Hơn chục người nâng xe buýt để cứu nữ tài xế xe máy mắc kẹt dưới gầm

Khoảng 6h50 ngày 4/5, xe buýt mang BKS 29E-208.xx di chuyển tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) thì xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển.

Sau cú va chạm, chiếc xe máy cùng nữ tài xế bị cuốn vào gầm xe buýt, nạn nhân mắc kẹt (Ảnh: Hữu Văn).

Theo cảnh sát, cú va chạm khiến chiếc xe máy và nữ tài xế bị chui xuống gầm xe buýt, nạn nhân mắc kẹt, bị thương ở vùng vai và xây xước nhẹ.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với công an phường sở tại phân luồng giao thông, làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng cũng phối hợp với hơn 10 người dân hỗ trợ nâng nghiêng xe buýt để giải cứu nạn nhân, đưa ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng cùng hơn 10 người khác hỗ trợ nâng nghiêng chiếc xe buýt, cứu người bị mắc kẹt (Ảnh: Viết Tường).

Tới khoảng 7h20 cùng ngày, hiện trường được giải phóng, nữ tài xế xe máy được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.