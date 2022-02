Hỗ trợ dứt cơn ho lâu ngày cùng vị thảo dược ngàn đời quen thuộc

Từ xa xưa, loại thảo dược này thường dùng để sử dụng cho những trường hợp nhiễm tà khí (trong y học hiện đại là nhiễm virus hoặc vi khuẩn), gây ho, sốt cao hoặc có hiện tượng viêm nhiễm. Nhưng sử dụng xuyên tâm liên với hàm lượng bao nhiêu là đúng chuẩn vẫn còn đang là nỗi băn khoăn của biết bao nhiêu người…

Xuyên Tâm Liên - Thảo dược từ ngàn đời quen mà lạ

Xuyên tâm liên - thảo dược ngàn đời quen mà lạ.

Xuyên tâm liên theo đông y có vị đắng tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, trị cúm. Trong Y học cổ truyền, xuyên tâm liên được xem là "vua của các vị đắng", tính hàn, xếp vào nhóm các dược liệu có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Loại cây này dùng để sử dụng cho những trường hợp nhiễm tà khí (trong y học hiện đại là nhiễm virus hoặc vi khuẩn), gây ho, sốt cao hoặc có hiện tượng viêm nhiễm.

Theo các số liệu nghiên cứu, một trong những triệu chứng xuất hiện ở hầu hết các bệnh nhân bị mắc Covid-19 và hậu Covid-19 là ho dai dẳng kéo dài. Thậm chí trong cơn ho còn xuất hiện tình trạng khó thở làm mất ngủ, ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh. Để đối phó với những cơn ho không ngừng ấy, có rất nhiều dược liệu dân gian được nhắc tên nhưng được lựa chọn hơn cả là loại thảo dược quen thuộc Xuyên tâm liên hỗ trợ giảm ho, giảm đau rát họng.

Những cơn ho dai dẳng kéo dài - Di chứng nặng nề hậu Covid-19.

Dùng Xuyên tâm liên đúng cách để hỗ trợ giảm những cơn ho dai dẳng

Tuy chỉ chiếm hàm lượng thấp trong thành phần xuyên tâm liên nhưng Andrographolide lại là hoạt chất hoạt động mạnh mang lại tác dụng hỗ trợ giảm ho, long đờm và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Nếu sử dụng không đúng cách thì bạn có thể vô tình làm giảm nhiều lợi ích vốn có của xuyên tâm liên. Thậm chí là gây ra những tác hại không mong muốn khác do thành phần của xuyên tâm liên có các chất khác có thể gây ngộ độc nếu sử dụng ở liều cao. Chính vì lý do đó, viện nghiên cứu R.I.F.F (Research Institute for Functional Food - Viện nghiên cứu Thực phẩm chức năng) đã tách chiết lấy hoạt chất andrographolide từ xuyên tâm liên để làm tăng hiệu quả, tối ưu liều dùng và giảm bớt tính đắng của xuyên tâm liên.

Chiết xuất Xuyên Tâm Liên Andrographolide - Giải pháp của những cơn ho dai dẳng không dứt!

Hiện nay, chiết xuất Xuyên tâm liên Andrographolide đã được kết hợp cùng Artemisinin (chiết xuất Thanh hao hoa vàng) có khả năng giảm thiểu sự sao chép virus và Piperine (chiết xuất Hồ tiêu) có tác dụng hỗ trợ tiêu đờm, làm ấm cơ thể, giảm tính hàn của xuyên tâm liên. Sự kết hợp của bộ 3 thảo dược thành phần của Vosimed - một sản phẩm được nhiều người truyền tay nhau mùa dịch.

Vosimed - sản phẩm hỗ trợ giảm ho khan, ho có đờm, ho dai dẳng.

Mọi người thường nói đùa rằng "Covid-19 ở đầu ngõ là không lo đã có Vosimed trong nhà rồi!". Ấy mà đùa như thật, như gia đình của anh Phạm Thanh Hạt (Tổng công ty Lương thực miền Bắc Vinafood 1) lúc nào cũng luôn có Vosimed trong nhà, phòng khi có dấu hiệu của ho, cảm cúm gõ cửa. Theo chia sẻ, gia đình anh phục hồi sau khi nhiễm virus Covid-19 chưa đầy 1 tuần vì trước đó cả nhà từ con anh 6 tuổi, 8 tuổi...đến bố mẹ trên 70 đã sử dụng Vosimed phòng bệnh nên các triệu chứng cũng nhẹ nhàng hơn. Không những thế, sau khi khỏi bệnh, mọi người đều khỏe mạnh và không có những di chứng như ho dai dẳng, mỏi người, hụt hơi,...

Vosimed đã được Viện Kiểm nghiệm thuốc TW kiểm nghiệm hàm lượng hoạt chất Andrographolide trong thành phần lên tới 95%. Vì thế, Vosimed trở thành trợ thủ đắc lực xua đi nỗi ám ảnh bởi những cơn ho dành cho người bị ho dai dẳng, ho có đờm, đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.