Hỗ trợ ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa nhờ men vi sinh thế hệ mới

Những hệ lụy khôn lường do rối loạn tiêu hóa

Nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng rối loạn tiêu hóa, phổ biến nhất là do chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu lành mạnh. Ngoài ra, tác dụng phụ của một số thuốc điều trị, đặc biệt là kháng sinh cũng có thể dẫn đến táo bón, tiêu chảy, kích ứng đường ruột...

Rối loạn tiêu hóa làm giảm đáng kể tỷ lệ lợi khuẩn có trong đường ruột, từ đó, tạo cơ hội cho một số vi khuẩn xâm nhập và làm tổn thương các tế bào ống tiêu hóa. Điều này dễ gây ra các bệnh nguy hiểm như viêm loét dạ dày, nhiễm khuẩn ruột, viêm đại tràng co thắt,…

Viêm loét dạ dày, đại tràng cũng có thể gây ra rối loạn tiêu hóa (Ảnh minh họa: freepik).

Ngoài ra, rối loạn tiêu hóa còn có thể khiến hệ miễn dịch dần suy yếu, bởi phần lớn kháng thể được sản sinh từ các tế bào thành ruột. Chính điều này làm cho người mắc mệt mỏi, thiếu sức sống, gây ảnh hưởng lớn tới công việc, học tập và làm suy giảm chất lượng cuộc sống.

Vách tế bào lợi khuẩn Lactobacillus fermentum - Bước đột phá trong ngành vi sinh hiện đại

Hiện nay, phác đồ điều trị rối loạn tiêu hóa thường được áp dụng là tác động trực tiếp vào nguyên nhân, đồng thời kiểm soát nhanh các triệu chứng nhằm giảm thời gian điều trị.

Ngoài việc sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, điều chỉnh chế độ ăn uống, người dùng có thể kết hợp sử dụng men vi sinh để giúp bổ sung vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Điều này góp phần thiết lập lại trạng thái cân bằng hệ vi sinh đường ruột, nhờ đó hỗ trợ khắc phục tình trạng tiêu chảy, táo bón, phân sống,... hiệu quả hơn.

Lợi khuẩn có thể giúp ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa (Ảnh: freepik).

Trong đó, Lactobacillus fermentum là một trong những chủng lợi khuẩn hàng đầu về những lợi ích đối với hệ tiêu hóa. Theo Thư viện Quốc gia Mỹ, Lactobacillus fermentum có thể hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ức chế vi khuẩn gây hại, bền vững ở pH dạ dày từ 1,5 đến 3, có khả năng kích thích sản sinh kháng thể IgA, IgM, tăng cường hệ miễn dịch đường tiêu hóa.

Môi trường khắc nghiệt như acid dịch vị hay kháng sinh, một phần lợi khuẩn vẫn có thể bị tiêu diệt. Do đó, để tối ưu tỷ lệ Lactobacillus fermentum xuống tới ruột non và phát huy tác dụng tốt nhất, các chuyên gia hàng đầu trong ngành vi sinh đã chiết tách thành công vách tế bào Lactobacillus fermentum, tạo nên "hàng rào" bảo vệ vững chắc, giúp nâng tỷ lệ lợi khuẩn an toàn khi tới ruột lên tới trên 90%, đồng thời bền nhiệt tới 80⁰C trong vòng 60 phút.

Với nhiều ưu điểm như trên, vách tế bào Lactobacillus fermentum đã trở thành điểm sáng trong ngành công nghệ vi sinh hiện đại, mang tới hiệu quả tích cực cho sức khỏe hệ tiêu hóa.

Men vi sinh Bio 4 Bil Gold - Hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa

Men vi sinh thế hệ mới Bio 4 Bil Gold là sản phẩm dạng dung dịch ứng dụng một tỷ vách tế bào Lactobacillus fermentum. Sản phẩm còn được kết hợp cùng 4 tỷ bào tử Bacillus clausii và Kẽm gluconate nhập khẩu từ Pháp, tạo nên tác dụng hiệp đồng mạnh mẽ như hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, phân sống, táo bón,...) do loạn khuẩn đường ruột hay bệnh lý đại tràng; hỗ trợ tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cho hệ tiêu hóa.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bio 4 Bil Gold có giấy phép quảng cáo số: 1233/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 23/6/2022. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Với dạng bào chế là dung dịch, sản phẩm Bio 4 Bil Gold giúp hỗ trợ dẫn truyền nhanh, tăng hấp thu, tiện sử dụng. Nhờ khả năng tác động "2 trong 1" lên các bệnh lý đường tiêu hóa, men vi sinh thế hệ mới Bio 4 Bil Gold vừa bổ sung đến 5 tỷ lợi khuẩn, đồng thời hỗ trợ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

