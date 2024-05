GS Cosmetics ra mắt mặt nạ và mỹ phẩm thuần chay nhập khẩu độc quyền từ Hàn Quốc

Mỹ phẩm thuần chay - Sự kết hợp tinh tế giữa làm đẹp và thiên nhiên

Phong cách sống đang dần thay đổi, bước vào kỷ nguyên của sự tối giản, sống xanh, thân thiện với môi trường. Mỹ phẩm thuần chay không chỉ là cách để làm đẹp da mà còn là lựa chọn tôn trọng sự sống và bảo vệ hành tinh. Với nhiều thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, mỹ phẩm thuần chay sử dụng được trên nhiều loại da, đặc biệt là da nhạy cảm bởi độ an toàn, lành tính.

Sử dụng mỹ phẩm thuần chay là đang đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và động vật, giảm thiểu tác động tiêu cực.

Với những lợi ích này, mỹ phẩm thuần chay đã thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là những người quan tâm đến sức khỏe và môi trường.

CEO Đàm Thanh Sơn (vị trí thứ 4 từ trái qua phải) và khách mời tại lễ ra mắt sản phẩm.

Sự kiện ra mắt thương hiệu mỹ phẩm thuần chay và các dòng mặt nạ với công nghệ Hydrogel đột phá, gấp đôi hàm lượng tinh chất dưỡng da đến từ Hàn Quốc, do GS Cosmetics nhập độc quyền, hiện thực hóa ước mơ làm đẹp từ các nguyên liệu thiên nhiên, giúp phụ nữ Việt tiếp cận với phương pháp làm đẹp tiên tiến và hiệu quả, lành tính với da.

Sự kiện ra mắt thương hiệu lần này có sự tham gia của các KOLs hàng đầu như MC - BTV Mai Ngọc, diễn viên - BTV Ngô Mai Phương, ca sĩ Việt Tú, đại diện cho thể hệ GenZ năng động có Hà Vi Schannel, Linh Sim Schannel, Mộc Thảo Schannel và Idol K-Pop Dancer Park Dae Won, cùng hàng trăm các tín đồ làm đẹp và các đối tác kinh doanh.

GS Cosmetics góp phần tạo ra hướng đi bền vững cho thị trường làm đẹp và chăm sóc da

Thị trường ngành mỹ phẩm đang bước vào giai đoạn bão hòa, người tiêu dùng hoang mang khi đứng trước nhiều hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng. Trước sự thách thức đó, GS Cosmetics đã có bước chuyển mình, quyết tâm đem đến những dòng sản phẩm chất lượng được nhập khẩu độc quyền và phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng.

Sản phẩm mặt nạ Celderma tại sự kiện ra mắt.

Với 10 năm không ngừng nghiên cứu và cải tiến, Celderma có đa dạng các dòng mặt nạ công nghệ Hydrogel (mặt nạ thạch), mặt nạ chống nắng nâng cơ, mặt nạ giấy K-Beauty …

Ngoài ra, Celderma còn có bộ dưỡng ẩm da, tăng độ đàn hồi, giúp da trắng sáng tự nhiên.

Pure Tree - thương hiệu theo chủ nghĩa "chăm sóc da cơ bản và bền vững" - với các sản phẩm được chứng nhận là thuần chay (EVE VEGAN®), chiết suất từ trái lê tươi, mỏng mịn, dễ thẩm thấu, hạn chế gây cảm giác bết rít, khó chịu. Phần thiết kế bao bì tối giản, có khả năng tái chế và bảo vệ môi trường.

Hà Vi trải nghiệm dòng mỹ phẩm chay Pure Tree.

LipHip - My Look My Rules đề cao vẻ đẹp thuần khiết vốn có của bản thân. Son môi LipHip có 9 màu tự nhiên, có chứa hàm lượng Vitamin E, Vitamin C với mùi trái cây nhẹ nhàng, tạo cảm giác ngọt ngào khi sử dụng, đôi môi trở nên căng mọng và tươi tắn, giữ màu được từ 6 đến 8 giờ, phù hợp cho việc trang điểm nhẹ nhàng hàng ngày.

Khách mời trải nghiệm gian hàng Liphip.

Excuse My Frank - Skincare tối giản cho làn da rạng ngời: Thương hiệu mỹ phẩm Unisex, sử dụng 19 thành phần đạt chứng nhận EVE VEGAN® chứa hoạt chất đặc biệt Oligo Axit Hyaluronic có kích thước siêu nhỏ, thấm sâu hơn cung cấp độ ẩm tái tạo và tăng độ đàn hồi cho da. Frank là sản phẩm tiên phong, tối giản quy trình chăm sóc da thành 4 bước với 4 sản phẩm Frank, phù hợp cả nam và nữ, hứa hẹn trở thành lựa chọn cho những người muốn chăm sóc da nhưng có ít thời gian mà vẫn sở hữu một làn da khỏe mạnh và tự nhiên.

Ca sĩ Việt Tú trải nghiệm tại gian hàng Excuse My Frank.

Với sự đổi mới không ngừng, GS Cosmetic được kỳ vọng sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm làm đẹp vượt trội, lành tính kể cả với làn da nhạy cảm, đồng thời góp phần vào việc bảo vệ môi trường và động vật, tạo ra một hướng kinh doanh khác - kinh doanh mỹ phẩm bền vững, tạo ra lợi nhuận gắn liền với các lợi ích xã hội và môi trường.

Lễ ký kết cùng bà Nguyễn Thị Hằng đại lý TP Bắc Ninh.

Lễ ký kết cùng bà Nguyễn Thị Hà đại lý tỉnh Quảng Ninh.

Lễ ký kết cùng bà Trần Thị Lan Anh đại lý tại Hà Nội.

Đối tác phân phối độc quyền: Công ty cổ phần phát triển Hoàng Dương

Địa chỉ: 465 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0969 623 929 - 0977450123

Website: https://gsvn.vn/