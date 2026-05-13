Người dân được kiểm tra những gì khi khám sức khỏe định kỳ miễn phí?

Việc ban hành hướng dẫn này nhằm triển khai đồng bộ chủ trương mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe điện tử theo vòng đời từ năm 2026.

Mục tiêu đặt ra là giúp phát hiện sớm bệnh tật, chủ động dự phòng, điều trị từ sớm, giảm gánh nặng chi phí y tế, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia.

Theo đó, người từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được khám lâm sàng đầy đủ theo quy định bao gồm khám tiền sử gia đình, khám thể lực, nội khoa…

Mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm (Ảnh minh họa: N.P).

Đồng thời, thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản như công thức máu (số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu), sinh hóa máu (đường máu, ure, creatinin, ASAT (GOT), ALAT (GPT)), xét nghiệm nước tiểu (đường và protein), chụp X-quang tim phổi thẳng.

Những xét nghiệm khác sẽ được thực hiện tùy điều kiện hỗ trợ chi trả của địa phương hoặc theo nhu cầu tự nguyện của người dân.

Khi hỏi tiền sử bệnh tật, khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh nếu có dấu hiệu tổn thương nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hay bệnh lý khác, người hành nghề cần chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên khoa làm căn cứ chẩn đoán, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để chẩn đoán và can thiệp sớm bệnh tật.

Đối với lao động nữ, danh mục khám chuyên khoa phụ sản thực hiện theo phụ lục riêng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Việc khám sức khoẻ định kỳ đối với các đối tượng là cán bộ, học sinh, người lao động thuộc các ngành, nghề đặc thù được thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phân nhóm đối tượng ưu tiên và sắp xếp lịch khám phù hợp nhằm tránh quá tải, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Việc tổ chức khám cần bảo đảm đúng nội dung chuyên môn theo từng nhóm đối tượng để đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, đồng thời tư vấn phòng bệnh, điều trị hoặc chuyển tuyến phù hợp.

Trước đó, Bộ Y tế ký quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân.

Theo đó, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên để chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế.

Phạm vi, đối tượng, lộ trình ưu tiên, cơ sở tổ chức khám và nguồn kinh phí thực hiện chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Nghị định này vẫn đang trong quá trình xây dựng và chưa được ban hành chính thức.