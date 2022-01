Khám thai và sinh con mùa dịch - những điều mẹ bầu cần lưu ý

Tình hình dịch tại Hà Nội diễn biến khá phức tạp khiến các mẹ bầu ít nhiều lo lắng mỗi kỳ khám thai hoặc chuẩn bị sinh. BS.CK1 Ngô Ngọc Loát, khoa Sản, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội (HFH) cho biết nhiều mẹ bầu lo lắng nguy cơ nhiễm Covid-19 chéo khi đi khám thai tại bệnh viện, tuy nhiên "vẫn cần chú ý đảm bảo việc thăm khám, quản lý thai nghén, đặc biệt với các mốc thăm khám quan trọng và khi có biểu hiện bất thường. Mẹ bầu nên gọi điện thoại trước để nhận tư vấn và đưa ra quyết định phù hợp. Khi đến bệnh viện nên có lịch hẹn trước và đến theo hẹn để tránh tình trạng đông bệnh nhân dồn vào một thời điểm, sẽ khó đảm bảo giãn cách và phải chờ đợi lâu".

BS Loát cho biết, các bệnh viện tư như HFH sẽ có phòng chuyển dạ và phòng sinh riêng biệt nên nguy cơ lây nhiễm thấp.

Cùng theo chân mẹ bầu đến bệnh viện khám thai định kỳ và đi sinh để hiểu rõ quy trình khám thai, đi sinh trong thời điểm dịch bệnh này.

Sàng lọc y tế kỹ càng

Ngoài thực hiện 5K nghiêm ngặt, trước khi bước vào bệnh viện, mẹ bầu cần thực hiện sàng lọc y tế ngay tại lối vào. Đội ngũ kiểm định sẽ đo thân nhiệt và khai báo y tế qua phương thức quét mã QR là mẹ có thể yên tâm vào khám bình thường.

Nhằm đảm bảo an toàn, tất cả người đến bệnh viện đều được đo thân nhiệt, khai báo y tế và xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi bước vào bệnh viện.

Chính việc sàng lọc y tế kỹ càng ngay từ lối vào của bệnh viện sẽ giúp loại trừ khả năng lây nhiễm chéo khi mẹ bầu và người nhà đến thăm khám tại bệnh viện trong suốt thời gian dịch. Thêm vào đó, các bệnh viện luôn ở trạng thái phòng dịch cao nhất nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của virus. Vì vậy, mẹ bầu không cần quá lo lắng mỗi khi đến kỳ khám thai, chỉ cần thực hiện nghiêm túc 5K và làm theo những hướng dẫn từ phía bệnh viện là có thể yên tâm rồi.

Dù đến bệnh viện hay đi bất cứ đâu thì mẹ bầu cũng luôn nhớ 5K và giãn cách theo đúng quy định để đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con nhé.

Nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh

Lựa chọn nơi khám và sinh con có điều kiện cơ sở vật chất tốt, trang thiết bị cao cấp sẽ giúp mẹ yên tâm hơn trong mùa dịch .

Bệnh viện là nơi tập trung nhiều người, vậy nên, công tác phòng chống dịch bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu. Những công tác an toàn bắt buộc tại bệnh viện bao gồm: tuân thủ 5K nghiêm ngặt trong khuôn viên bệnh viện; thường xuyên rửa tay sát khuẩn; thực hiện nghiêm túc quy định về giãn cách; 100% bác sĩ, y tá, đội ngũ cán bộ công nhân viên tại bệnh viện đều tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng Covid-19; công tác bảo hộ, diệt khuẩn được nâng cao.

Phòng sinh thoáng, sạch khuẩn với sự hỗ trợ tận tình của nữ hộ sinh, giúp tâm lý mẹ thêm vững vàng

Ngoài ra, trong thời gian này, các bệnh viện đều thực hiện việc hạn chế khách thăm bệnh. Khi đi sinh, chỉ một người đã được kiểm tra y tế đầy đủ và đảm bảo điều kiện sức khỏe mới được ở lại cùng sản phụ trong suốt thời gian sản phụ lưu trú tại bệnh viện. Quy định này nhằm hạn chế tối đa lượng người không cần thiết xuất hiện tại khu vực bệnh viện để đảm bảo cho sự an toàn của các bà mẹ và trẻ em tại đây.

Với mô hình chăm sóc toàn diện, các mẹ đi sinh sẽ được đội ngũ y tá, hộ sinh, điều dưỡng hỗ trợ tận tình, chăm sóc đầy đủ nhu cầu thiết yếu.

Với phương châm đặt an toàn của mẹ và bé lên trên hết, các bác sĩ cùng đội ngũ y tế cũng như cán bộ công nhân viên của bệnh viện luôn thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Trang thiết bị, khuôn viên bệnh viện luôn được khử khuẩn, diệt trùng mỗi ngày. Khắp bệnh viện đều bố trí các bình rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang được quy định bắt buộc sử dụng trong khuôn viên bệnh viện, quy định về giãn cách cũng được đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Với tất cả những nỗ lực của ngành Y nói chung, của các bệnh viện và đội ngũ CBCNV nói riêng cùng với sự chấp hành nghiêm túc từ phía bệnh nhân, người nhà sẽ giúp mẹ và bé trong thời gian ở bệnh viện được an toàn nhất có thể.

