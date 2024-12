Máy lọc nước Hydro-ion kiềm Karofi: Món quà sức khỏe cho cả nhà đón xuân

Karofi giới thiệu dòng máy lọc nước mới nhất của hãng với nhiều giải pháp giúp người Việt sống khỏe hơn. Đó là máy lọc nước Hydro-ion kiềm S-Series, có thể làm quà tặng trong dịp tết năm nay. Đây là thành quả nghiên cứu chuyên sâu, thấu hiểu trong ngành lọc nước gần 19 năm qua.

Máy lọc nước Hydro-ion Kiềm Karofi là món quà sức khỏe ý nghĩa dành tặng người thân.

Một số model máy lọc nước Hydro-ion kiềm Series-S được ưa chuộng là Karofi KAE-S68, KAE-S86, KAE-S88 Promax với nhiều tính năng hiện đại, công nghệ thông minh, thiết kế ấn tượng. Bên cạnh khả năng loại bỏ các chất độc hại trong nước, các dòng máy Hydro-ion kiềm của Karofi còn tạo ra nước kiềm với đa dạng mức pH (từ 8,5 - 9,5) giúp người dùng nâng cao sức khỏe, trẻ dáng, đẹp da.

7 tấm điện cực Titan phủ bạch kim

Chất liệu các tấm điện cực là một trong những bộ phận quan trọng nhất quyết định chất lượng nước Hydro-ion kiềm. Máy lọc nước tạo kiềm tốt thường sử dụng tấm điện cực Titan phủ bạch kim, có đặc tính không bị ăn mòn, độ bền cao, an toàn với sức khỏe, lại có hiệu suất điện phân tốt.

Công nghệ điện phân Hydro-ion hiện đại, tận mắt quan sát quá trình điện phân trên máy

Với máy lọc nước Hydro-ion kiềm Karofi, bộ điện phân được hãng thiết kế đặc biệt, đặt trong cốc trong suốt để người dùng có thể tận mắt chứng kiến quá trình điện phân tạo nước Hydrogen. Đây là điều khác biệt so với các dòng máy lọc nước tạo hydrogen trên thị trường. Việc ra mắt công nghệ này được hãng cho biết nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng "thấy tận mắt mới tin tạo Hydrogen".

Người dùng có thể thấy trực tiếp máy điện phân tạo Hydro-ion kiềm.

3 mức kiềm - 5 chế độ nước tốt cho sức khỏe

Dòng máy lọc nước Hydro-ion kiềm cao cấp Karofi KAE-S88 PROMAX kết hợp công nghệ điện phân Hydro-ion & Alkaline Direk với 7 tấm điện cực titan phủ bạch kim giúp tạo ra 3 loại nước kiềm gồm kiềm nhẹ (pH khoảng 8,5), kiềm vừa (pH khoảng 9,0) và kiềm mạnh (pH khoảng 9,5) giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình.

Theo đại diện nhãn hàng, nước kiềm ở máy Karofi chứa các phân tử siêu nhỏ, có khả năng đi sâu vào các tế bào, làm tăng cường hấp thu và trung hòa các chất oxy hóa trong tế bào, từ đó làm chậm quá trình lão hóa da, giúp trẻ dáng, đẹp da.

3 mức kiềm tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của người dùng.

Ngoài ra, Karofi KAE-S88 PROMAX còn có 5 chế độ nước: nước Hydro-ion kiềm - nước Hydro-ion kiềm lạnh - nước nóng 75 độ C - nước nóng 99 độ C. Các nhu cầu pha sữa, pha trà, pha mì, giải khát ngay tức thì của mọi thành viên trong gia đình sẽ được đáp ứng, tiết kiệm thời gian, đồng thời nâng cao sức khỏe.

Công nghệ thông minh - An tâm toàn diện

KAE-S88 Promax được trang bị công nghệ VoiceCall - lấy nước bằng giọng nói và công nghệ AioTec. Công nghệ VoiceCall giúp người dùng dễ dàng lấy đúng loại nước theo nhu cầu chỉ bằng các câu lệnh được cài đặt sẵn. Công nghệ AioTec cho phép kết nối máy lọc nước với điện thoại thông minh thông qua app Karofi 365 để người dùng chủ động theo dõi chỉ số tinh khiết của nước, tình trạng lõi lọc… Nhờ vậy, công nghệ AioTec giúp người dùng an tâm toàn diện ngay khi đi công tác xa, không ở nhà.

Anh Đặng Quang Vinh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Tôi đã tìm hiểu rất kỹ về sản phẩm máy lọc nước Hydro-ion kiềm Karofi KAE-S88 PROMAX của Karofi và quyết định sẽ mua nó làm quà tặng cho bố mẹ dịp cuối năm này. Đây là thiết bị cần thiết trong cuộc sống, giúp tôi an tâm hơn về sức khỏe của bố mẹ vì nguồn nước sử dụng hàng ngày không chỉ đảm bảo an toàn mà còn có cả nước kiềm, nước Hydro-ion kiềm để tăng cường sức khỏe. Các công nghệ hiện đại như AioTec cho phép tôi theo dõi được chất lượng nước ngay trên điện thoại để chủ động lịch thay lõi, rất tiện lợi và an tâm".

Máy lọc nước Hydro-ion kiềm Karofi với nhiều lợi ích cho sức khỏe cùng công nghệ hiện đại hứa hẹn sẽ là món quà lý tưởng dành tặng người thân các dịp lễ đặc biệt.