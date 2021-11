GreenMilk - tiêu chuẩn châu Âu cho mẹ bầu Việt

Dân trí Trong thời kỳ mang thai, những ảnh hưởng do sự thay đổi nội tiết tố không chỉ khiến tâm lý mẹ bầu thay đổi thất thường khi vui, buồn, hay cáu gắt, … mà còn khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải.

Đặc biệt, tình trạng nghén hoặc kén ăn là những trải nghiệm của hầu hết thai phụ, điều này dẫn đến việc không ăn uống đầy đủ, thiếu dưỡng chất cho giai đoạn đầu và ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư dịch vụ y tế Hoàng Long nghiên cứu và phát triển sữa non dành cho mẹ bầu GreenMilk - với thành phần 100% sữa bò non 48h đầu nguyên chất. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand sản xuất theo công nghệ tiên tiến và đóng gói tại nhà máy đạt tiêu chuẩn ATTP quốc tế, áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 22000:2005 và GMP TPBVSK. GreenMilk tự hào là những lon sữa thơm ngon có giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp nhất với khẩu vị và chế độ dinh dưỡng của mẹ bầu Việt.

Thành phần chính của GreenMilk là sữa non bò được vắt trong 48h đầu, giúp giữ trọn nguồn dưỡng chất vàng và duy trì hương vị tươi mới, mang tới trải nghiệm thú vị dành cho các mẹ bầu khi thưởng thức sữa. Trong sữa non bò hàm lượng protein cao gấp 4 lần so với sữa non của mẹ và hàm lượng kháng thể cao gấp 70 lần kháng thể so với sữa non của người mẹ. Chính vì vậy, việc sử dụng sữa non của bò đang được rất nhiều người, đặc biệt nhóm đối tượng cần chăm sóc đặc biệt về mặt dinh dưỡng, bổ sung kháng thể, tăng cường hệ miễn dịch như trẻ nhỏ và phụ nữ giai đoạn mang thai, sau sinh trên toàn thế giới tin dùng.

Tại sao lại NewZealand, mà không phải quốc gia khác?

NewZealand - đất nước nổi tiếng với những trang trại bò sữa rộng lớn, được bao quanh bởi những đồng cỏ tự nhiên xanh mát trải dài, không phân bón, không thuốc trừ sâu, không thuốc hóa học, nơi đó có những cô bò hạnh phúc được chăn thả tự do rong chơi tận hưởng không khí trong lành mát mẻ của khí hậu ôn đới hải dương thoáng đãng đi lại vận động thoải mái, không bị ức chế tinh thần như những cô bò bị nuôi nhốt, giúp bò tiết ra nguồn sữa tự nhiên, sạch và chất lượng nhất. Giúp GreenMilk mang tiêu chuẩn châu Âu nhưng chinh phục được hầu hết khẩu vị "khó tính" của mẹ bầu Việt.

Bộ ba thành phần chủ chốt của GreenMilk?

Bộ 3 vi chất không thể thiếu trong thời kỳ mang thai gồm: Canxi - sắt - axít folic giúp mẹ bầu đủ dưỡng chất. Trong 180ml GreenMilk sau khi pha, cung cấp 134 mg canxi cho mẹ bầu. Đặc biệt, đến giai đoạn cho con bú GreenMilk ngoài việc hỗ trợ cung cấp canxi cho phụ nữ sau sinh, còn góp phần tăng chất lượng nguồn sữa cho em bé. Acid folic - chìa khóa vàng chống lại các dị tật thai nhi, mỗi ngày 1-2 ly GreenMilk giúp cung cấp đủ chất sắt cho mẹ. Bên cạnh đó, các vitamin và khoáng chất khác có trong GreenMilk như: Vitamin D3, Magie, nhóm vitamin B như B1, B2, B3, B5,… tốt cho sức khỏe. sữa

GreenMilk có 2 sự lựa chọn cho các mẹ bầu, lon nhỏ 400gr sử dụng hết trong vòng 3 tuần, và lon lớn 900gr thời gian sử dụng gấp đôi nhưng giá vô cùng hợp lý. GreenMilk với chất lượng tiêu chuẩn châu Âu phù hợp khẩu vị mẹ bầu Việt, đóng gói tiện lợi vừa cho người mới trải nghiệm, và có thể mang đi xa mà còn có size cho các "tín đồ" trung thành muốn sử dụng lâu dài, cho thấy GreenMilk quá hiểu ý mẹ bầu, còn chần chừ gì các mẹ bầu không trải nghiệm GreenMilk ngay bây giờ!

Trường Thịnh