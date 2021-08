Nhà thuốc Ngọc Đông - đối tác quan trọng của Nature's Way tại Bắc Giang

Dân trí Với uy tín được xây dựng lâu năm cùng cái tâm dành cho khách hàng, nhà thuốc Ngọc Đông được thương hiệu Nature's Way đánh giá là đối tác quan trọng tại thị trường Bắc Giang.

Nhà thuốc Ngọc Đông được thành lập từ năm 1991, thuộc Công ty CPTM Dược phẩm Ngọc Đông. Đến nay, đơn vị này đã có tròn 30 năm hình thành, phát triển và đã trở thành nhà thuốc uy tín tại Bắc Giang.

Những người thành lập nhà thuốc Ngọc Đông mang chữ Tâm, chữ Đức để lập nghiệp và phục vụ khách hàng. 30 năm qua, nhà thuốc đã, đang và vẫn sẽ hoạt động theo hướng đi nhân văn nhất, đúng như câu slogan tại nhà thuốc của họ "Xây chữ Đức - Dựng chữ Tâm".

Nhà thuốc phân phối đa dạng các sản phẩm từ các thương hiệu danh tiếng trong và ngoài nước với giá phải chăng, nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng có thể tiếp cận được sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Các dược sĩ tại nhà thuốc cũng luôn tận tâm, tận tình để bán đúng thuốc, tư vấn đúng bệnh và giúp bệnh nhân tiết kiệm tối đa chi phí điều trị.

Nhà thuốc Ngọc Đông - Nhà thuốc lớn và uy tín tại Bắc Giang.

Thêm vào đó, nhà thuốc Ngọc Đông còn được đông đảo người dân biết đến thông qua các hoạt động thiện nguyện. Khi tỉnh Bắc Giang là điểm nóng của dịch bệnh, nhà thuốc là một trong những đơn vị tiên phong, hỗ trợ chính quyền, chung tay cùng bà con để đẩy lùi dịch bệnh.

Chính vì thế, nhà thuốc Ngọc Đông được chọn là đối tác quan trọng của Nature's Way - Thương hiệu nổi tiếng về dòng hàng cho trẻ em tại Úc cũng như trên thế giới.

Nhà thuốc Ngọc Đông đang phân phối hàng loạt các sản phẩm Nature's Way chính hãng.

Nature's Way là thương hiệu ra đời từ năm 1943, là một trong những thương hiệu vitamin lâu đời và uy tín tại Úc. Nature's Way nổi tiếng về dòng sản phẩm cho trẻ em tại Úc và đang có mặt tại hàng trăm quốc gia trên thế giới.

Hiện nay, Nature's Way đã có hàng trăm đầu sản phẩm, đa dạng phù hợp với nhu cầu của mọi đối tượng. Trong đó phần lớn là các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ như sản phẩm bổ sung vitamin D3, DHA, canxi, vitamin tổng hợp cho đến các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch…..

Với dây chuyền sản xuất hiện đại các sản phẩm của Nature's Way có nhiều dạng bào chế khác nhau (từ dạng siro, nhỏ giọt đến các loại viên nhai dạng kẹo…) giúp đáp ứng nhu cầu, sở thích của trẻ ở mọi lứa tuổi (kể cả trẻ sơ sinh).

Nature's Way - Thương hiệu sở hữu hệ thống sản phẩm đa dạng, chất lượng.

Tất cả các sản phẩm đều được nghiên cứu, phát triển dựa trên các công thức khoa học kết hợp với truyền thống, được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn organic với chất lượng cao, quy trình sản xuất và phân phối đáp ứng những quy định khắt khe tại thị trường Úc cũng như các thị trường lớn khác trên thế giới.

Từ khi được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam, Nature's Way đã được hàng triệu người tin tưởng, sử dụng. Các sản phẩm chính hãng được phân phối tại các chuỗi siêu thị mẹ và bé cũng như các nhà thuốc lớn nhỏ trên toàn quốc.

Sự hợp tác chặt chẽ giữa Nature's Way và nhà thuốc Ngọc Đông sẽ mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng.

Ông Nguyễn Trung Dũng - CEO nhãn hàng Nature's Way tại Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi coi nhà thuốc Ngọc Đông là đối tác quan trọng, chiến lược của Nature's Way tại thị trường Bắc Giang. Chúng tôi và nhà thuốc Ngọc Đông đã, đang và sẽ hợp tác sâu rộng hơn, chặt chẽ hơn để cùng mang những sản phẩm chất lượng của Nature's Way, những lợi ích về kinh tế cũng như sức khỏe đến với người tiêu dùng".

Nhà thuốc Ngọc Đông

Địa chỉ:

- Cơ sở 1: Số 8 ngõ 294, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Cơ sở 2: Lô 15 -16A, đường Huỳnh Thúc Kháng, Khu đô thị phía Nam, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Fanpage: Dược Phẩm Ngọc Đông Bắc Giang

Số điện thoại: 0204 3855 814

Đơn vị nhập khẩu và phân phối sản phẩm Nature's Way chính hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Master Bee

Địa chỉ: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: https://natureswayvietnam.com/

Fanpage: Nature's Way Việt Nam

Điện thoại: 1900.636911 - (024) 7303.3911

Trường Thịnh