhiệt miệng.

Hơn 1 năm trời, chị Hà liên tục phải chung sống với bệnh nhiệt miệng vì bệnh tái đi phát lại nhiều lần. Chị Đỗ Trần Xuân Hà chia sẻ: "Cứ độ khoảng 3 tuần đến 1 tháng là chứng nhiệt miệng của tôi lại tái đi phát lại một lần. Vùng môi trong bị loét nhiều nốt sâu, to bằng hạt gạo, rất đau và xót. Tôi ăn không ngon, ngủ cũng không yên, trong người luôn cảm thấy bực bội và mệt mỏi".

Thời gian đầu các vết loét chỉ bị nhẹ khoảng vài ba ngày rồi tự hết, nhưng sau đó chúng xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, mức độ cũng nặng hơn, có khi tới cả tuần hoặc 10 ngày vẫn chưa khỏi. Khổ nhất là mỗi khi ăn uống, muốn ăn những món mặn, dùng nước chấm theo khẩu vị của mình mà cũng không được, vì ăn vào lại đau và xót.

Chị Xuân Hà (Ảnh nhân vật cung cấp)

Nhiệt miệng là bệnh lành tính, tự khỏi sau 7 - 10 ngày. Nhiệt miệng thường xuất hiện những vết loét nhỏ trong niêm mạc miệng, sau đó vết thương tiếp vết loét rộng ra, gây đau rát miệng, ăn uống không ngon. Bạn nên hạn chế bực dọc, căng thẳng luôn giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để giúp bệnh khỏi nhanh hơn. Đặc biệt, bạn nên kiêng những thức ăn có vị mặn, cay, nóng vì điều này sẽ làm giảm tiến trình hồi phục của vết loét do nhiệt miệng.

Giải pháp hiệu quả cho chứng nhiệt miệng

Loay hoay thử đủ mọi cách mà chứng nhiệt miệng vẫn tái đi phát lại, không thuyên giảm chị Xuân Hà đã vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Cho đến một ngày may mắn, chị được nhà thuốc tư vấn sử dụng Sủi thanh nhiệt Livecool.

Viên sủi, Bột sủi Livecool có thành phần từ dược liệu thiên nhiên tươi, sạch như: Actiso, Rau má, Linh chi đỏ, Dưa gang, Chanh,... giúp thanh nhiệt - giải độc, mát gan, tăng cường đề kháng; hỗ trợ giảm các triệu chứng nhiệt miệng do thiếu Vitamin C, nóng trong, mệt mỏi, mề đay, dị ứng, da vàng do suy giảm chức năng gan. Sủi thanh nhiệt Livecool dễ uống vì có vị dịu ngọt, thơm ngon từ thảo dược thiên nhiên, lành tính. Vùng trồng dược liệu theo tiêu chuẩn VietGAP.

Sủi thanh nhiệt Livecool.

Chị Xuân Hà chia sẻ: "Sủi thanh nhiệt Livecool có nhiều hương vị như hương Dưa Gang, hương Râu Ngô, hương Chanh,... sản phẩm dễ uống, hương vị dịu ngọt thơm ngon của thảo dược, bệnh nhiệt miệng của tôi đỡ tái phát hơn sau một thời gian sử dụng"

Bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sủi thanh nhiệt Livecool của Công ty cổ phần Nam Dược:

Thành phần hoàn toàn từ thảo dược: Actiso, rau má, dưa gang, linh chi đỏ, chanh,... kết hợp cùng Vitamin C tự nhiên, hỗ trợ giảm các triệu chứng: nhiệt miệng, mụn nhọt, nóng trong, mẩn ngứa, vàng da do suy giảm chứng năng gan và sức đề kháng kém.

Dễ dàng sử dụng: Cắt 1 gói bột sủi hoặc 1 viên sủi vào cốc, sau đó cho thêm 200 - 250ml nước đun sôi để nguội là có thể uống ngay, ngon hơn khi uống lạnh.

Hương vị dễ uống: vị dịu ngọt, hương thơm từ thảo dược tự nhiên tươi sạch và rất dễ uống.

Tác dụng trong thời gian ngắn: đẩy nhanh quá trình thanh nhiệt, giảm nhanh cảm giác nóng rát, sót ở vết loét (lở) miệng.

Công ty sản xuất và phân phối uy tín: Sủi thanh nhiệt Livecool được phân phối, chịu trách nhiệm bởi Công ty CP Nam Dược - một thương hiệu uy tín với 2 lần liên tiếp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia.

Sản phẩm được Người tiêu dùng bình chọn là "Sản phẩm số 1 trong dòng sủi thanh nhiệt thảo dược": Là sản phẩm duy nhất trong dòng sủi thanh nhiệt thảo dược được người tiêu dùng đón nhận và bình chọn là sản phẩm số 1 trong dòng sủi thanh nhiệt thảo dược 2 năm liên tiếp, 2019 tới nay (Theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam).

