Người đàn ông nhiễm khuẩn huyết nguy kịch sau khi chế biến thịt lợn sống
(Dân trí) - Sau khi mua thịt và xương lợn sống về chế biến, người đàn ông xuất hiện triệu chứng sốt và mệt mỏi, sau đó lâm vào sốc, rối loạn chức năng đa cơ quan, nhiễm khuẩn huyết nguy kịch.
Ngày 17/4, đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi này cứu sống một trường hợp bị biến chứng nặng vì nhiễm liên cầu khuẩn nguy hiểm.
Bệnh nhân là một người đàn ông lớn tuổi. Chỉ sau 2 ngày khởi bệnh với sốt và mệt mỏi, ông nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc, rối loạn chức năng đa cơ quan, hội chứng đông máu nội mạch lan tỏa và được đưa tới khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) của Bệnh viện Nhân dân 115.
Trước tình huống bệnh diễn tiến quá nhanh và nặng nề, căn nguyên ban đầu lại không xác định rõ, ê-kíp điều trị vừa hồi sức nâng cao để giữ tính mạng người bệnh, vừa khẩn trương truy tìm nguyên nhân gây bệnh.
Người đàn ông được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn - nhiễm khuẩn huyết. Các mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nhanh chóng được gửi khẩn đến đơn vị Vi sinh để xác định. Kết quả cấy máu của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Streptococcus suis.
Đây là vi khuẩn liên cầu gram dương có độc lực rất mạnh, lây từ lợn sang người thông qua tiếp xúc da (đặc biệt khi có vết thương da) hoặc qua đường tiêu hóa (như tiết canh lợn, thịt tái).
Lúc này, các bác sĩ khai thác lại bệnh sử chi tiết từ người thân, được biết người bệnh có tự mua thịt và xương lợn sống về chế biến ngay trước ngày phát bệnh.
Sau 21 ngày can thiệp tích cực, hồi sức nâng cao theo phác đồ, tình trạng của người đàn ông ổn định dần và đã xuất viện.
Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không ăn tiết canh, thịt lợn tái hoặc các sản phẩm từ lợn chưa nấu chín kỹ; đeo găng tay khi chế biến thịt sống, nhất là khi tay có vết trầy xước.
Khi tiếp xúc với thịt lợn sống hoặc ăn thịt chưa chín và có các biểu hiện như sốt, đau đầu, nôn ói, nổi ban xuất huyết, ù tai hoặc giảm thính lực... người dân cần đi khám sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.
TPHCM ghi nhận một ca bệnh viêm não mô cầu tử vong
Ngày 16/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thông tin, thời gian qua nơi này đã ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong sau nhiễm não mô cầu.
Bệnh nhi là một cháu bé 23 tháng tuổi, khởi phát viêm màng não mô cầu thể tối cấp trong thời gian ngắn, diễn tiến nhanh. Dù các bác sĩ cố gắng điều trị tích cực, bệnh nhi không qua khỏi vào ngày 2/4.
Sau sự việc, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã báo cáo trường hợp trên cho Viện Pasteur TPHCM và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC).
Trước đó, HCDC cho biết tính đến tuần 13 của năm, TPHCM ghi nhận 6 trường hợp mắc bệnh rải rác tại một số phường, xã.
Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây chủ yếu qua đường hô hấp, có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề trong vòng 24 giờ kể từ khi khởi phát.
Tuy nhiên, tiên lượng bệnh sẽ được cải thiện đáng kể nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, giúp giảm nguy cơ tử vong và hạn chế biến chứng nặng.