Nâng cao sức đề kháng giúp tăng tỷ lệ hồi phục sức khỏe sau điều trị bệnh

Vai trò của hệ miễn dịch với người bệnh

Một hệ miễn dịch tốt giúp người bệnh nâng cao sức khỏe để tiếp nhận việc điều trị đạt hiệu quả cao hơn (Ảnh: Fucoidan).

Hệ miễn dịch đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là với sức khỏe người có bệnh nan y. Hệ miễn dịch hoạt động theo cơ chế phát hiện ra những yếu tố tạo thành mầm bệnh trong cơ thể và vô hiệu hóa chúng. Đây là "lá chắn tự nhiên" giúp cơ thể được khỏe mạnh.

Riêng đối với người bệnh nan y, hệ miễn dịch khỏe là yếu tố cần thiết trong điều trị. Các liệu pháp như xạ trị, hóa trị không chỉ tác động đến tế bào ung thư mà còn gây tổn hại ít nhiều đến tế bào khỏe mạnh. Điều này thường đi kèm với nhiều tác dụng phụ không mong muốn cho bệnh nhân có hệ miễn dịch kém. Một hệ miễn dịch tốt giúp người bệnh nâng cao sức khỏe để tiếp nhận việc điều trị đạt hiệu quả cao hơn.

Hệ miễn dịch còn có thể ức chế sự hình thành và kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư. Vì vậy, việc củng cố miễn dịch cho người bệnh giai đoạn điều trị là liệu pháp góp phần tăng khả năng chiến thắng bệnh.

Fucoidan góp phần tăng sức đề kháng

Fucoidan 3-Plus - sản phẩm có chứa 3 loại fucoidan từ 3 loại tảo nâu tinh khiết (Ảnh: Fucoidan).

Fucoidan là hợp chất nhờn từ các loại tảo nâu Kombu, Mozuku và Mekabu của Nhật Bản. Tác dụng của Fucoidan đạt hiệu quả mạnh mẽ hơn khi kết hợp cùng nấm Agaricus. Đây là loại nấm có khả năng tăng cường hệ miễn dịch tốt hơn so với nhiều loại nấm khác nhờ vào thành phần Beta Glucan sản sinh chất interferon (chất chống virus tự nhiên của cơ thể).

Sự kết hợp giữa Fucoidan và nấm Agaricus giúp cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer), nâng cao sự hoạt động của chúng, góp phần xây dựng hàng rào miễn dịch của cơ thể thêm vững chắc.

