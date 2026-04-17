Lối sống đặc biệt khiến người Nhật sống vừa khỏe vừa thọ

Bí quyết sống thọ của người Nhật

Đất nước mặt trời mọc đạt cột mốc mới đáng chú ý với gần 100.000 người từ 100 tuổi trở lên đang sống. Đây là một con số kỷ lục và đánh dấu năm thứ 55 liên tiếp con số này tăng lên.

Đáng chú ý, trong những người sống trên 100 tuổi, khoảng 88% là phụ nữ. Người cao tuổi nhất trong số họ là Shigeko Kagawa, một bác sĩ đã nghỉ hưu 114 tuổi, trong khi người đàn ông cao tuổi nhất là Kiyotaka Mizuno, 111 tuổi.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tuổi thọ trung bình của người dân nơi đây là 83,7 tuổi. Trong đó, nam giới đạt 81 tuổi, nữ giới lên tới 87 tuổi. Nhật Bản vẫn giữ vị trí đứng đầu toàn cầu về tuổi thọ của phụ nữ, tiếp theo là Thụy Sĩ và Pháp.

Đằng sau thành tựu đáng kinh ngạc này vẫn ẩn chứa một vài câu hỏi dai dẳng: Tại sao và bằng cách nào mà nhiều người Nhật Bản lại sống trên 100 tuổi? Lối sống, môi trường, văn hóa và y học nào kết hợp lại giúp con người sống đến tuổi thọ cao như vậy và sống khỏe mạnh một cách đáng kinh ngạc?

Điều này không chỉ là kết quả của tiến bộ y tế mà còn đến từ lối sống lành mạnh thuận tự nhiên và truyền thống văn hóa lâu đời của người Nhật, giúp họ tự xây dựng hệ miễn dịch bền bỉ, theo Goodlife.

Tắm khoáng là liệu pháp phục hồi giúp giảm căng thẳng thần kinh và tăng cường hệ miễn dịch (Ảnh:G.L).

Trong đó, văn hóa tắm suối khoáng nóng (onsen) góp phần lớn vào quá trình chăm sóc sức khỏe tự thân. Dữ liệu tại 9 tỉnh, bao gồm Kagoshima và Oita, cho thấy cư dân vùng có mật độ suối khoáng cao có tuổi thọ khỏe mạnh cao hơn đáng kể.

Nhiệt độ nước và khoáng chất giúp mạch máu co giãn tốt, hạ huyết áp, cải thiện chất lượng giấc ngủ và ngăn chặn nguy cơ đột quỵ. Tại Oita, các chuyên gia ghi nhận cư dân sử dụng nguồn nước giàu natri clorua có số năm sống khỏe sau 65 tuổi cao hơn hẳn nhiều khu vực khác.

Cư dân các vùng có suối khoáng như Nagano hay Oita đặc biệt thành công trong việc tối ưu hóa tuổi thọ khỏe mạnh, khoảng thời gian sống hoàn toàn không bệnh tật. Bí quyết của họ là dậy sớm, hít thở không khí trong lành tại các vùng núi cao hoặc ven biển nhằm tăng cường oxy và giải tỏa căng thẳng.

Họ cũng lồng ghép vận động vào công việc thường nhật như làm vườn, đi bộ đi chợ. Thói quen này thúc đẩy tuần hoàn máu và duy trì sức mạnh cơ bắp.

Bên cạnh đó, còn phải kể đến chế độ ăn truyền thống Washoku, nổi bật với quy tắc "một súp, ba món" (Ichiju Sansai).

Trong đó, người dân ưu tiên cá giàu axit béo omega-3, rau củ theo mùa và các thực phẩm lên men như miso, natto, dưa muối. Họ duy trì thói quen ăn khẩu phần nhỏ nhưng đa dạng, kiểm soát nghiêm ngặt lượng calo nạp vào nhằm giảm áp lực cho cơ quan nội tạng.

Lợi ích của việc tắm suối khoáng nóng

Tại Nhật Bản, việc đưa khoáng nóng về các đô thị lớn như Tokyo, Osaka hay Yokohama không còn là chuyện viễn tưởng. Mô hình "vận chuyển nước khoáng nguyên bản" được nhiều khách sạn 5 sao và khu căn hộ cao cấp tại Tokyo áp dụng.

Ngoài ra, công nghệ khoáng hóa - giải pháp "onsen nhân tạo" dựa trên cơ sở khoa học y tế khắt khe cũng được áp dụng.

Thay vì vận chuyển hàng khối nước cồng kềnh, họ chiết xuất các thành phần tinh túy nhất của nước khoáng thành dạng lỏng đậm đặc, tiếp theo đó tái hòa tan vào nước máy tại các đô thị theo tỷ lệ chuẩn xác. Sau đó, họ dùng công nghệ gia nhiệt để điều chỉnh nhiệt độ ngâm khoáng theo nhu cầu thể trạng.

Đặc biệt, công nghệ khoáng nhân tạo không chỉ giữ nguyên chất lượng mà còn giúp con người chủ động loại bỏ tạp chất, cân chỉnh hàm lượng khoáng để phù hợp với mục đích cụ thể cho sức khỏe.

Việc đưa khoáng nóng vào đô thị cũng là một chiến lược y tế dự phòng. Tại Nhật, tắm khoáng được công nhận là liệu pháp phục hồi giúp giảm căng thẳng thần kinh và tăng cường hệ miễn dịch.

Theo Tiến sĩ Shivani Amin, một bác sĩ lối sống tại Los Angeles (Mỹ), có rất nhiều lợi ích khi kết hợp liệu pháp tắm khoáng nóng vào thói quen thường ngày.

Khoáng nóng đô thị là sự tích hợp cả 3 liệu pháp: thủy trị liệu, nhiệt trị liệu và khoáng trị liệu. Điều này giúp khoáng chất thẩm thấu qua da được tốt hơn, đồng thời kết hợp với các liệu pháp xông hơi nóng, xông hơi lạnh hiện đại, giúp khoáng chất lưu giữ lại trong cơ thể lâu hơn, tác động sâu sắc đến việc cải thiện lưu thông máu huyết, làm dịu cơ bắp và giảm đau hiệu quả.

Một lợi ích khác của tắm khoáng là giúp làn da khỏe mạnh, vì nước ngâm mình thường giàu khoáng chất. Nước làm sạch và trẻ hóa làn da, cải thiện kết cấu cũng như sức khỏe tổng thể của da. Liệu pháp tắm khoáng nóng cũng có thể tăng cường sức khỏe tim mạch.