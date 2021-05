Làm mờ sẹo lâu năm với bí quyết độc quyền

Dân trí Scargel Plus sử dụng công nghệ dầu ozone hóa độc quyền, trực tiếp tác động mô da, hỗ trợ làm mờ sẹo nhanh chóng.

Theo ước tính, mỗi năm trên thế giới ghi nhận thêm trên dưới 100 triệu bệnh nhân có những vết sẹo khác nhau. Một số trường hợp bị sẹo do tai nạn, phẫu thuật hay những thương tổn trên da. Trong đó 70% trường hợp xảy ra với trẻ em, để lại những vết sẹo dai dẳng theo năm tháng.

Nhìn chung, sẹo đem đến rất nhiều bất tiện cho bệnh nhân. Đặc biệt là về yếu tố thẩm mỹ .Nó gây mất tự tin và ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh, nhất là khi sẹo xuất hiện ở những vị trí "mặt tiền" như mặt, tay, chân,… Bài viết dưới đây sẽ bật mí bí quyết làm mờ sẹo, kể cả những vết sẹo lâu năm nhất. Bí quyết đó là gì, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Sẹo - hệ quả của quá trình tự chữa lành trên da

Hiểu một cách cơ bản, sẹo là kết quả của quá trình hình thành mô sợi thay thế cho vùng da bị tổn thương. Nó là hệ quả của quá trình tự chữa lành sau khi da gặp những thương tổn bởi chấn thương vật lý hay từ quá trình điều trị bệnh. Sẹo trên da bao gồm rất nhiều kiểu hình lâm sàng từ sẹo nhăn bình thường cho đến sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo phì đại, sẹo co rút… Những vết sẹo bất thường có thể gây ra cảm giác khó chịu, đau đớn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người mang vết sẹo. Đòi hỏi phải có biện pháp làm mờ sẹo hiệu quả để khôi phục làn da láng mịn lẫn sự tự tin lúc ban đầu.

Làm mờ sẹo - Tưởng dễ mà khó

Việc điều trị vết thương nếu không được kiểm soát tốt rất dễ dẫn đến hậu quả là những vết sẹo dày khó coi. Ở một số người, do sự phát triển quá mức của tổ chức xơ sau tổn thương da mà sẹo có nguy cơ dày hơn, ngứa và to hơn, được gọi là sẹo lồi (keloid). Bên cạnh đó, sẹo ở những vùng da bị căng hoặc cử động nhiều có xu hướng kém thẩm mỹ hơn. Đối với các vết thương tạo ra do phẫu thuật, bác sĩ thường sử dụng kỹ thuật nhất định để giảm thiểu sẹo. Tuy nhiên, sẹo hậu phẫu là điều khó tránh và ít nhiều gây ra cảm giác tự ti cho bệnh nhân sau quá trình điều trị. Nhìn chung, làm mờ sẹo là một quá trình không hề đơn giản. Một mặt cần sự kiên trì, quyết tâm từ người bệnh. Mặt khác đòi hỏi phải có giải pháp làm mờ sẹo phù hợp và hữu hiệu.

Scargel Plus - Giải pháp làm mờ sẹo từ tinh hoa công nghệ Neozone 4000

Scargel Plus là dòng sản phẩm gel bôi làm mờ sẹo từ thương hiệu nổi tiếng DottorPrimo. Sản xuất từ nhà máy Cosmoproject Solution, công ty tiên phong trong lĩnh vực dược mỹ phẩm từ Ý, Scargel Plus được công nhận là giải pháp làm mờ sẹo, có tác dụng với cả những vết sẹo cứng đầu, dai dẳng nhất. Bí quyết làm nên hiệu quả nổi trội của Scargel Plus nằm ở công nghệ NEOZONE 4000. Công nghệ mang tính độc quyền và duy nhất được ứng dụng trong dây chuyền sản xuất Scargel Plus nói riêng lẫn những dòng sản phẩm khác thuộc thương hiệu DottorPrimo nói chung.

Neozone 4000 là gì?

Neozone 4000 là hoạt chất sinh ra từ quá trình Ozone hóa dầu hạt hướng dương, có đặc tính giá trị Peroxide cao. Neozone 4000 có tác dụng làm sạch, kháng viêm, kháng khuẩn, giúp cải thiện năng lượng tế bào và kích hoạt hệ thống phòng vệ tự nhiên. Bên cạnh đó còn đảm bảo khả năng tái tạo, dung nạp trên da. Đây là công nghệ mang tính độc quyền, làm nên "linh hồn" của tất cả các dòng sản phẩm từ DottorPrimo

Scargel Plus có hiệu quả như thế nào?

Scargel Plus cho phép bôi trực tiếp lên vết sẹo ướt. Scargel Plus có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn. Đồng thời kích thích tái tạo mô da bằng cách cải thiện vi tuần hoàn máu. Bên cạnh đó các chất hỗ trợ khác trong sản phẩm như chiết xuất hành tây, hợp chất Allantoin hay Collagen thủy ngân sẽ có tác dụng giảm nguy cơ hình thành sẹo, tăng độ đàn hồi cho da để đảm bảo làn da láng mịn sau khi sử dụng.

Có thể thấy, sẹo là điều không ai mong muốn và đều ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý người mang vết sẹo. Tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ, lâu năm của vết sẹo mà thời gian điều trị sẽ khác nhau. Thế nên đừng để vết sẹo làm mất đi sự tự tin của bạn. Hãy cùng Scargel Plus giải quyết vấn đề thật nhanh chóng và hiệu quả nhé!

Nhà máy sản xuất: Cosmoproject Solution

Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Intershop

Website: www.intershop.com.vn | Facebook: DottorPrimo

Hotline: ‎1800 599 913

Trường Thịnh