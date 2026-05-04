Người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe buýt bị gãy xương

Sáng 4/5, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận chị Đ.T.H.G (35 tuổi, Phù Đổng, Hà Nội), người bị mắc kẹt trong gầm xe buýt được hơn 10 người dân nâng xe giải cứu.

Nạn nhân được đưa đến viện trong tình trạng đa chấn thương. Qua thăm khám ban đầu, người bệnh được xác định gãy xương đòn trái, chấn thương khung chậu, gãy ngành ngồi mu, chậu mu hai bên.

Bệnh nhân thời điểm được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu (Ảnh: Thảo My).

Sau khi thăm khám và hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ chỉ định theo dõi chấn thương bàng quang, niệu đạo, chấn thương sọ não, hàm mặt. Hiện người bệnh tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định, nhưng chị bị gãy xương đòn trái, chấn thương khung chậu... (Ảnh: Thảo My).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, khoảng 6h50 ngày 4/5, xe buýt mang BKS 29E-208.xx di chuyển tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) thì xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển.

Cú va chạm khiến chiếc xe máy và nữ tài xế bị chui xuống gầm xe buýt, nạn nhân mắc kẹt, bị thương ở vùng vai.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp với hơn 10 người dân hỗ trợ nâng nghiêng xe buýt để giải cứu nạn nhân, đưa ra ngoài an toàn và đưa đi viện cấp cứu.