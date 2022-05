Hồi sinh phong độ với 6 cách hỗ trợ tăng cường sinh lý nam tự nhiên

1. Bổ sung thực phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lý nam tự nhiên

Chế độ ăn uống khoa học là cách tiếp nạp dưỡng chất an toàn và tự nhiên để tăng cường chức năng sinh lý của phái mạnh. Sau đây là gợi ý các loại thực phẩm cải thiện khả năng tình dục cho nam giới lấy lại tự tin:

- Chuối: Chứa nhiều kali giúp tăng lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục, thúc đẩy ham muốn

- Hàu: Chứa hàm lượng kẽm cao kích thích quá trình sản sinh testosterone, tăng thêm hưng phấn cho các chàng khi nhập cuộc yêu.

- Chocolate đen: Khi ăn chocolate, lượng endorphin trong cơ thể sẽ được giải phóng giúp tiếp thêm khoái cảm trong chuyện thân mật

- Măng tây: Các khoáng chất và vitamin A, E, kali, protein hỗ trợ tích cực cho quá trình sản sinh testosterone nội sinh, từ đó khắc phục các chứng liệt dương, xuất tinh sớm.

Bổ sung thực phẩm tăng cường sinh lý nam tự nhiên.

2. Xây dựng lối sống khoa học

Lối sống sinh hoạt không lành mạnh cũng là nguyên nhân khiến cho chức năng sinh lý của nam giới bất ổn. Một số thói quen hàng ngày tưởng đâu vô hại, nhưng lại là "kẻ thù" âm thầm gây suy yếu khả năng sinh dục nam giới như hút thuốc, uống rượu bia vô độ, lười vận động... Do đó, nam giới cần từ bỏ những thói quen xấu và xây dựng lối sống lành mạnh để duy trì phong độ bền bỉ, lâu dài. Có thể bắt đầu từ việc ăn uống đủ chất, chơi thể thao, sống lạc quan, vui vẻ.

3. Tập luyện bài tập tăng cường sinh lý nam tự nhiên

Các bài tập sau đây không chỉ giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh mà còn nâng cao độ bền bỉ và sinh lực sung mãn, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam một cách tự nhiên:

- Bài tập kegel: Đây là bài tập giúp tăng sự dẻo dai và sức bền vào nhóm cơ mu giúp phái mạnh kéo dài cuộc yêu.

- Nâng tạ: Đây là phương pháp hỗ trợ sản sinh hormone sinh dục, tăng sức mạnh các cơ và duy trì sức bền khi quan hệ.

- Bơi lội: Nếu bơi lội thường xuyên, cơ thể nam giới sẽ tăng sự hưng phấn và hứng thú ân ái, tăng sản sinh testosterone.

Bài tập tăng cường sinh lý nam tự nhiên.

4. Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ cũng có mối liên quan mật thiết với khả năng sản xuất hormone sinh dục của cơ thể. Do đó, nam giới nên ngủ sớm trước 11h và ngủ đủ giấc từ 7-8 tiếng. Nhờ vậy, cơ thể mới có thể phục hồi năng lượng cho quá trình tạo ra testosterone tích cực hơn.

5. Xây dựng đời sống tình dục lành mạnh

Không chỉ lối sống hàng ngày mà đời sống tình dục cũng cần duy trì một nhịp độ hợp lý. Nếu các quý ông muốn duy trì thời gian "yêu" lâu dài thì cần lưu ý:

- Tránh lạm dụng việc thủ dâm quá nhiều.

- Lựa chọn tư thế phù hợp sao cho thuận tiện và tự tin khi quan hệ.

- Duy trì tần suất "yêu" đều độ khoảng 3 lần/tuần tùy theo nhu cầu và sức khỏe mỗi người.

6. Bí quyết nạp dưỡng chất hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới tự nhiên

Là những người đàn ông bản lĩnh, phái mạnh luôn muốn làm chủ cuộc yêu, duy trì phong độ trước người mình yêu. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà khả năng tình dục và sức khỏe sinh lý nam giới bị suy yếu theo thời gian. Do đó, để hồi sinh phong độ bền bỉ, các quý ông cần nạp năng lượng từ nguồn dưỡng chất quý của Men's Secret mỗi ngày.

Thực phẩm tăng cường sinh lý nam tự nhiên.

Với nguồn nguyên liệu 100% nhập khẩu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, Men's Secret chính là chìa khóa để quý ông giữ bản lĩnh, bền phong độ. Trong đó, bao gồm:

- Tongkat Ali từ Nhật Bản (Mật nhân): Một loại thảo dược quý giúp hỗ trợ làm tăng lượng hormone testosterone giúp nam giới duy trì phong độ mạnh mẽ, nâng cấp "chất đàn ông"

- Dâm dương hoắc: Thảo dược quý chứa hàm lượng L-Arginine cao giúp hỗ trợ bổ thận, tráng dương, tăng ham muốn và cải thiện chức năng tình dục.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ tăng cường sinh lý nam Men's Secret được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn an toàn GMP - WHO nên hoàn toàn uy tín và an toàn cho sức khỏe. Bên cạnh đó, nam giới cũng cần kết hợp với lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống đủ chất để phát huy hiệu quả tốt nhất.

Thông tin sản phẩm chăm sóc sức khỏe của A&C Pharma:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men's Secret hỗ trợ bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu.

Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty TNHH Dược phẩm A&C Pharma.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.