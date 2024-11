Hội thảo có sự tham gia của PGS.TS. BS. Nguyễn Thị Lâm - Nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp trong ngành y tế.

Hội thảo khoa học "Kiến thức dinh dưỡng cho trẻ sinh mổ".

Tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh, trẻ sinh mổ gặp nhiều hạn chế trong quá trình phát triển hệ miễn dịch và tiêu hóa do không được tiếp xúc với vi khuẩn có lợi từ đường sinh tự nhiên. Điều này khiến hệ miễn dịch của trẻ sinh mổ yếu hơn, dễ mắc phải các bệnh nhiễm khuẩn, dị ứng và các vấn đề về đường hô hấp.

PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm chia sẻ: "Việc sinh mổ làm hạn chế sự tiếp xúc của trẻ với các vi khuẩn có lợi vốn giúp kích hoạt hệ miễn dịch. Điều này dễ dẫn đến tình trạng suy yếu miễn dịch và các rối loạn về tiêu hóa như táo bón và đầy hơi. Khó khăn này không chỉ cản trở khả năng hấp thu dinh dưỡng mà còn gây ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất và trí não của trẻ".

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - Nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ tại buổi hội thảo.

Tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ sinh mổ

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Út - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SoraMilk Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ sinh mổ. Bà cho rằng nhiều phụ huynh hiện nay chưa nhận thức đầy đủ về việc bổ sung các dưỡng chất đặc biệt cần thiết để hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ sinh mổ.

Tầm quan trọng của dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ sinh mổ được nhiều khách mời quan tâm tại sự kiện.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng trên thế giới, dinh dưỡng hỗ trợ hệ miễn dịch đã được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi, giúp tăng cường sức đề kháng để chống lại các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, khái niệm này còn khá mới mẻ và chưa được phổ biến rộng rãi.

"Việc sở hữu một hệ miễn dịch khỏe mạnh là chìa khóa để giảm sự tấn công của bệnh tật, đặc biệt đối với các bé sinh mổ. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ nhanh chóng giúp cải thiện khả năng miễn dịch và hỗ trợ hệ tiêu hóa", PGS.TS. BS. Nguyễn Thị Lâm cho biết.

Sữa non - chìa khóa tăng cường miễn dịch cho trẻ

PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm cũng giải thích về vai trò quan trọng của sữa non trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch của trẻ sinh mổ. Với các kháng thể IgG tự nhiên, sữa non có khả năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Đồng thời, giúp hệ tiêu hóa non nớt của trẻ phát triển, hỗ trợ việc ngăn ngừa táo bón và cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

"Sữa non chứa kháng thể IgG và IgA giúp ức chế vi khuẩn gây hại và phục hồi lớp màng bảo vệ niêm mạc ruột, từ đó giảm nguy cơ viêm nhiễm và bảo vệ hệ tiêu hóa cho trẻ sinh mổ", PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm nói thêm.

Khách mời chia sẻ tại sự kiện.

Sữa dinh dưỡng Soramilk - Dinh dưỡng theo chuẩn khoa học cho trẻ sinh mổ

Tại hội thảo, SoraMilk Việt Nam giới thiệu các sản phẩm tiên tiến (cho trẻ từ 2 tuổi) là giải pháp hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ sinh mổ cung cấp nguồn năng lượng lên đến hơn 500kcal/100g với hàm lượng sữa non cao lên đến 10.000mg/100g, bổ sung 200 triệu CFU bào tử lợi khuẩn và dưỡng chất OPO giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ. Sản phẩm SoraMilk sử dụng Sữa non 24h nhập khẩu từ Hoa Kỳ với hàm lượng kháng thể IgG hoạt tính, mang lại sự bảo vệ cho trẻ sinh mổ.

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia dinh dưỡng và người tiêu dùng. Đây là bước tiến quan trọng để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của dinh dưỡng miễn dịch cho trẻ sinh mổ, giúp các bé có một khởi đầu khỏe mạnh và phát triển trong những năm đầu đời.

Hội thảo dinh dưỡng cho trẻ sinh mổ là tâm huyết của SoraMilk trong việc mang đến cho các bậc phụ huynh những kiến thức khoa học và các giải pháp dinh dưỡng tối ưu dành riêng cho trẻ sinh mổ. Đây cũng là một phần trong sứ mệnh của SoraMilk Việt Nam nhằm đồng hành và hỗ trợ các gia đình Việt trong hành trình chăm sóc sức khỏe và phát triển cho trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt.

Trong tương lai, SoraMilk Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức y tế và doanh nghiệp trong ngành để lan tỏa kiến thức dinh dưỡng khoa học và xây dựng các giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho trẻ em Việt Nam.