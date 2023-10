Hơn 30.000 phụ huynh được cung cấp kiến thức trong chiến dịch "Nhân đôi đề kháng"

Phụ huynh và học sinh tham gia chương trình "Nhân đôi đề kháng" (Ảnh: BTC).

Nhiều trẻ ốm vặt thường xuyên hơn

Sốt xuất huyết, đau mắt đỏ bước vào cao điểm thì một số bệnh như tay chân miệng, thủy đậu vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nguy cơ tấn công trẻ đầu năm học mới.

Tỷ lệ trẻ em mắc bệnh nhiễm trùng tăng nhiều hơn (Ảnh: BTC).

PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, trong gần 2 năm trở lại đây, sau khi kết thúc giãn cách xã hội kéo dài, tỷ lệ trẻ em mắc bệnh nhiễm trùng tăng nhiều hơn, ghi nhận ca bệnh tăng nặng, thời gian xuất hiện bệnh không tuân theo quy luật thông thường, thời gian mắc bệnh kéo dài hơn.

Lý giải điều này, bác sĩ Thúy cho hay, đây là hậu quả của tình trạng "nợ miễn dịch" để lại một khoảng trống lớn chưa được bù đắp. Điều này khiến trẻ khi va chạm với các loại virus, vi khuẩn quen mặt như tay chân miệng, thủy đậu, sốt xuất huyết… có nhiều phản ứng hơn, sốt cao và có nhiều triệu chứng nặng nề hơn.

Vì vậy, sau kỳ nghỉ hè 2-3 tháng và thời điểm chuẩn bị giao mùa là lúc các bậc cha mẹ rất cần kiến thức để giúp "Nhân đôi đề kháng" cho trẻ.

Hơn 30.000 phụ huynh đã được cung cấp kiến thức tăng đề kháng cho con

Nhận thức tầm quan trọng của việc tăng cường đề kháng cho trẻ trong giai đoạn này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động chiến dịch vì trẻ em "Nhân đôi đề kháng".

Chiến dịch bao gồm các hoạt động tương tác, tư vấn trực tiếp cho hơn 30.000 phụ huynh tại chuỗi các trường mầm non, cung cấp kiến thức khoa học giúp trẻ tăng cường đề kháng đúng cách để có một sức khỏe tốt, tạo tiền đề phát triển toàn diện trong tương lai.

Chiến dịch vì trẻ em "Nhân đôi đề kháng" (Ảnh: BTC).

Bổ sung vi chất dinh dưỡng đúng cách giúp nhân đôi đề kháng cho trẻ

PGS.TS. Diệu Thúy cho biết, trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, lại thêm thiếu hụt miễn dịch sau giai đoạn giãn cách xã hội nên giai đoạn này trẻ cần bổ sung miễn dịch để bù đắp lại thiếu hụt, nhân đôi lên để hệ miễn dịch được phát triển bình thường. Để nhân đôi đề kháng, dinh dưỡng là yếu tố then chốt giúp tăng cường đề kháng cho trẻ.

Theo đó, cha mẹ cần đảm bảo các bữa trong ngày cho trẻ đầy đủ các nhóm chất như: acid béo omega 3, omega 6, sắt, kẽm, đồng, vitamin C, B12, B6, E,… Đặc biệt, trong số các vi chất, bộ đôi sắt và kẽm có vai trò quan trọng với hệ miễn dịch. Sắt tham gia vào quá trình sản sinh các tế bào miễn dịch Lympho T - hỗ trợ chống lại sự tấn công của virus, vi khuẩn. Khi cơ thể trẻ thiếu sắt thì hệ miễn dịch suy giảm.

Cùng với sắt, kẽm cũng đóng vai trò quan trọng với hệ miễn dịch, khi vừa là thành phần, vừa là chất xúc tác tăng cường sản xuất các yếu tố miễn dịch (miễn dịch tế bào, miễn dịch thích ứng). Từ đó tạo một hệ thống phòng thủ giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Thiếu kẽm và thiếu sắt ở trẻ cũng khiến ba mẹ khó nhận biết. Theo khảo sát của tổ chức dinh dưỡng Đông Nam Á (Seanuts), bữa ăn hàng ngày của trẻ em Việt Nam cung cấp thiếu đến 50% nhu cầu một số vi chất như vitamin A, B1, C, D3, sắt, kẽm, canxi… trong đó điển hình là thiếu kẽm và sắt.

"Vì vậy tăng cường dinh dưỡng với đầy đủ kẽm sắt cho nhu cầu hàng ngày là giải pháp quan trọng trong tăng cường đề kháng cho trẻ", bác sĩ Diệu Thúy lưu ý.

Fitobimbi Ferro C, Fitobimbi Immuno đồng hành cùng chương trình "Nhân đôi đề kháng

Hoạt động tuyên truyền tăng nhận diện của chương trình đến phụ huynh (Ảnh: BTC).

Trong 4 tuần của tháng 9, chương trình "Nhân đôi đề kháng" đã đến hơn 36 điểm trường cùng nhiều hoạt động nhằm tăng tiếp cận, tương tác, tư vấn trực tiếp cho hơn 30.000 phụ huynh về giải pháp tăng đề kháng cho trẻ đúng cách, trong đó bổ sung vi chất dinh dưỡng với đầy đủ kẽm sắt là yếu tố then chốt trong giải pháp "Nhân đôi đề kháng" cho bé.

Fitobimbi Ferro C và Fitobimbi Immuno là bộ đôi được lựa chọn đồng hành cùng chương trình "Nhân đôi đề kháng" (Ảnh: BTC).

Chăm sóc trẻ là cả một hành trình, vì vậy lựa chọn các phương pháp và sản phẩm chất lượng giúp nhân đôi đề kháng cho con là điều cần thiết. Bộ đôi thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitobimbi Ferro C - Kẽm sắt song hành, hỗ trợ tăng cường đề kháng cho trẻ và Fitobimbi Immuno - "Đề kháng khỏe, trẻ lớn khôn" là các thương hiệu đến từ Italy, đồng hành cùng chiến dịch "Nhân đôi đề kháng" trên phạm vi toàn quốc trong hành trình cùng cha mẹ tăng cường sức đề kháng, bảo vệ con một cách khoa học, hiệu quả.

