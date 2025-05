Nghệ An tăng cường tuyên truyền, kiểm soát tăng huyết áp cho người dân

Tỷ lệ kiểm soát tăng huyết áp theo mục tiêu của Phân hội THA Việt Nam còn rất thấp

Tăng huyết áp (THA) đang ngày càng trở thành một "đại dịch thầm lặng" tại Việt Nam. Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có khoảng 14,3 triệu người Việt Nam trong độ tuổi 30-79 mắc bệnh tăng huyết áp. Tuy nhiên, trong số đó, chỉ 47% được chẩn đoán, 30% được điều trị và chỉ 13% là kiểm soát huyết áp hiệu quả. Điều này cho thấy, phần lớn người bệnh vẫn chưa ý thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm và sự cần thiết của việc theo dõi, điều trị huyết áp đúng cách.

Tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, suy tim, bệnh thận mạn tính và tử vong sớm. Đáng lo ngại hơn, căn bệnh này thường không biểu hiện triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu, khiến nhiều người chủ quan, bỏ qua việc kiểm tra định kỳ và điều trị kịp thời.

Tại Nghệ An, thực trạng này cũng đang hiện hữu. Là một trong những tỉnh có dân số đông và phân bố rộng từ thành thị đến vùng sâu vùng xa, công tác kiểm soát tăng huyết áp còn đối mặt với nhiều khó khăn.

Theo khảo sát bước đầu từ các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, tỷ lệ người dân trên 40 tuổi mắc bệnh tăng huyết áp tại một số địa phương đang có xu hướng gia tăng nhưng tỷ lệ được theo dõi, điều trị và đạt chỉ số mục tiêu huyết áp vẫn còn hạn chế. Tình trạng bệnh nhân chỉ đến khám khi đã có biến chứng hoặc quá muộn vẫn còn phổ biến.

Đại diện Sở Y tế Nghệ An phát biểu hưởng ứng chương trình Tháng 5 đo huyết áp.

Xuất phát từ thực trạng đó, Sở Y tế Nghệ An xác định năm 2025 là thời điểm cần có sự chuyển mình quyết liệt trong công tác phòng, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tăng huyết áp trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng chiến dịch "Tháng 5 đo huyết áp - May Measurement Month (MMM 2025)" được Phân hội THA Việt Nam, Hội Tim mạch học Việt Nam phát động, Sở Y tế Nghệ An đã triển khai kế hoạch hành động đồng bộ, khoa học và gắn liền với từng cấp y tế trong toàn tỉnh.

Tháng 5 đo huyết áp - Hoạt động triển khai đồng bộ trên 10 bệnh viện và trung tâm y tế

Chiến dịch MMM 2025 tại Nghệ An được khởi động từ ngày 16/1, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra trên toàn tỉnh trong suốt tháng 5. Với sự phối hợp của Phân hội THA Việt Nam, chiến dịch đã huy động tối đa lực lượng y tế địa phương cùng sự tham gia của người dân, nhằm thay đổi nhận thức cộng đồng về căn bệnh tưởng quen thuộc mà đầy nguy hiểm này.

Tập huấn đo huyết áp đúng chuẩn cho đội ngũ y tế được triển khai ngay tại lễ khai mạc.

Điểm nhấn của chiến dịch là chương trình tầm soát và khảo sát thực trạng tăng huyết áp tại 10 bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Khoảng 3.000 người dân sẽ được lựa chọn để đo huyết áp, ghi nhận thông tin, đánh giá tình trạng điều trị và phân tích mối liên quan giữa các yếu tố lối sống với mức độ kiểm soát huyết áp. Không chỉ đơn thuần là sàng lọc, chương trình còn giúp ngành y tế Nghệ An nắm bắt được dữ liệu thực tiễn để xây dựng chiến lược quản lý bệnh hiệu quả hơn trong tương lai.

Các đại diện đơn vị y tế nhận máy đo huyết áp.

Song hành cùng hoạt động y tế là chiến dịch truyền thông sâu rộng, từ các khoa khám bệnh, nhà văn hóa cộng đồng đến nền tảng mạng xã hội được đồng loạt triển khai tại 10 đơn vị y tế tham gia chiến dịch, giúp đưa thông điệp "Bệnh nhân THA: Huyết áp trên 130/80 - đừng 'lười' hỏi bác sĩ" tiếp cận gần hơn với người dân.

Chương trình sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tăng huyết áp được tổ chức tại BV Đa khoa tỉnh, BV 115 và BV Minh An đã trở thành điểm giao lưu kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm giữa người bệnh và đội ngũ y tế. Đây là mô hình hỗ trợ tinh thần và củng cố kiến thức giúp bệnh nhân chủ động trong quản lý huyết áp hàng ngày - một yếu tố then chốt để phòng ngừa biến chứng.

Chiến dịch Tháng năm đo huyết áp 2025 không chỉ dừng lại trong tháng 5. Dữ liệu thu thập sẽ tiếp tục được phân tích, báo cáo để phục vụ cho việc xây dựng chính sách dài hạn về phòng chống bệnh không lây nhiễm tại Nghệ An. Theo kế hoạch, những kết quả này sẽ là nền tảng để nhân rộng mô hình, thúc đẩy các địa phương khác trong tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý bệnh mãn tính nói chung và tăng huyết áp nói riêng.

Chương trình đo huyết áp miễn phí được diễn ra từ ngày 1/5 đến ngày 31/5/2025 tại 10 cơ sở Y tế trên toàn tỉnh bao gồm Bệnh viện (BV) Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, BV Nội tiết Nghệ An, BV Đa khoa Thành phố Vinh, BV Đa khoa Cửa Đông, BV Đa khoa 115, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, BV Đa khoa khu vực Tây Bắc, BV Đa khoa Minh An, BV Đa khoa huyện Diễn Châu, BV Đa khoa huyện Đô Lương.

Hoạt động cuối, khép lại chiến dịch MMM 2025 tại Nghệ An là Hội thảo khoa học HyperTour sẽ được diễn ra vào tháng 7 để cùng cập nhật hướng dẫn thực hành lâm sàng mới nhất từ Phân hội THA Việt Nam tới đội ngũ bác sĩ, dược sĩ từ các đơn vị y tế trong tỉnh.