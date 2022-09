Mối nguy khôn lường khi dùng nhang hóa chất

Căn hộ khép kín: Hương nhang và những nỗi lo

Hiện nay, nhiều người quan niệm hương cuốn tàn, đậu tàn mới nhiều tài lộc. Thế nên để đáp ứng nhu cầu đó, các cơ sở sản xuất đã trộn nhiều hóa chất để tạo nên những cây hương cong, đậu tàn. Nhang hương tẩm hóa chất tiềm ẩn mối nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Để giữ tàn hương, tránh ẩm mốc, một số nơi tẩm Axit photphoric, Butyl Cellosolve, hay chất cháy Kali nitrat, Lưu huỳnh... Nguy hiểm hơn, thay vì dùng thảo mộc tự nhiên như quế, hương bài, trầm hương thì đơn vị sản xuất thêm hương liệu tổng hợp để tạo mùi thơm, át mùi hóa chất.

Khói nhang hóa chất độc hơn khói thuốc nhất là khi thắp trong căn hộ chung cư.

Theo cảnh báo từ các chuyên gia, hương nhang hóa chất càng độc hơn ở phòng kín, bí như ở các căn hộ chung cư. Khi dùng nhang có tẩm hóa chất axit photphoric thì khi đốt lên sẽ sinh ra khí P2O5,CO, CO2, sunfua dioxit (SO2), nitơ dioxit (NO2), benzen, hợp chất hydrocacbon… Hít phải những khí này có thể gây đau đầu, chóng mặt, suy nhược và buồn nôn, giảm khả năng lao động, gia tăng bệnh tim mạch, gây ra bệnh hô hấp, hen suyễn, nhất là những bệnh nhân có tiền sử bệnh hô hấp mãn tính. Nguy hiểm hơn, chúng có thể gây phá hủy tế bào, gây dị sản, loạn sản và có thể dẫn đến ung thư.

Chưa kể ở chung cư, khi sử dụng nhang hóa chất nhiều khói có thể gây ra các vấn đề khác như:

- Khói nhang gây ố vàng trần mất thẩm mỹ ở các bàn thờ cao gắn tường chung cư;

- Khói nhang có thể kích hoạt hệ thống báo cháy, chưa kể nhang hóa chất dễ bắt cháy tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy. Thực tế, cho thấy rất nhiều vụ cháy chung cư từ việc thắp nhang hương gây nên.

Tiêu chí lựa chọn nhang sạch an toàn khi ở chung cư

Để đảm bảo cho sức khỏe bản thân, cả gia đình, trước tiên cần thay đổi quan niệm hương cong, đậu tàn mới mang đến tài lộc. Bởi thắp hương là thể hiện tấm lòng thành, bạn nên lựa chọn nhang sạch tự nhiên với các tiêu chí như:

- Nguyên liệu tự nhiên từ bột hương, chân tăm, keo kết dính.

- Nhang rụng tàn, không đậu tàn, không cuốn tàn.

- Khói hương ít, mỏng, không trắng đục.

- Mùi hương dịu nhẹ tự nhiên, đặc trưng của nguyên liệu.

- Khi đốt bắt lửa chậm, hương cháy từ từ.

- Chiều dài chân nhang không quá dài để phù hợp với không gian bàn thờ gắn cao tường, thuận tiện cho mỗi lần thắp hương.

Hiểu được những nỗi lo của khách hàng ở chung cư, Nhang sạch An An - thương hiệu nhang sạch số 1 Việt Nam đã cho ra mắt dòng Nhang chung cư: Sản phẩm được thiết kế riêng biệt dành cho việc thờ phụng tại các căn hộ.

Nhang chung cư An An - sản phẩm nhang thiết kế dành riêng cho căn hộ chung cư.

Nhang chung cư An An được làm hoàn toàn từ nguyên liệu sạch, tự nhiên. Sản phẩm không thêm bất kỳ hóa chất nào, đảm bảo tự nhiên từ tăm tre mộc, bột nhang nguyên chất và chất kết dính là keo bời lời tự nhiên. Do đó, sản phẩm đảm bảo an toàn cho sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Nhang chung cư An An ít khói, làn khói mỏng mang mùi hương thanh dịu nhẹ đặc trưng của nguyên liệu giúp gia chủ gửi trao tấm lòng thành kính lên bậc thần linh tiên tổ và mang lại không khí an yên, thoải mái, thư giãn hơn.

Chiều dài 23cm đặc biệt phù hợp với không gian bàn thờ gắn tường tại chung cư. Nhang ít khói và cháy từ từ trong thời gian chỉ 45 phút đảm bảo không gây ám trần nhà, không kích hoạt hệ thống báo cháy và ngăn ngừa tối đa nguy cơ cháy do thắp hương.

Một ưu điểm nữa là nhang chung cư An An rụng tàn nhưng tàn nhang lại rất ít nên giúp giữ vệ sinh, đảm bảo thẩm mỹ ở khu vực xung quanh bàn thờ.

Nhang chung cư An An có 3 loại Trầm hương, Khuynh diệp, Quế. Về mặt phong thủy tâm linh, nhang hương quế, khuynh diệp, trầm có dương khí mạnh, đẩy lùi được âm khí, tạp uế, mang đến sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn cho gia chủ.

