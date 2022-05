LiveSpo công bố Trung tâm Nghiên cứu Bào tử Lợi khuẩn đầu tiên trên thế giới

Lễ thành lập Trung tâm nghiên cứu với sự góp mặt của các Giáo sư, Tiến sĩ từ các cơ quan ban ngành, bệnh viện, đại học cũng như các đối tác doanh nghiệp đã minh chứng cho việc nghiên cứu nhận được rất nhiều sự quan tâm từ giới khoa học, cũng như doanh nghiệp, trong công tác ứng dụng bào tử lợi khuẩn vào thực tiễn cuộc sống.

Khách mời và đại diện công ty - đại diện trung tâm.

Tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bào tử Lợi khuẩn, cho biết "Hiện nay, nhiều người dân sử dụng thuốc kháng sinh không cần thiết, lâu ngày gây nhờn thuốc hay còn gọi là kháng kháng sinh. Đây là tình trạng vô cùng phổ biến. Thực trạng này đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO nêu ra".

Tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh - đại diện Trung tâm Nghiên cứu Bào tử lợi khuẩn.

Về mặt lý thuyết, ngoài kháng sinh thì lợi khuẩn có thể được sử dụng để ức chế, tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh.

Trong báo cáo vào năm 2013 của trường Đại học Tổng hợp Beckerley California, các nhà khoa học nghiên cứu về lợi khuẩn đã chỉ ra rằng, có thể dùng lợi khuẩn để điều trị tiêu chảy cấp trong vòng 3 ngày. Mặc dù 3 ngày vẫn là thời gian dài để có thể dùng thay thế cho kháng sinh. Đây là một trong những tín hiệu đầu tiên giúp các nhà khoa học hy vọng về những nghiên cứu tìm ra sản phẩm lợi khuẩn thay thế dần kháng sinh với ưu điểm vượt trội hơn kháng sinh về tính an toàn. Tuy nhiên, tính kém bền và tác dụng "mờ nhạt" là những nhược điểm cố hữu của lợi khuẩn truyền thống dẫn tới ứng dụng của những sản phẩm lợi khuẩn truyền thống còn hạn chế và chưa thấy được khả năng thay thế kháng sinh.

Năm 2019, tại hội thảo quốc tế về lợi khuẩn tổ chức ở Praha, thủ đô Cộng Hòa Séc, các sản phẩm bào tử lợi khuẩn dạng nước, đa chủng nồng độ cao LiveSpo COLON, LiveSpo SOS của Việt Nam đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ các nhà khoa học trên toàn thế giới, do tính siêu bền và tác dụng vượt trội so với sản phẩm lợi khuẩn truyền thống. Đặc biệt, LiveSpo SOS với khả năng xử lý tiêu chảy cấp do nhiễm khuẩn rất nhanh và hiệu quả không kém kháng sinh, đặc biệt là ở nhiều trường hợp trẻ em điều trị bằng kháng sinh đã thất bại. Bào tử lợi khuẩn trở thành một sự lựa chọn hoàn hảo giúp con người giảm dần sự phụ thuộc vào kháng sinh.

Để có thể dần thay thế kháng sinh, ngoài bệnh về tiêu hóa, bào tử lợi khuẩn cần phải được nghiên cứu mở rộng công năng, ứng dụng mới, tác dụng nhanh và rõ ràng. Bên cạnh đó, bào tử lợi khuẩn cần có những cơ hội thực hiện kiểm chứng bằng lâm sàng không chỉ cho bệnh đường tiêu hóa, mà còn cả cho bệnh viêm đường hô hấp, viêm tai, viêm da, viêm phụ khoa...

Để dễ dàng tiếp cận hơn tới người sử dụng, việc nghiên cứu chuyên sâu về bào tử lợi khuẩn, với mục tiêu mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người sử dụng, là vô cùng cần thiết. Từ đó, hiện thực hóa cơ hội thay thế dần kháng sinh.

Ngày 18/5, LiveSpo Global JSC. thành lập Trung tâm Nghiên cứu Bào tử Lợi khuẩn (Spobiotic Research Center) đầu tiên trên thế giới. Công ty hy vọng đây sẽ là nguồn động lực để có thêm nhiều nhà khoa học quan tâm và phát triển bào tử lợi khuẩn như một giải pháp hướng tới Tương lai không kháng sinh.

Trung tâm Nghiên cứu Bào tử Lợi khuẩn được thành lập bởi Tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh với nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại, nhằm phục vụ nghiên cứu chuyên sâu về bào tử lợi khuẩn bằng các kỹ thuật vi sinh, lý sinh, hóa sinh, sinh học phân tử, và tế bào. Việc thành lập Trung tâm đã hiện thực hóa ước mơ của TS Nguyễn Hòa Anh sau 15 năm học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Đại học TOHOKU, Nhật Bản. Trở về Việt Nam năm 2010, TS Nguyễn Hòa Anh mang theo tâm nguyện góp phần xây dựng quê hương, mong rằng trong tương lai Việt Nam cũng được ghi nhận là một trong số các quốc gia đóng góp phát minh công nghệ tiên tiến cho nhân loại.

LiveSpo Global là nhà tài trợ cho việc xây dựng và duy trì hoạt động Trung tâm Nghiên cứu Bào tử Lợi khuẩn. LiveSpo là thương hiệu có năng lực cao với chuỗi giá trị từ R&D, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất cho tới phân phối các sản phẩm bào tử lợi khuẩn. Với công nghệ sản xuất mang tính đột phá, các sản phẩm của LiveSpo đều có hiệu quả và tuyệt đối an toàn cho cả trẻ sơ sinh, sẵn sàng phục vụ sứ mệnh Vì một tương lai không kháng sinh.

Năm 2012, sản phẩm bào tử lợi khuẩn của LiveSpo Global đã xuất khẩu những lô hàng đầu tiên. Hiện nay, sản phẩm bào tử lợi khuẩn LiveSpo đã xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ, và châu Á. Năm 2021, LiveSpo Global nhận được đầu tư từ Mekong Capital. Đây là đối tác đồng hành và giúp LiveSpo Global đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa Tương lai không kháng sinh.