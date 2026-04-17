Người đàn ông nhiễm khuẩn huyết nguy kịch sau khi chế biến thịt lợn sống

Ngày 17/4, đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi này cứu sống một trường hợp bị biến chứng nặng vì nhiễm liên cầu khuẩn nguy hiểm.

Bệnh nhân là một người đàn ông lớn tuổi. Chỉ sau 2 ngày khởi bệnh với sốt và mệt mỏi, ông nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc, rối loạn chức năng đa cơ quan, hội chứng đông máu nội mạch lan tỏa và được đưa tới khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) của Bệnh viện Nhân dân 115.

Trước tình huống bệnh diễn tiến quá nhanh và nặng nề, căn nguyên ban đầu lại không xác định rõ, ê-kíp điều trị vừa hồi sức nâng cao để giữ tính mạng người bệnh, vừa khẩn trương truy tìm nguyên nhân gây bệnh.

Người đàn ông được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn - nhiễm khuẩn huyết. Các mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nhanh chóng được gửi khẩn đến đơn vị Vi sinh để xác định. Kết quả cấy máu của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Streptococcus suis.

Đây là vi khuẩn liên cầu gram dương có độc lực rất mạnh, lây từ lợn sang người thông qua tiếp xúc da (đặc biệt khi có vết thương da) hoặc qua đường tiêu hóa (như tiết canh lợn, thịt tái).

Người đàn ông qua cơn nguy kịch sau 21 ngày điều trị ở Bệnh viện Nhân dân 115 (Ảnh: BV).

Lúc này, các bác sĩ khai thác lại bệnh sử chi tiết từ người thân, được biết người bệnh có tự mua thịt và xương lợn sống về chế biến ngay trước ngày phát bệnh.

Sau 21 ngày can thiệp tích cực, hồi sức nâng cao theo phác đồ, tình trạng của người đàn ông ổn định dần và đã xuất viện.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không ăn tiết canh, thịt lợn tái hoặc các sản phẩm từ lợn chưa nấu chín kỹ; đeo găng tay khi chế biến thịt sống, nhất là khi tay có vết trầy xước.

Khi tiếp xúc với thịt lợn sống hoặc ăn thịt chưa chín và có các biểu hiện như sốt, đau đầu, nôn ói, nổi ban xuất huyết, ù tai hoặc giảm thính lực... người dân cần đi khám sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.