Mỹ phẩm thiên nhiên - Thực phẩm tốt lành của làn da

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc - Nỗi lo không của riêng ai

Thời điểm bùng nổ của mạng xã hội, Internet cũng chính là lúc các chị em phân vân giữa hàng trăm lựa chọn các sản phẩm mỹ phẩm sử dụng hàng ngày, kéo theo đó là nỗi lo về những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, những sản phẩm chứa các chất gây hại, hoặc thậm chí dẫn đến ung thư da nếu sử dụng lâu dài. Lựa chọn được đúng những sản phẩm không chỉ hiệu quả mà còn đảm bảo an toàn lành tính, sẽ mang lại cho chị em chúng ta một làn da sáng khỏe tự nhiên và bền vững.

FARM TO BEAUTY - Từ nông trại hữu cơ tới các sản phẩm làm đẹp

Lấy cảm hứng từ những nông trại hữu cơ Đà Lạt - Nguồn cung ứng nguyên liệu tươi xanh nhất cho cả nước, với triết lý "Từ nông trại tới làn da", FARM TO BEAUTY tiên phong mang những nguyên liệu xanh tươi nhất từ các nông trại vào trong các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc nét thanh xuân bền vững cho phụ nữ Việt từ tự nhiên.

Đà Lạt - Nguồn nguyên liệu xanh tươi, tốt lành của cả nước.

Nguyên liệu Việt - Tiêu chuẩn Hoa Kỳ

Tin rằng, mỹ phẩm phải mang lại sự cải thiện và duy trì nét thanh xuân của làn da, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo sự lành tính thuận tự nhiên, FARM TO BEAUTY luôn tâm niệm phát triển sản phẩm với triết lý:

LÀNH TÍNH từ tự nhiên - HIỆU QUẢ theo khoa học - AN TOÀN theo chuẩn EWG Hoa Kỳ

FARM TO BEAUTY cam kết mang đến những thành phần an lành nhất từ tự nhiên, đã được chứng minh hiệu quả theo khoa học hiện đại và tuân thủ tuyệt đối tiêu chuẩn an toàn của EWG Hoa Kỳ. Đến với FARM TO BEAUTY, bạn sẽ cảm nhận được hương thơm của nguyên liệu tự nhiên ngay từ những điểm chạm đầu tiên. Điểm khởi đầu cho những nguyên liệu xanh tươi đó, là dòng sản phẩm dưỡng ẩm và sáng da từ Đậu nành.

Sản phẩm Serum tinh chất đậu nành.

Đậu nành - Công thức sáng da diệu kỳ từ ngàn xưa

Đậu nành là loại nguyên liệu đã quá đỗi thân thuộc trong cuộc sống của người Việt từ xa xưa. Đậu nành không chỉ là loại đồ uống dưỡng chất cho sức khỏe, mà còn là một trong những thực phẩm tốt lành cho làn da.

Đậu nành giàu Isoflavon và 8 loại Amino Acid, cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho làn da. Isoflavon được coi là "Nội tiết tố nữ từ thực vật", là thành phần diệu kỳ từ thiên nhiên, cũng là một trong những chất chống oxy hóa tốt nhất, giúp ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do, ngăn ngừa thâm nám và cải thiện làn da không đều màu, cho bạn một làn da sáng khỏe tự nhiên.

Được công nhận bởi khoa học, tinh chất đậu nành là thành phần an toàn và lành tính tuyệt đối, đạt chuẩn "nhãn xanh" theo chuẩn EWG Hoa Kỳ.

Sản phẩm Toner đậu nành.

Các dòng sản phẩm của FARM TO BEAUTY

Lấy cảm hứng từ công thức làm đẹp bí truyền, kết hợp cùng khoa học hiện đại ngày nay, Tinh chất đậu nành dưỡng sáng da mang đến giải pháp chăm sóc da từ tự nhiên trong bộ sản phẩm:

1. Gel rửa mặt đậu nành: Sạch dịu nhẹ - Lành tính - Cấp ẩm, bổ sung tới 9% tinh chất đậu nành sáng da

2. Nước tẩy trang đậu nành: Sạch sâu - Dịu nhẹ - Lành tính, an toàn cho làn da

3. Toner đậu nành: Chứa tới 86% thành phần từ đậu nành, kết hợp cùng Niacinamide (Vitamin B3) - thành phần khoa học dưỡng sáng da bền vững

4. Tinh chất đậu nành: Gồm 82% đậu nành và Alpha-Arbutin 2% - thành phần dưỡng sáng an toàn tiêu chuẩn Mỹ, đạt chuẩn "nhãn xanh" theo EWG Hoa Kỳ

5. Kem dưỡng đậu nành: 77.5% thành phần từ đậu nành kết hợp cùng HA và Beta-Glucan, giúp khóa ẩm - khóa lớp tinh chất dưỡng sáng da

Sản phẩm Kem dưỡng đậu nành.

Gel rửa mặt đậu nành của FARM TO BEAUTY cũng là một trong những dòng sản phẩm được khách hàng đánh giá rất cao, với đặc tính Sạch dịu nhẹ - Lành tính - Cấp ẩm, tạo trải nghiệm ẩm mượt hoàn hảo trên da sau khi rửa mặt.

Gel rửa mặt đậu nành PH thấp.

