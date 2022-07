Khoai Tây - Nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời cho bữa ăn mùa hè!

Bạn có biết? một củ khoai tây cỡ trung bình 148g cung cấp 30% giá trị Vitamin C cần hàng ngày, tương đương với 27mg Vitamin C, nhiều hơn hàm lượng Vitamin C của một quả cà chua cỡ trung bình (27% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày) hoặc khoai lang (20% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày). Vitamin C là loại vitamin tan trong nước, hoạt động như một chất chống oxy hóa, ổn định các gốc tự do, do đó giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào. Ngoài ra, khoai tây còn chứa nguồn kali dồi dào, Kali là một chất điện giải quan trọng hỗ trợ chức năng cơ, tim mạch và hệ thần kinh. Khoai tây là loại rau củ "4-Không" giàu chất dinh dưỡng: không chứa chất béo, không cholesterol, không natri và không chứa Gluten.

Có rất nhiều công thức nấu ăn với khoai tây Mỹ, vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe mà còn dễ chế biến nữa. Hãy truy cập vào trang web của Potatoes USA: www.potatogoodness-vietnam.com để biết thêm thông tin về khoai tây Mỹ cũng như công thức nấu ăn với khoai tây Mỹ và có được món ăn ngon cho gia đình mình, đặc biệt là món ăn cho mùa hè. Đây là một trong những món ăn với khoai tây Mỹ từ trang web của Potatoes USA được yêu thích nhất.

Tên món ăn: Khoai Tây Mỹ Xá Xíu

Mô tả món ăn: Món ăn phù hợp với những người ăn chay. Sự kết hợp hoàn hảo giữa khoai tây nâu Mỹ với lớp vỏ khoai tây giòn bên ngoài và mịn bên trong hòa với xốt xá xíu thơm và đậm đà rất phù hợp cho việc kết hợp với cơm trắng và mỳ xào.

Công thức bởi: Đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện

Thời gian chuẩn bị: 15 phút

Thời gian nấu: 30 phút

Tổng thời gian: 45 phút

Loại khoai tây: Khoai tây vàng

Khẩu phần: 4 phần

Phương pháp: Chiên, Kho

Phân loại: Món ăn sáng, khai vị, món chính

Nguyên liệu

A: Nguyên liệu chính

- 600g khoai tây nâu Mỹ

- 2g muối

- 50g bột mỳ

- 5g hạt nêm

- 50g dầu ăn

B. Gia vị xá xíu

- 30g hành bao rô, băm nhuyễn

- 20g gừng băm nhuyễn

- 1/4 muỗng cafe muối

- 1 muỗng canh đường

- 1 muỗng cafe bột ngọt/ hạt nêm

- 1 muỗng canh nước tương

- 1 muỗng cafe dầu hào chay

- 1 muỗng canh dầu mè

- 3 muỗng canh xốt xá xíu

- 1 muỗng cafe rượu mai quế lộ/ rượu trắng

- 1 muỗng cafe dầu gấc/ màu cam (tùy ý)

Phương pháp chế biến

1. Khoai tây nây Mỹ rửa sạch, sau đó cắt làm 4 hoặc 8 theo chiều dài củ khoai. Sau đó đem luộc chín khoảng 15 phút với một ít muối. Vớt ra để ráo.

2. Trộn bột mỳ và hạt nêm lại với nhau. Sau đó lăn từng miếng khoai tây qua hỗn hợp bột.

3. Đem chiên áp chảo cho 2 mặt khoai tây vàng giòn.

4. Trộn tất cả gia vị xá xíu lại với nhau sau đó nấu sôi cho tan gia vị.

5. Cho khoai và sốt xá xíu vào chảo sốc nhanh khi khoai còn nóng để xốt phủ hết miếng khoai tây nâu Mỹ.

6. Phần sốt còn lại lược lại để dùng làm nước sốt chấm, trộn mỳ hoặc cơm

Trang trí:

- Cho những phần khoai tây nâu Mỹ xá xíu đã chín ra có thể rắc ít hành lá và mè rang

- Sẽ ngon và hấp dẫn nếu dùng với cơm trắng hoặc trộn với mỳ trứng tươi

Ghi chú

- Khoai tây nâu Mỹ rửa sạch để vỏ vì lớp vỏ khi chiên sẽ giòn hấp dẫn món ăn.

- Gia vị xá xíu còn dư sau khi tẩm ướp có thể lược lại thêm vào bột bắp và nước để hỗn hợp sánh và hấp dẫn hơn