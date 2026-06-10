Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu quả vải?

Giá trị dinh dưỡng của quả vải

Tiến sĩ - Lương Y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam, cho biết vải là một loại quả có giá trị dinh dưỡng cao và là loại trái cây ngon được ưa thích vào mùa hè tại nước ta.

Theo Y học cổ truyền phương Đông, quả vải tính ôn, vị ngọt, chua, quy các kinh tỳ, can. Vải có tác dụng bổ huyết, sinh tân, chỉ khát. Hạt vải (lệ chi hạch) có vị hơi đắng, ngọt, chát, tính ôn, quy các kinh can, thận, có tác dụng ôn trung lý khí, tán kết, chỉ thống. Hạt vải thường được kê đơn trong các bài thuốc chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Theo y học truyền thống Ấn Độ, vải được sử dụng để cải thiện sức khỏe tiêu hóa, hỗ trợ sinh sản và cải thiện sức khỏe thần kinh.

Vải là một loại quả có giá trị dinh dưỡng cao (Ảnh: Nguyễn Bắc).

Về mặt dinh dưỡng, 100g cùi vải có chứa khoảng 15g đường, 36mg vitamin C (tương đương lượng vitamin C trong quả cam). Ngoài ra, loại quả này còn chứa một số vitamin khác như B1, B2, B6, niacin, folate và chất khoáng quan trọng như magie (10mg), kali (171mg), đồng (148mg), selen (0,6 mg).

Một số lợi ích sức khỏe của quả vải

Tăng cường chức năng miễn dịch

Theo TS Giang, vải chứa nhiều vitamin C, là chất chống oxy hóa mạnh mẽ có tác dụng chống lại tác hại của các gốc tự do và tối ưu hóa sức khỏe của hệ miễn dịch. Vì thế, việc bổ sung đủ vitamin C trong chế độ ăn uống rất quan trọng để ngăn ngừa nhiễm trùng và tăng cường sức khỏe, đặc biệt là khi bị ốm.

Chống oxy hóa

Vải là một nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa, flavonoid và anthocyanins, bao gồm axit gallic, chrysanthemin, oenin cùng với hàm lượng vitamin C cao.

Chất chống oxy hóa là những hợp chất quan trọng giúp chống lại các gốc tự do và ngăn chặn quá trình oxy hóa gây hại cho tế bào. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng chất chống oxy hóa cũng có thể hỗ trợ sức khỏe lâu dài và có thể hỗ trợ trong việc ngăn ngừa các bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Giảm viêm

Các nghiên cứu cho thấy vải có thể giúp kiểm soát chứng viêm. Chiết xuất giàu flavonoid của quả vải có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự biểu hiện của một số gen liên quan đến quá trình viêm.

Kháng virus

Ngoài tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, một số nghiên cứu cho thấy vải còn có đặc tính kháng virus mạnh mẽ. Trên thực tế, một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy chiết xuất hoa vải có tác dụng ngăn chặn sự phát triển và lây lan của virus herpes simplex trong tế bào giác mạc.

Có tiềm năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư

Theo một đánh giá năm 2017 được công bố trên Tạp chí Nutrients, cùi, vỏ và hạt của quả vải đều chứa các hợp chất mạnh có thể ức chế sự hình thành khối u và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Những điều cần lưu ý khi ăn vải

Vải là loại quả giàu dưỡng chất nhưng cần ăn với lượng hợp lý.

Theo TS Giang, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiêu thụ nhiều vải chưa chín khi bụng đói có thể gây ra tình trạng hạ đường huyết, từ đó dẫn đến tổn thương não ở trẻ em. Điều này có thể do chất Hypoglycin A và methylene cyclopropyl acetic (MCPA).

Chuyên gia khuyến cáo, chỉ nên tiêu thụ vải ở mức vừa phải (Ảnh minh họa: Tú Anh).

Một nghiên cứu tại Ấn Độ cho thấy hàm lượng các chất này trong quả vải xanh cao gấp 2-3 lần so với vải chín. Hypoglycin A và MCPG là hai chất gây ra triệu chứng hạ đường huyết và triệu chứng bệnh não ở động vật thí nghiệm, do ức chế quá trình chuyển hóa axit béo thành đường glucose.

“Chưa có nghiên cứu nào công bố về hàm lượng hypoglycin A và MCPG trong quả vải ở Việt Nam. Dù vậy, để đảm bảo an toàn người ta thường khuyên trẻ em nên ăn vải vừa phải (khoảng 100g mỗi ngày, tương đương 5-6 quả vải) và không nên ăn khi đói. Đồng thời không nên ăn quả vải xanh, chưa chín hẳn”, TS Giang nói.

Tương tự, người trưởng thành khỏe mạnh cũng chỉ nên tiêu thụ vải ở mức vừa phải (khoảng 200g mỗi ngày, khoảng 10-12 quả) để giảm nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Vải cũng là một loại trái cây có lượng đường tương đối cao. Vì vậy, điều quan trọng là phải kiểm soát lượng ăn vào để tránh các tác động xấu đến sức khỏe như tăng cân và lượng đường trong máu cao.

Theo Bệnh viện Đại học Y dược 1 TPHCM, trong 100g quả vải chứa tới 15,2g đường. Vì vậy, ăn quá nhiều quả vải sẽ khiến đường huyết tăng một cách nhanh chóng, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường.

Ngoài ra, vải có tính nóng, ăn nhiều có thể khiến tình trạng nóng trong trở nên trầm trọng hơn, dễ gây nổi mụn, nhiệt miệng.

Để giảm bớt tính nhiệt từ phần thịt vải, bạn có thể thử ăn cả lớp màng trắng bao bọc bên ngoài. Bộ phận này sẽ có vị hơi chát nhưng có thể giúp cân bằng vị ngọt và lượng đường đưa vào cơ thể.