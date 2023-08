Hội thảo khoa học: Nano canxi và ứng dụng trong sữa non dinh dưỡng (Ảnh: BTC).

Báo cáo của các chuyên gia tại hội thảo khoa học: "Nano canxi và ứng dụng trong sữa non dinh dưỡng" diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nano canxi và sự kết hợp của Nano canxi trong sữa non dinh dưỡng.

Tại hội thảo, Nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng - Bệnh viện Bạch Mai, TTND.BS.CKII. Đinh Thị Kim Liên, đã có những chia sẻ về sự khác biệt giữa giá trị, hiệu quả và tác dụng phụ của canxi nano và canxi hữu cơ. Bà cho rằng cần dựa vào chất lượng, khả năng hấp thụ và thẩm thấu khác nhau của từng loại mới có thể đánh giá được.

TTND.BS.CKII. Đinh Thị Kim Liên chia sẻ về công nghệ nano canxi.

Theo bà Liên, nano canxi là một dạng canxi được sản xuất theo công nghệ nano (phân tử siêu nhỏ), có tên khoa học là nanometer calcium. Bởi kích thước siêu nhỏ này mà nano canxi có khả năng hòa tan rất tốt, thẩm thấu nhanh qua màng ruột và hấp thụ với lượng tối đa từ ruột vào máu. Từ đó hỗ trợ phòng ngừa những bệnh lý xương khớp đồng thời thúc đẩy chiều cao phát triển hiệu quả.

Cùng trong buổi hội thảo, chuyên gia nội tiết và cơ xương khớp tại Auckland New Zealand, ông Seyed và ông Joseph đã đưa ra những đánh giá về quá trình nghiên cứu công nghệ nano canxi.

Ông Seyed cho biết: "Chúng tôi đã quyết định tiến hành nghiên cứu nano canxi với mong muốn khắc phục những nhược điểm của canxi thông thường. Bởi canxi nano có khả năng hấp thu cao hơn canxi thông thường lên tới 200 lần".

TS.BS. Lê Phong - Nguyên Phó giám đốc trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nội tiết Trung ương và BS.CKI. Ma Thị Nga - Phó phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đồng chia sẻ trong buổi hội thảo về mối liên hệ canxi và glucosamine.

TS.BS. Lê Phong và BS.CKI. Ma Thị Nga chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đó, TS.BS. Nguyễn Thị Ngọc cũng nhấn mạnh về những phương cách bổ sung nano canxi. Bà cho rằng, bổ sung canxi cho người loãng xương qua viên uống có thể gây nên những tác dụng phụ hoặc tương tác không mong muốn với các loại thuốc khác. Bên cạnh đó, bổ sung qua thực phẩm dù lành tính nhưng chỉ cung cấp 1 lượng nhỏ canxi cho cơ thể.

Cả 2 phương pháp trên là chưa đủ để cung cấp lượng canxi cần thiết cho người thiếu canxi và loãng xương. Do đó, sữa giàu canxi cùng những dưỡng chất cần thiết giúp xương khớp khỏe mạnh là lựa chọn tối ưu cho người bệnh cơ xương khớp.

TS.BS. Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ về phương pháp bổ sung nano canxi (Ảnh: BTC).

Với tầm nhìn "Đảm bảo dinh dưỡng - An toàn - Hiệu quả", Công ty TNHH Iron Spirit trong 6 năm vừa qua đã nghiên cứu, cải tiến và cho ra đời các dòng sản phẩm sữa dinh dưỡng, chất lượng hàng đầu, theo quy chuẩn an toàn từ việc sử dụng nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand, cho đến việc áp dụng công nghệ nano canxi chuyển giao độc quyền.

Các chuyên gia tại hội thảo (Ảnh: BTC).

Hội thảo khoa học: "Nano canxi và ứng dụng trong sữa non dinh dưỡng" đã khép lại với sự kỳ vọng rằng sản phẩm sữa non DiaSure Việt Nam sẽ có những tác động tích cực đối với sức khỏe người tiêu dùng trong tương lai. Buổi hội thảo không chỉ cung cấp kiến thức và kinh nghiệm cho các y bác sĩ trong ngành, mà còn một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của nano canxi trong chế độ dinh dưỡng.

