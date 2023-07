Nhân tố trong bữa sáng giúp trẻ giảm nguy cơ thiếu vi chất

Quan trọng hàng đầu nhưng bữa sáng lại bị xem nhẹ

Phương Tây có câu: "Ăn sáng như vua, trưa như hoàng tử, tối như kẻ ăn mày". Phương Đông cũng nhận thức rõ: "Ăn sáng cho mình, trưa cho bạn, tối cho kẻ thù". Ở góc độ khoa học, sau một đêm nhịn ăn, cơ thể và não bộ trẻ cần gấp rút bổ sung năng lượng lẫn dinh dưỡng để phát triển và học tập hiệu quả.

Quan trọng hàng đầu nhưng bữa sáng lại vô tình bị xem nhẹ. Theo kết quả khảo sát dinh dưỡng Đông Nam Á SEANUTS II của FrieslandCampina, hơn 90% trẻ được ăn sáng nhưng đến 50% không đáp ứng nhu cầu vi chất dinh dưỡng cần thiết. Hệ lụy là trẻ uể oải tới trường, kém tập trung học tập, thiếu năng lượng trong giờ ra chơi.

Trẻ có thể khó tập trung trọn vẹn vì bữa ăn lót dạ thiếu chất và thiếu cả năng lượng (Ảnh: Cô Gái Hà Lan).

Hóa giải thực trạng thiếu vi chất trong bữa sáng

Giới chuyên gia gọi protein là chất sinh trưởng, chất kiến tạo cơ thể, cấu thành nên mọi tế bào và chiếm đến 18% thể trọng con người. Vitamin và khoáng chất cũng chiếm vai trò quan trọng giúp sửa chữa tế bào, củng cố xương, tăng miễn dịch... Nhưng khảo sát SEANUTS II của FrieslandCampina cho thấy hiện có tới 50% trẻ thiếu 8 vi chất thiết yếu và 20% trẻ không đáp ứng nhu cầu protein khuyến nghị.

Dồi dào nguồn protein quý và đa vi chất, sữa là nhân tố có thể tiếp sức cho trẻ thêm năng lượng để hoạt động trong ngày. Nhưng thực tế là 40% trẻ uống dưới 4 phần nhỏ/tuần. Mức thực uống này chỉ bằng 20-30% so với khuyến nghị 2-3 phần sữa/ngày tùy độ tuổi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN)… Do đó, cho trẻ ăn đa dạng thực phẩm, uống thêm sữa vào bữa sáng… có thể hóa giải các thực trạng trên.

Sữa chứa nhiều protein tốt song thường xuyên vắng mặt trong bữa sáng khi có đến 40% trẻ uống chưa được 4 phần nhỏ cho cả tuần (Ảnh: Cô Gái Hà Lan).

Nguồn dinh dưỡng dồi dào trong sữa Cô Gái Hà Lan

Sữa chứa hầu hết các dưỡng chất cơ thể, với lượng protein nhiều bằng cả quả trứng gà nhưng dễ hấp thu hơn. Sau khi SEANUTS II công bố nhiều thực trạng, Cô Gái Hà Lan còn cải tiến sữa tươi, tối ưu hàm lượng đạm béo tốt tự nhiên hơn nữa nhằm bù đắp những bữa sáng thiếu vi chất. Mỗi hộp nhỏ chứa 5,8g protein, đáp ứng đến 23% nhu cầu protein trong ngày của trẻ.

Bữa sáng cần 15% năng lượng từ protein, uống thêm hộp sữa Cô Gái Hà Lan chứa 5,8g protein có thể đáp ứng gần đủ nhu cầu bữa ăn đầu ngày (Ảnh: Cô Gái Hà Lan).

Chất béo trong sữa Cô Gái Hà Lan gồm cả 2 loại axit béo chưa bão hòa và bão hòa, cần thiết cho phát triển não bộ trẻ nhỏ.

Mỗi hộp nhỏ còn bổ sung thêm 8 vi chất thiết yếu, trong đó có canxi đáp ứng 40% nhu cầu và vitamin D đáp ứng 60% nhu cầu trong ngày. Canxi trong sữa tươi nguyên chất Cô Gái Hà Lan là canxi hữu cơ gắn với axit amin, nên có độ hấp thu tốt hơn hẳn so với sử dụng canxi bổ sung. Vitamin D sữa cũng nạp nhanh hơn là tắm nắng. Nếu uống sữa vào buổi sáng, trẻ vừa có thêm năng lượng học tập tốt hơn, vừa thuận lợi tăng chiều cao.

Thêm sữa tươi Cô Gái Hà Lan vào bữa sáng, mẹ đặt xuống được áp lực chế biến cầu kỳ, mà vẫn an tâm xây nền tảng dinh dưỡng vững vàng cho con (Ảnh: Cô Gái Hà Lan).

Không chỉ giàu dinh dưỡng, sữa còn dễ được trẻ kén ăn tiếp nhận hơn các cách ăn uống khác.

Sữa dễ nuốt ở dạng lỏng, dễ được tiêu hóa và hấp thu trong cơ thể, hương vị thanh mát kích thích vị giác của trẻ mới ngủ dậy. Thêm nhân tố này vào bữa sáng, trẻ sẽ hưởng hơn 4 lợi ích gồm năng lượng khởi động tâm thái vui vẻ và hạnh phúc, dinh dưỡng cho não bộ học tập tốt hơn, thể chất khỏe mạnh và sức đề kháng lâu dài.