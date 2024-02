Hệ sinh thái y tế "lấy sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu đổi mới"

Đến thăm Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đoàn công tác đánh giá cao kết quả Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là sự đầu tư lớn về hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi và dịch vụ tận tâm từ mục tiêu "đổi mới sáng tạo, lấy người bệnh là trung tâm, tất cả vì sự hài lòng của người bệnh" về chuyên môn và dịch vụ.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo, lãnh đạo Bộ Y tế tới thăm và tặng hoa chúc mừng hệ sinh thái Bệnh viện Tâm Anh, Hệ thống tiêm chủng VNVC và Công ty Dược phẩm ECO.

Thăm các bác sĩ, nhân viên đang làm việc, đoàn công tác chứng kiến hệ thống cơ sở vật chất, máy móc hiện đại bậc nhất trên thế giới đang có mặt tại Việt Nam, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho đông đảo người bệnh với chất lượng quốc tế và chi phí hợp lý, như: hệ thống robot mổ não Modus V Synaptive ứng dụng trí tuệ nhân tạo (chỉ có 10 quốc gia sở hữu); hệ thống phòng nuôi cấy phôi Labo chuẩn ISO 5 duy nhất tại Việt Nam của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản; hệ thống chẩn đoán và phục hồi chức năng tiền đình đầu tiên tại Việt Nam…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác thăm quan hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã nỗ lực thực hiện đúng các tiêu chí theo quy định của Bộ Y tế cùng nhiều tiêu chuẩn khác nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người bệnh toàn diện.

Không chỉ chú trọng đầu tư hệ thống thiết bị máy móc; đồng bộ và nâng cấp các giải pháp về công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chú trọng hội tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ, nhân viên giỏi nhiều lĩnh vực.

Nhờ đó, hệ thống bệnh viện đạt nhiều dấu ấn nổi bật về chuyên môn và được đông đảo người bệnh tin tưởng lựa chọn.

Nhiều khách hàng, bệnh nhân là kiều bào và người nước ngoài ở Việt Nam hoặc các quốc gia đã lựa chọn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để khám, chữa bệnh.

Hệ thống Robot Modus V Synaptive tiên tiến, hiện đại nhất trong phẫu thuật thần kinh hiện nay của Bệnh viện Tâm Anh là duy nhất tại Việt Nam.

Bên cạnh đầu tư lớn cho hoạt động khám chữa bệnh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn thành lập Viện nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) là viện nghiên cứu đầu tiên của khối bệnh viện ngoài công lập.

Viện được đầu tư lớn và đồng bộ về con người và trang thiết bị, với mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu y khoa, thử nghiệm lâm sàng hàng đầu ở Việt Nam và trong khu vực.

TAMRI đã, đang thực hiện nhiều nghiên cứu tầm cỡ quốc tế về thuốc và vaccine; tổ chức đào tạo, hợp tác quốc tế về nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó, chú trọng thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc và vaccine mới, nhằm sớm mang về cho Việt Nam những phát minh khoa học mới, hàng đầu của thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chứng kiến sự kiện Viện nghiên cứu Tâm Anh, Viện nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford hợp tác đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Viện nghiên cứu Tâm Anh thường xuyên tổ chức các sự kiện y khoa lớn, hội tụ nhiều chuyên gia y khoa hàng đầu thế giới như Giáo sư Hiệp sĩ Jonathan Van Tam (Vương quốc Anh) - giáo sư gốc Việt đầu tiên được phong tước Hiệp sĩ của Hoàng gia Anh, nguyên Phó giám đốc Y tế Trung ương - Phụ trách chuyên môn, Cố vấn khoa học cho Thủ tướng, các chuyên gia cấp cao Stanford (Mỹ) về virus, các bệnh truyền nhiễm, viêm gan, ung thư, các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin từ Google…

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác được nghe báo cáo về hệ sinh thái y tế chất lượng cao Tâm Anh - VNVC - ECO, trong đó đặc biệt ấn tượng về Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin cho Trẻ em và Người lớn VNVC.

Không chỉ là hệ thống trung tâm tiêm chủng dịch vụ lớn nhất cả nước với 165 trung tâm, VNVC còn là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ y tế dự phòng đã sớm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, số hóa toàn diện, từ quy trình tiêm chủng an toàn, sáng tạo và chất lượng cao, đến hệ thống hàng trăm kho lạnh bảo quản vaccine 2 - 8 độ C và kho lạnh âm sâu từ âm 46 độ C đến âm 86 độ C.

Đây là đơn vị đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đã đặt mua thành công và mang về hơn 30 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca, kịp thời chuyển giao phi lợi nhuận cho Chính phủ để tham gia phòng chống dịch.

Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà lưu niệm cho hệ sinh thái Bệnh viện Tâm Anh, Hệ thống tiêm chủng VNVC và Công ty Dược phẩm ECO.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định Tâm Anh - VNVC - ECO là mô hình chăm sóc sức khỏe được đầu tư đúng hướng. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có được tài sản vô giá là 5.000 nhân sự chất lượng cao với gần 30 Giáo sư, Phó Giáo sư và hơn 200 Tiến sĩ…, là nguồn nhân lực chất lượng cao có bề dày cống hiến cho ngành y, trình độ chuyên môn sâu, tinh thông chuyên môn, giàu y đức phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu: "Với những thành tựu đã đạt được dù thời gian chưa dài, mong rằng hệ thống Tâm Anh - VNVC - ECO sẽ không ngủ quên trên vòng nguyệt quế, không chỉ phát triển trong nước hay khu vực, mà lấy tiêu chí quốc tế phấn đấu, phát huy mũi nhọn lợi thế Tâm Anh, lợi thế Việt Nam".

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu trong chuyến thăm.

Tham gia đoàn công tác, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ ấn tượng về công tác Đảng, công tác chính trị tại hệ sinh thái Tâm Anh, VNVC, ECO được quan tâm sâu sắc . Ông cho rằng, đây là một trong những đại diện tiêu biểu của khối bệnh viện tư nhân tin tưởng vào đường lối của Đảng và tin tưởng rằng trong thời gian tới các khó khăn, thách thức sẽ được tháo gỡ để y bác sĩ của hệ sinh thái càng thêm dốc lòng, dốc sức phục vụ nhân dân.

Bà Ngô Thị Ngọc Hoa, Tổng giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thay mặt gần 18.000 bác sĩ, nhân viên y tế thuộc hệ sinh thái trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan ban ngành đến cán bộ nhân viên ngành y tế.

Bà khẳng định quyết tâm của lãnh đạo, nhân viên hệ sinh thái sẽ cố gắng để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển y tế chuyên sâu để thực hiện đúng mục tiêu mà Đảng, Chính phủ và Bộ Y tế đã đề ra.

Hiện, hệ sinh thái Tâm Anh, VNVC, ECO có 3 bệnh viện đa khoa ở Hà Nội và TPHCM, 165 trung tâm tiêm chủng vaccine trên toàn quốc; công ty dược với gần 20.000 nhà thuốc đối tác phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Ecogreen nhập khẩu từ Mỹ, bao phủ tất cả các địa phương đến tất cả tuyến huyện, thị xã trên cả nước. Mục tiêu hệ sinh thái sẽ có thêm nhiều bệnh viện và trung tâm tiêm chủng VNVC trong năm 2024, 2025.