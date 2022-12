Hathor Beauty Ra mắt hệ sản phẩm Dr.Antibi dành cho da mụn

Việc ra mắt dòng sản phẩm Dr.Antibi lần này, tiếp tục khẳng định tầm nhìn và vị thế của Hathor Beauty khi tạo ra sản phẩm chất lượng, hỗ trợ trị mụn cho giới trẻ hiện nay.

Các sản phẩm của Hathor Beauty tại sự kiện (Ảnh: Hathor Beauty).

Chương trình có sự tham gia của hơn 100 khách mời là các đối tác, nhà phân phối xuất sắc của Hathor Beauty. Không gian trưng bày sang trọng, đẳng cấp được ban tổ chức đầu tư kỹ lưỡng giúp khách mời chiêm ngưỡng sản phẩm một cách chân thực nhất.

Khách mời, đối tác của Hathor Beauty tại lễ ra mắt (Ảnh: Hathor Beauty).

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ánh - CEO Hathor Beauty cùng các đối tác chia sẻ về những vấn đề mà khách hàng đang gặp phải, hệ lụy khi dùng các phương pháp trị mụn trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường. Từ đó đưa ra hướng giải quyết cho khách hàng, cùng những ưu điểm trong sản phẩm mới lần này.

CEO Nguyễn Thị Ánh giao lưu, chia sẻ về sản phẩm (Ảnh: Hathor Beauty).

Theo đó, hệ sản phẩm Dr.Antibi được chiết xuất từ các loại thảo dược lành tính cho làn da như: Chiết xuất dầu hạt Neem, chiết xuất cây tràm trà (4-terpineol), chiết xuất vỏ cây liễu trắng (Salix Alba Bark Extract), chiết xuất cây lộc đề (Gaultheria procumbens leaf extract)…

Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ tiêu cồi mụn, hỗ trợ giảm sưng viêm, hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông, góp phần ngăn ngừa mụn tái phát. Bên cạnh đó, hệ sản phẩm cũng hỗ trợ làm mờ các vết thâm do mụn, dưỡng ẩm cho da mịn màng, sáng hồng hơn. Trong đó sản phẩm Dr.Antibi Plus phù hợp với làn da nhạy cảm.

Sản phẩm Dr.Antibi Plus được ví như "viên ngọc sáng" của Hathor Beauty. Đây là giải pháp cho làn da mụn nặng, nhiễm độc do kem trộn…

Đại diện Hathor Beauty cho biết, với tiêu chí 5K có trong sản phẩm (không cồn, không paraben, không silicon, không hương liệu, không thử nghiệm trên động vật), Hathor Beauty kỳ vọng Dr.Antibi sẽ giúp phụ nữ Việt hết mặc cảm về mụn, tự tin với vẻ đẹp của mình. Các sản phẩm đều đã được Sở Y tế cấp phép lưu hành.

Trong khuôn khổ sự kiện, các khách mời giao lưu, chia sẻ các kiến thức như: "Tác hại của khói bụi, ánh nắng mặt trời đối với làn da như thế nào? Giải pháp để giúp chị em và mọi người bảo vệ da một cách tốt nhất?". Những thắc mắc về sản phẩm, về phương pháp chăm sóc da, bảo vệ làn da… đều được nhãn hàng giải đáp.

Khách giao lưu hỏi đáp tại sự kiện (Ảnh: Hathor Beauty).

Phát biểu tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới, CEO Nguyễn Thị Ánh nhấn mạnh: "Mục tiêu của buổi lễ nhằm giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm trị mụn chất lượng, an toàn mang thương hiệu Hathor Beauty. Suốt gần 10 năm thành lập, chúng tôi luôn đặt sứ mệnh chăm sóc sắc đẹp Việt, tự hào "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam". Hathor Beauty sẽ chung vai sát cánh cùng đối tác trong quá trình xây dựng và nâng tầm ngành làm đẹp Việt".

CEO Nguyễn Thị Ánh cũng bày tỏ sự tri ân đến các khách mời, đối tác đã tham dự sự kiện, cũng như đã dành sự tin tưởng, đồng hành cùng Hathor Beauty trong suốt thời gian qua. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Hathor Beauty đã xác định rõ giá trị cốt lõi của mình nằm ở chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ. Đây chính là động lực lớn nhất giúp doanh nghiệp tự tin phát triển thương hiệu, hướng tới nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng làm đẹp tại Việt Nam, đúng với tôn chỉ "Hathor Beauty - Nơi vẻ đẹp trở thành giá trị".

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hathor

- Trụ sở chính: Tầng 7, Số nhà 300 Đê La Thành Nhỏ, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 024.6299.7997

- Website: https://hathorbeauty.vn/

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Dr.Antibi Serum số 171/22/XNQCMP-SYTHN do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 12/8/2022. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Dr.Antibi Plus số 284/22/XNQCMP-SYTHN do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 25/11/2022. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Dr.Antibi số 033/22/XNQCMP-SYTHN do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 16/3/2022. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.