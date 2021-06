Người bị viêm gan B nên ăn gì? Cách xây dựng chế độ dinh dưỡng cụ thể

Dân trí Không phải tự nhiên mà thắc mắc người bị viêm gan B nên ăn gì thường xuyên được gửi đến các bác sĩ chuyên khoa.

Một chế độ dinh dưỡng cân đối và khoa học có thể tác động mạnh đến quá trình phục hồi gan của người bệnh.

Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các loại thực phẩm tốt cho người bệnh gan cũng như cách xây dựng thực đơn hàng ngày cụ thể.

Người bị viêm gan B nên ăn gì?

Các bệnh nhân đang bị chẩn đoán viêm gan B hiện nay chủ yếu sẽ được các bác sĩ tập trung phân khu virus cũng như phục hồi chức năng gan. Bên cạnh việc sử dụng các loại thuốc đặc trị thì thực phẩm là một trong những phương án hỗ trợ sức khỏe cho gan hiệu quả.

Theo tính toán của các chuyên gia dinh dưỡng, nếu một bệnh nhân tuân thủ đúng theo phác đồ điều trị và ăn uống hợp lý thì có thể hạ men gan, hạn chế tối đa tổn thương tại các tế bào gan. Thậm chí các biến chứng nguy hiểm khác như xơ gan, suy gan và xa hơn là ung thư cũng được ngăn chặn.

Vậy bệnh viêm gan B nên ăn gì?

Các loại thực phẩm giàu đạm gồm thịt, trứng, sữa,… được đánh giá cao đối với bệnh nhân viêm gan. Lý do là vì đạm là chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Đối với người đang điều trị bệnh trong dài hạn, đạm lại càng quan trọng. Chất này sẽ giúp cơ thể và cụ thể là gan được cung cấp dưỡng chất thiết yếu để phục hồi và nâng cao sức khỏe chung.

Đạm là gợi ý được nhiều bác sĩ lựa chọn khi đưa ra lời khuyên người bị viêm gan B nên ăn gì.

Vitamin:

Vitamin là một trong những nhân tố quan trọng có thể khiến hệ miễn dịch của con người phát triển và khỏe mạnh hơn. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh được cho là cần thiết đối với các bệnh nhân viêm gan B - khi người bệnh đang phải trực tiếp khống chế virus trong cơ thể. Để nâng cao sức khỏe cho hệ miễn dịch, người bị viêm gan B nên thu nạp thêm các loại trái cây, táo, cà chua,…

Tinh bột:

Tinh bột cung cấp năng lượng cho cơ thể khác so với đạm. Các chất dinh dưỡng từ tinh bột sẽ trực tiếp nuôi sống cơ thể cùng hoạt động của các cơ quan. Nếu bạn đang không biết người bị viêm gan B nên ăn gì thì lời khuyên là hãy tập trung bổ sung nhóm các thực phẩm như gạo, các loại đậu, đỗ hoặc bột mì.

Các loại thực phẩm dễ tiêu:

Chúng ta cần xác định rằng khi bị viêm gan B, các chứng năng cơ bản của gan đang bị suy giảm đáng kể. Lúc này gan sẽ bị quá tải nếu phải thực hiện việc thải độc từ quá trình tiêu hóa một cách thường xuyên. Chính vì lý do này mà nhiều bác sĩ đang gợi ý bệnh nhân của mình sử dụng các món ăn dễ tiêu để giảm áp lực cho gan. Một số gợi ý món ăn dành cho người bệnh bao gồm sữa chua, cháo thịt, súp gà,…

Các loại súp rất có ích cho người bị viêm gan B.

Người bị viêm gan B nên ăn như thế nào?

Sau khi tìm hiểu xem người bị viêm gan B nên ăn gì hẳn là các bạn độc giả đang quan tâm xem nên xây dựng chế độ ăn uống cụ thể ra sao. Nếu chỉ nói bệnh nhân viêm gan B nên ăn uống khoa học thì vẫn còn khá chung chung, thân nhân hoặc chính người bệnh chưa hiểu cặn kẽ cách lên thực đơn hàng ngày. Vậy chúng ta sẽ xét các loại thực đơn thích hợp đối với ba trường hợp như sau:

Đối với bệnh viêm gan B cấp tính giai đoạn đầu

Giai đoạn bệnh mới khởi phát là lúc người bệnh thường xuyên bị mệt mỏi cũng như chán ăn. Nếu có thể, hãy chia nhỏ các bữa ăn trong ngày để gan giảm bớt áp lực từ quá trình tiêu hóa. Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên bệnh nhân sử dụng từ 6 - 8 bữa ăn nhỏ mỗi ngày.

Nếu có thể hãy chia nhỏ các bữa ăn trong ngày.

Bệnh nhân cần được dung nạp chất béo đầy đủ (nên chiếm ít nhất 10% trong tổng số năng lượng hấp thu). Ngoài ra, hàm lượng đạm cần thiết sẽ được tính theo công thức 0,5g đạm/kg cân nặng của bệnh nhân/ngày.

Đối với bệnh viêm gan B cấp tính các giai đoạn sau

Khi bệnh đã vượt qua giai đoạn đầu thì việc xây dựng thực đơn cần được chú ý nhiều hơn. Tuyệt đối không được để người bệnh sử dụng các loại thực phẩm lạ hoặc dễ gây kích ứng. Nếu có thể, bệnh nhân nên sử dụng ít nhất 4 bữa ăn nhỏ mỗi ngày để hệ tiêu hóa và gan hoạt động hiệu quả hơn.

Một số loại thực phẩm được bác sĩ chỉ định cho người bệnh trong giai đoạn này thường bao gồm bột ngũ cốc, sữa tách bơ, thịt nạc, cá,…

Đối với bệnh viêm gan B mạn tính

Giai đoạn mạn tính chính là giai đoạn bệnh kéo dài khiến lá gan bị suy tổn nghiêm trọng. Chính vì lý do này mà chế độ ăn uống cần được đảm bảo duy trì ở ngưỡng an toàn. Ngưỡng an toàn ở đây bao gồm các yếu tố như: không dùng thực phẩm lạ, ít chất béo, nhiều vitamin nhóm B, K và muối khoáng, uống ít nhất 1,5l nước hàng ngày,…

Người bị viêm gan B mạn tính nên tăng cường uống nước khoáng.

Một số lưu ý khi lập chế độ ăn uống cho người mắc viêm gan B

Nhiều người thường có xu hướng nghiên cứu thật kỹ xem người bị viêm gan B nên ăn gì và chỉ chú ý sử dụng thật nhiều các loại thực phẩm thuộc nhóm khuyên dùng. Tuy nhiên điều này vẫn là chưa đủ. Để có chế độ dinh dưỡng có lợi nhất cho quá trình phục hồi chức năng gan, chúng ta cần chú ý:

- Không nên cho người bệnh dùng các món ăn chế biến quá kỹ.

- Tuyệt đối tránh rượu, bia.

- Hạn chế gia vị.

- Khuyến khích sử dụng dầu thực vật.

- Ưu tiên sử dụng rau, củ quả tươi, mềm và ít sợi xơ.

Vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu vấn đề người bị viêm gan B nên ăn gì cũng như cách xây dựng chế độ dinh dưỡng cho từng giai đoạn bệnh. Hi vọng các thông tin trên giúp các bạn độc giả tự tin hơn khi điều chỉnh việc ăn uống cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Chúc mọi người có lá gan khỏe mạnh.

Minh Sơn