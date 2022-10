Nature's Way tổ chức hội thảo khoa học về tầm quan trọng của DHA với trẻ

Ngày 28/10/2022, Công ty Cổ phần Master Bee (một trong những công ty thuộc Megasun Group) - đơn vị chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm Nature's Way chính hãng tại thị trường Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Việt Nam - Australia với chủ đề "DHA - Dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ".

Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội). Đây là sự kiện lớn và hoành tráng nhất từ trước tới nay của Nature's Way Việt Nam.

Hội thảo khoa học Việt Nam - Australia được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc tế, thu hút sự tham gia của đại diện thương hiệu, chuyên gia cùng hàng trăm khách mời trên toàn quốc.

Hội thảo khoa học Việt Nam - Australia có sự tham gia của đại diện ban lãnh đạo Nature's Way Australia gồm ông Dean Curotta - Tổng Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương; bà Chloe Madikian - Giám đốc thương hiệu Nature's Way Australia; ông Trần Nhân Trung - Giám đốc điều hành toàn quốc Pharmacare Việt Nam; bà Trần Phương Nhung - Giám đốc phát triển thương mại, Cơ quan Thương mại và đầu tư Chính phủ Australia.

Bên cạnh đó, sự kiện có sự tham gia của đại diện Megasun Group, đại diện phân phối tại Việt Nam - Công ty Cổ phần Master Bee, các chuyên gia bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa như PGS.TS.BS Lê Bạch Mai - nguyên Phó Viện trưởng, Viện Dinh dưỡng quốc gia; PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Bên cạnh đó còn có các khách mời là các ca sĩ, người nổi tiếng đã nhiều năm sử dụng Nature's Way cho con như ca sĩ Hòa Minzy, Á hậu Dương Tú Anh… cùng hơn 400 đại lý, đối tác và khách hàng của Nature's Way Việt Nam trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, CEO Nature's Way tại Việt Nam - ông Nguyễn Trung Dũng chia sẻ: "Hơn 3 năm qua, Master Bee và Megasun Group đã nỗ lực, thần tốc triển khai hiệu quả, đưa Nature's Way đến hầu khắp các gia đình trên toàn quốc và trở thành người bạn chăm sóc sức khỏe không thể thiếu cho mọi nhà. Những thành công trên con đường phát triển của Master Bee có sự hỗ trợ của những cộng sự, đối tác, đại lý, khách hàng. Do đó, chúng tôi luôn tâm niệm hỗ trợ hết mình, đồng hành hết sức cùng phát triển với các cộng sự của mình". Cũng trong bài phát biểu khai mạc, CEO Nguyễn Trung Dũng gửi lời cảm ơn khách hàng, đối tác đã hiện diện tại hội thảo.

CEO Nguyễn Trung Dũng phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại hội thảo, các khách mời cũng đã được lắng nghe PGS.TS.BS Lê Bạch Mai - nguyên Phó Viện trưởng, Viện Dinh dưỡng quốc gia trình bày tham luận về chủ đề "DHA - Dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển toàn diện của não bộ, thị lực ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ". PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cũng tham gia trình bày tham luận với chủ đề "DHA và các dưỡng chất tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ".

Qua phần tham luận của 2 chuyên gia đầu ngành, các khách mời đã hiểu hơn về vai trò của DHA đối với trẻ nhỏ. Các hệ lụy khi bé thiếu DHA và cách bổ sung DHA tốt nhất.

PGS.TS.BS Lê Bạch Mai và PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng trình bày tham luận tại hội thảo.

Cũng tại sự kiện này, bà Chloe Madikian - Giám đốc thương hiệu Nature's Way Australia đã chia sẻ các thông tin về lịch sử hình thành của Nature's Way cũng như những bước phát triển, hướng tới chinh phục vị thế số 1 về dòng hàng trẻ em của thương hiệu này trên toàn thế giới. Đồng thời, bà đánh giá cao nỗ lực và sự thành công của Nature's Way tại thị trường Việt Nam.

Nhân sự kiện hội thảo khoa học Việt Nam - Australia, ông Dean Curotta - Tổng Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã đại diện cho Nature's Way Australia cùng ông Nguyễn Trung Dũng - đại diện Nature's Way Việt Nam đã ký cam kết hợp tác chiến lược, cam kết cùng đồng hành để phát triển thương hiệu Nature's Way tại thị trường Việt Nam. Ông Dean Curotta cũng đại diện nhãn hàng trao chứng nhận phân phối chính hãng sản phẩm Nature's Way tại Việt nam cho Công ty Cổ phần Master Bee.

Đại diện Nature's Way tại Australia và Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược.

Không dừng lại ở một buổi hội thảo khoa học với những kiến thức mang tính hàn lâm, các khách mời tham gia hội thảo còn được thưởng thức không gian âm nhạc đặc sắc đến từ ca sĩ Hòa Minzy và tiết mục hát múa được biên đạo bởi chính các nhân sự của công ty cổ phần Master Bee.

Ca sĩ Hòa Minzy biểu diễn tại hội thảo.

Hội thảo khoa học Việt Nam - Australia đã để lại nhiều dấu ấn trong tâm trí những người tham dự. Đây cũng là một mốc son mới, đánh dấu giai đoạn phát triển mới, hứa hẹn bùng nổ hơn của Nature's Way tại thị trường Việt Nam.

Đơn vị phân phối sản phẩm Nature's Way chính hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Master Bee

Địa chỉ: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: https://natureswayvietnam.vn/

Fanpage: Nature's Way Việt Nam

Điện thoại: 1900.636911 - (024) 7303.3911

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kids Smart drops DHA số 00817/2019/ATTP-XNQC, do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 15/5/2019